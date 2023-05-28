«Арсенал» – «Вулверхэмптон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:46

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Арсенал» – «Вулверхэмптон», который состоится 28 мая 2023 года

«Арсенал»

«Канониры» в турнирной таблице чемпионата Англии занимают на данный момент второе место. Улучшить или ухудшить своё турнирное положение команда уже не сможет. Ознакомимся с результатами недавних матчей команды. В сухую, забив два гола, на выезде «красно-белые» обыграли «Ньюкасл». Дома с большим счётом «Арсенал» неожиданно проиграл «Ньюкаслу».

С минимальным счётом «лесники» выиграли у «канониров» на прошлых выходных.

«Вулверхэмптон»

«Волки» в Премьер-лиге находятся на тринадцатой строчке турнирной таблицы. На одно место подняться выше команда ещё может, но есть и вероятность упасть на пару строчек ниже. С минимальным счётом «Вулверхэмптон» в матче 35-го тура чемпионата выиграл у «вилланов». Пропустив дважды, в сухую «бродяги» потерпели поражение от «красных дьяволов».

Ничейным исходом завершилась домашняя игра прошлого тура с «Эвертоном» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Арсенал» – 1.38

Ничья – 5.60

Победит «Вулверхэмптон» – 7.40

Победит «Арсенал» с форой -1.5 – 1.97

Обе забьют — нет – 2.22

Обе забьют — да – 1.67

Тотал голов больше 3.5 голов – 2.10

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.74

Статистика

Три очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за матч

Три поражения потерпели «канониры» в пяти крайних играх

За тот же период «волки» уступили в двух встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.38 на победу «Арсенала». На выезде в матче первого круга «канониры» выиграли у «бродяг». Дома «красно-белые» одержат победу.