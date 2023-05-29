«Интер» Турку – «Хонка»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:12

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Вейккауслиги чемпионата Финляндии «Интер» Турку – «Хонка», который состоится 3 июня 2023 года

«Интер» Турку

На сегодняшний день «Интер» находится на девятой строчке турнирной таблицы чемпионата Финляндии после шести матчей. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «чёрно-синих» за последнее время. 17 мая в 1/32 Кубка Финляндии на выезде команда из города Турку одержала победу над «Тампере Юнайтед» (0:3). Ничейным исходом завершилась домашняя игра с «Мариехамном» (1:1).

26 мая со счётом 3:0 «Интер» взял верх над командой «Хака».

«Хонка»

«Жёлто-чёрные» в турнирной таблице Вейккауслиги на данный момент занимают пятое место после десяти игр. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием команды, чтобы спрогнозировать возможный исход встречи с «чёрно-синими» из Турку. 13 мая с минимальным счётом «Хонка» уступила дома футбольному клубу «КуПС». На выезде с разницей в пару мячей «жёлто-чёрные» одержали победу над «Оулу».

В прошлом туре дома «Хонка» со счётом 0:1 проиграла КТП.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Интер» Турку – 2.50

Ничья – 3.10

Победит «Хонка» – 2.85

Победит «Интер» Турку с форой -1.5 – 4.70

Обе забьют — нет – 1.77

Обе забьют — да – 1.98

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.28

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.56

Статистика

Исходом тотал больше 2.5 голов за игру завершились три личных матча команд из пяти крайних

Два поражения потерпели «чёрно-синие» в пяти последних матчах

За аналогичный период «Хонка» уступила своим соперникам в трёх поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.28 на тотал больше 2.5 голов в матче. Доверимся статистике личных матчей команд при прогнозировании исхода предстоящей встречи.