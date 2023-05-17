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В финалах ЛЧ в новом веке было 12 андердогов. Вспоминаем «Валенсию», «Байер» и «Порту»

вчера, 17:51
Игроки «Порту»

Как часто аутсайдеры побеждали?

Только обманщик заявит, что с сентября был уверен в выходе «Интера» в финал. Например, без устаревшего правила выездных голов ПСЖ мог оказаться в португальско-итальянской части сетки, став её фаворитом. Но вместо Мбаппе и Месси в Стамбуле увидят Лукаку и Лаутаро, который теперь нарасхват. В новом веке это двенадцатый нежданный финалист, хотя порой в такой роли были известные клубы.

Сезон 2000/01. «Валенсия»

Хотя это был их второй финал подряд, команда Эктора Купера осталась аутсайдером, как и в матче против «Реала». Прошли «Арсенал» и «Лидс», а в финале не дали «Баварии» выиграть за два часа. Но в серии пенальти Кан был еще круче, чем Каньисарес. Та «Валенсия» Айялы, Барахи, Мендьеты, Аймара, Кили Гонсалеса и Карью оказалась метеором, который сгорел в атмосфере, не завоевав кубок чемпионов.

Сезон 2001/02. «Байер»

«Байер» выбил на втором групповом этапе «Арсенал» и «Ювентус». Топпмеллер прошел «Ливерпуль» и МЮ. Но в финале Рауль и Зидан не оставили шансов. Тот самый удар Зинедина принес фавориту победу, хотя у «Байера» на поле были невероятно классные игроки. Баллак, Лусио, Шнайдер, Рамелов и Нойвилль заслужили финал. Но сил на победу не хватило. И в Бундеслиге тоже не сумели стать первыми…

Сезон 2003/04. «Порту» и «Монако»

Сразу две «выскочки» в финале. Молодые Моуриньо и Дешам управляли классными командами. Французы прошли «Реал» и «Челси». Португальцы одолели МЮ, а потом им немного повезло со жребием. «Лион» и «Депортиво» не настолько звездные, как «Ювентус» и «Милан». Но итальянцев выбила команда из Ла-Коруньи. Моуриньо с Аленичевым, Деку, Манише и Карвальо обыграл «Монако» с Эвра, Жюли, Ротеном и Морьентесом.

Сезон 2004/05. «Ливерпуль»

«Красные» были андердогами в Стамбуле. Это доказал первый тайм, ведь Бенитес «горел» 3:0. «Ливерпуль» не был чемпионом Англии, лишь разок порадовали фанатов в Кубке УЕФА. Но даже финал против «Алавеса» оказался для них сложным, выиграли 5:4 в дополнительное время. Так что камбэк с «Миланом» это победа андердога. Джеррард и Дудек забрали кубок у однозначного фаворита, Анчелотти проиграл в великом финале.

Сезон 2005/06. «Арсенал»

«Канониры» плохо выступали в Лиге чемпионов. В финале были раз в истории. Но успехи в АПЛ не сделали «Арсенал» фаворитом в плей-офф Лиги чемпионов. «Барселона» Роналдиньо прошла «Челси» и «Милан». «Арсенал» одолел «Реал», «Ювентус» и «Вильярреал», хотя играли с огнем в последнем случае. В финале подставил Леманн, заработав красную карточку, ведь в меньшинстве каталонцы выиграли 2:1.

Сезон 2009/10. «Интер»

«Ливерпуль» и «Арсенал» могут оспорить статус аутсайдеров, а вот «Интер» Моуриньо – классический андердог. Не думали, что они пройдут «Челси» и «Барселону». Даже с ЦСКА помучились. Пока «Бавария» выбивала МЮ и «Лион», Моуриньо создавал команду. Немцы с Ламом, Роббеном, Швайнштайгером и Мюллером выделялись, но миланцы уверенно расправились с «Баварией», стали неожиданными королями сезона.

Сезон 2012/13. «Боруссия Д»

Клопп встретил в финале «Баварию», которую впоследствии отказался возглавить. У него была чудесная команда, Гюндоган, Ройс и Хуммельс. Разнесли «Реал» в полуфинале с покером Левандовски. Но на решающий матч сил не хватило. Специалист по голам в финальных поединках Манджукич забил первым, а ответ от Гюндогана с пенальти не остановил Роббена. «Бавария» с третьей попытки забрала кубок.

Сезон 2013/14. «Атлетико»

Во втором по счету финале Симеоне не был случайным гостем. Но в 2014-м его команда удивила. Хотя бы потому, что «Атлетико» прошел «Барселону» и «Челси», которые рассчитывали на кубок сильнее. А «Реал» мучил немцев, прошли «Шальке», «Боруссию» Д и «Баварию». Для «сливочных» финал тоже стал достижением, дошли так далеко впервые со времен встречи с «Байером». Рамос спас на последних секундах, а в овертайме фаворит дожал команду Куртуа, Вильи и Габи.

Сезон 2018/19. «Тоттенхэм»

Самый неожиданный финалист нового века? У «Порту» был крутой состав и Моуриньо. «Интер» побеждал в Италии, хватало звезд на поле. Почеттино вылетал от «Аякса», но Моура неожиданно стал героем в концовке полуфинала. А с «Манчестер Сити» до этого «шпорам» повезло с арбитрами. Хотя Кейн, Эриксен, Вертонген и Льорис – прекрасные футболисты, в финале их не ждали. Лондонцы безрезультатно давили на «Ливерпуль», уступили после голов Салаха и Ориги.

Сезон 2020/21. «Челси»

«Ливерпуль», «Арсенал» и «Челси» отличаются от клубов из Валенсии, Порту или Леверкузена. Но андердог совсем необязательно без денег или славы. В Лиге чемпионов последних лет такая конкуренция, что даже выход ПСЖ в финал случился лишь раз. Поэтому появление рядом с кубком «Челси», который по ходу сезона пригласил Тухеля, уволенного из парижского клуба – сюрприз. Как и победа Канте и Хаверца над «Манчестер Сити». Однозначный фаворит уступил в финале.

Сезон 2022/23. «Интер»

С кубком четверо из одиннадцати аутсайдеров. Причем «Порту» или «Монако» принесли бы в копилку балл в любом случае. «Интер» Индзаги не ждали в финале. В Стамбуле снова будет титулованная команда с невероятным составом – «Реал» или «Манчестер Сити», против более скромного соперника. «Ливерпуль» Бенитеса поднялся после трех нокдаунов, но «Интеру» не стоит так начинать матч. А вот если Индзаги выиграет Лигу чемпионов, то запишет имя в историю итальянского футбола. Иностранцы выигрывали с «нерадзурри» кубки чемпионов, а итальянец вывел в финал всего во второй раз, но дебютная попытка завершилась поражением от «Аякса».

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Все комментарии
andrewheat
andrewheat ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
сегодня в 09:09
Поддерживаю! "Интер" тогда уже четвертый сезон гегемонил в Серии А и едва ли не всё это время от него ждали успехов в ЛЧ. С Манчини не получалось, с Моуриньо со второй попытки получилось. Тот сезон был пиковым для нерадзурри и, разумеется, они были фаворитами. Бавария же (писал ранее про это) после почти десятилетия нестабильности (с 2001 года впервые прошли дальше четвертьфинала и даже на внутренней арене отдавали титулы "Вердеру", Штутгарту, "Вольфсбургу") выдала такой результат. Вот в финале 2012го "Бавария" была фаворитом, но точно не в 2010м.
bublikyo
bublikyo ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 21:39
Согласен, Баварии в какой-то степени даже повезло оказаться в финале, пока Интер мучался в Барселоной в 1.2, Бавария прошла Лион
bublikyo
bublikyo
вчера в 21:37
Серьезно? Где Челси 2012го года?
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 21:31
Если Атлетико во второй раз по мнению автора не был андердогом из-за того, что не так давно был в финале, то почему Валенсия во втором финале ПОДРЯД - была темной лошадкой? Конечно, расклады могли быть 60 на 40 в пользу Баварии, но андердог это когда ты Байер, а против тебя Реал. Ты - ливер, а против тебя тотенхем.Арсенал не был фаворитом с Барсой, но прям Андердог ли? Непонятен термин также, когда Порту и Монако - так кто из них андердогом то был? Что - оба? Т.е. на победу кого-то из них даже перед самим финалом не ставили?))) Боруссия - не фаворит, Бавария уже два финала проиграла, но если судить по внутренним делам - то Боруссия ОЧЕНЬ неудобный соперник была на тот момент. Это вас не сейчас))))
ЦСКА 06
ЦСКА 06
вчера в 19:56
Арсенал и интер 2010 играли в те года очень даже хорошо. Помню арсенал в финале выигрывал большую часть матча и в конце матча вышедший на замену белоти забил. А интер выиграл тогдашную непобедимую Барселону и вообщем без особых проблем выиграли в финале у баварии.

Статья про реал и эта статья очень слабая. Не соответствует реальной футбольной истории
VitoPro96
VitoPro96
вчера в 19:41
Да здесь больше половины команд были далеко не андердоги. Да и вообще такое слово тяжело применить к команде, которая вышла в финал ЛЧ. Особенно посмеялся с Валенсии Купера, Интера Моура и Боруссии Клоппа, одни андердоги просто.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 19:39
Арсенал нельзя назвать андердогам они сносили всех на своем пути в том сезоне. Наверное Вильярреал был тёмной лошадкой.
А Челси в сезоне 2011-2012 забыли упомянуть, все таки с Барселоной и Баварией они были андердогами.
В целом нормально и со всем остальным согласен.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 19:25
Еще раз - Интер Маура НЕ БЫЛ андердогом. По игре они явно смотрелись цельнее в той кампании - переиграли челси анчи, кстати. Бавария тогда была обновленной, пока неслаженной, возможно, интер и прошел барсу со скрипом, но бавария скрипела всю ЛЧ, даже с Лионом на своем поле удалением скрипнула))). можете посмотреть ставки букмекеров - ни о каком значительном превосходстве баварии там не шло и речи.
Elliada
Elliada ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 18:48
Ты же вроде за Реал болеешь. Предчувствуешь вылет Реала от Сити?
Grizly88
Grizly88
вчера в 18:14
Пожелаем Интеру победы в финале
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