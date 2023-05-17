В финалах ЛЧ в новом веке было 12 андердогов. Вспоминаем «Валенсию», «Байер» и «Порту»

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вчера, 17:51

Как часто аутсайдеры побеждали?

Только обманщик заявит, что с сентября был уверен в выходе «Интера» в финал. Например, без устаревшего правила выездных голов ПСЖ мог оказаться в португальско-итальянской части сетки, став её фаворитом. Но вместо Мбаппе и Месси в Стамбуле увидят Лукаку и Лаутаро, который теперь нарасхват. В новом веке это двенадцатый нежданный финалист, хотя порой в такой роли были известные клубы.

Сезон 2000/01. «Валенсия»

Хотя это был их второй финал подряд, команда Эктора Купера осталась аутсайдером, как и в матче против «Реала». Прошли «Арсенал» и «Лидс», а в финале не дали «Баварии» выиграть за два часа. Но в серии пенальти Кан был еще круче, чем Каньисарес. Та «Валенсия» Айялы, Барахи, Мендьеты, Аймара, Кили Гонсалеса и Карью оказалась метеором, который сгорел в атмосфере, не завоевав кубок чемпионов.

Сезон 2001/02. «Байер»

«Байер» выбил на втором групповом этапе «Арсенал» и «Ювентус». Топпмеллер прошел «Ливерпуль» и МЮ . Но в финале Рауль и Зидан не оставили шансов. Тот самый удар Зинедина принес фавориту победу, хотя у «Байера» на поле были невероятно классные игроки. Баллак, Лусио, Шнайдер, Рамелов и Нойвилль заслужили финал. Но сил на победу не хватило. И в Бундеслиге тоже не сумели стать первыми…

Сезон 2003/04. «Порту» и «Монако»

Сразу две «выскочки» в финале. Молодые Моуриньо и Дешам управляли классными командами. Французы прошли «Реал» и «Челси». Португальцы одолели МЮ , а потом им немного повезло со жребием. «Лион» и «Депортиво» не настолько звездные, как «Ювентус» и «Милан». Но итальянцев выбила команда из Ла-Коруньи. Моуриньо с Аленичевым, Деку, Манише и Карвальо обыграл «Монако» с Эвра, Жюли, Ротеном и Морьентесом.

Сезон 2004/05. «Ливерпуль»

«Красные» были андердогами в Стамбуле. Это доказал первый тайм, ведь Бенитес «горел» 3:0. «Ливерпуль» не был чемпионом Англии, лишь разок порадовали фанатов в Кубке УЕФА . Но даже финал против «Алавеса» оказался для них сложным, выиграли 5:4 в дополнительное время. Так что камбэк с «Миланом» это победа андердога. Джеррард и Дудек забрали кубок у однозначного фаворита, Анчелотти проиграл в великом финале.

Сезон 2005/06. «Арсенал»

«Канониры» плохо выступали в Лиге чемпионов. В финале были раз в истории. Но успехи в АПЛ не сделали «Арсенал» фаворитом в плей-офф Лиги чемпионов. «Барселона» Роналдиньо прошла «Челси» и «Милан». «Арсенал» одолел «Реал», «Ювентус» и «Вильярреал», хотя играли с огнем в последнем случае. В финале подставил Леманн, заработав красную карточку, ведь в меньшинстве каталонцы выиграли 2:1.

Сезон 2009/10. «Интер»

«Ливерпуль» и «Арсенал» могут оспорить статус аутсайдеров, а вот «Интер» Моуриньо – классический андердог. Не думали, что они пройдут «Челси» и «Барселону». Даже с ЦСКА помучились. Пока «Бавария» выбивала МЮ и «Лион», Моуриньо создавал команду. Немцы с Ламом, Роббеном, Швайнштайгером и Мюллером выделялись, но миланцы уверенно расправились с «Баварией», стали неожиданными королями сезона.

Сезон 2012/13. «Боруссия Д»

Клопп встретил в финале «Баварию», которую впоследствии отказался возглавить. У него была чудесная команда, Гюндоган, Ройс и Хуммельс. Разнесли «Реал» в полуфинале с покером Левандовски. Но на решающий матч сил не хватило. Специалист по голам в финальных поединках Манджукич забил первым, а ответ от Гюндогана с пенальти не остановил Роббена. «Бавария» с третьей попытки забрала кубок.

Сезон 2013/14. «Атлетико»

Во втором по счету финале Симеоне не был случайным гостем. Но в 2014-м его команда удивила. Хотя бы потому, что «Атлетико» прошел «Барселону» и «Челси», которые рассчитывали на кубок сильнее. А «Реал» мучил немцев, прошли «Шальке», «Боруссию» Д и «Баварию». Для «сливочных» финал тоже стал достижением, дошли так далеко впервые со времен встречи с «Байером». Рамос спас на последних секундах, а в овертайме фаворит дожал команду Куртуа, Вильи и Габи.

Сезон 2018/19. «Тоттенхэм»

Самый неожиданный финалист нового века? У «Порту» был крутой состав и Моуриньо. «Интер» побеждал в Италии, хватало звезд на поле. Почеттино вылетал от «Аякса», но Моура неожиданно стал героем в концовке полуфинала. А с «Манчестер Сити» до этого «шпорам» повезло с арбитрами. Хотя Кейн, Эриксен, Вертонген и Льорис – прекрасные футболисты, в финале их не ждали. Лондонцы безрезультатно давили на «Ливерпуль», уступили после голов Салаха и Ориги.

Сезон 2020/21. «Челси»

«Ливерпуль», «Арсенал» и «Челси» отличаются от клубов из Валенсии, Порту или Леверкузена. Но андердог совсем необязательно без денег или славы. В Лиге чемпионов последних лет такая конкуренция, что даже выход ПСЖ в финал случился лишь раз. Поэтому появление рядом с кубком «Челси», который по ходу сезона пригласил Тухеля, уволенного из парижского клуба – сюрприз. Как и победа Канте и Хаверца над «Манчестер Сити». Однозначный фаворит уступил в финале.

Сезон 2022/23. «Интер»

С кубком четверо из одиннадцати аутсайдеров. Причем «Порту» или «Монако» принесли бы в копилку балл в любом случае. «Интер» Индзаги не ждали в финале. В Стамбуле снова будет титулованная команда с невероятным составом – «Реал» или «Манчестер Сити», против более скромного соперника. «Ливерпуль» Бенитеса поднялся после трех нокдаунов, но «Интеру» не стоит так начинать матч. А вот если Индзаги выиграет Лигу чемпионов, то запишет имя в историю итальянского футбола. Иностранцы выигрывали с «нерадзурри» кубки чемпионов, а итальянец вывел в финал всего во второй раз, но дебютная попытка завершилась поражением от «Аякса».