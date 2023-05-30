«Эльфсборг» – «Юргорден»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:12

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Аллсвенсканы чемпионата Швеции «Эльфсборг» – «Юргорден», который состоится 4 июня 2023 года

«Эльфсборг»

«Элегантные» на текущий момент возглавляют турнирную таблицу Аллсвенсканы. Предлагаем ознакомиться с недавними успехами команды, чтобы спрогнозировать возможный исход встречи с «Юргорденом». Выигрышная серия «жёлтых» длится уже восемь матчей подряд. 14 мая в игре 8-го тура чемпионата Швеции уверенную победу одержали «элегантные» дома над командой «Вернаму». Через неделю «Эльфсборг» обыграл в гостях футбольную команду «Норрчепинг».

На прошлых выходных со счётом 3:0 «жёлтыми» был повержен «Мальмё».

«Юргорден»

«Юргорден» находится на три строчки ниже «элегантных» в турнирной таблице чемпионата Швеции. Три матча к ряду команда выигрывает своих оппонентов. 21 мая на своём поле в сухую, дважды поразив ворота соперника, подопечные Кима Бергстранда взяли верх над «Мьельбю» в матче 9-го тура Аллсвенсканы. С минимальным счётом дома команда из Стокгольма обыграла «Хеккен». Победный гол за хозяев забил с пенальти на семьдесят второй минуте встречи норвежский полузащитник Оливер Берг.

28 мая со счётом 1:0 в пользу команды Бергстранда завершилась игра с командой АИК .

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эльфсборг» – 2.09

Ничья – 3.50

Победит «Юргорден» – 3.25

Победит «Эльфсборг» с форой -1.5 – 3.50

Обе забьют — нет – 2.19

Обе забьют — да – 1.63

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.73

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.03

Статистика

Только в одном футбольном поединке из пяти последних «Эльфсборг» проиграл

В четырёх матчах из десяти крайних «Юргорден» уступил своим соперникам

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом: обе забьют — нет.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу «Эльфсборга» коэффициент 2.09. Крайний раз команды встречались на поле в августе прошлого года. Тогда «Юргорден» со счётом 2:1 одержал победу над «элегантными». На данном этапе «жёлтые» объективно сильнее своего оппонента и возьмут реванш в предстоящей игре.