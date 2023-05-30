«Лиллестрём» – «Стабек»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:17

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Элитсерии чемпионата Норвегии «Лиллестрём» — «Стабек», который состоится 4 июня 2023 года

«Лиллестрём»

«Канарейки» на сегодняшний день занимают восьмое место в чемпионате Норвегии. Для того чтобы спрогнозировать возможный исход встречи с «синими», предлагаем освежить в памяти результаты недавних матчей «жёлто-чёрных». В сухую, пропусти пару голов, «Лиллестрём» проиграл в финале Кубка Норвегии «Бранну». 24 мая на выезде с большим счётом, не пропустив ни одного гола «канарейки» взяли верх над командой «Скедсмо».

Ничейным исходом завершилась игра прошлого тура с футбольным клубом «Хам-Кам» (0:0).

«Стабек»

В турнирной таблице Элитсерии «Стабек» на данный момент занимает шестое место, опережая «канареек» всего лишь на одно очко. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «синих» за последнее время. 16 мая с разницей в три гола «Бранн» одержал победу над «Стабеком» на своём поле в матче 7-го тура чемпионата. Поразив четыре раза ворота соперника, «синие» в сухую обыграли в гостях «Оссиден» в 1/64 Кубка Норвегии.

29 мая со счётом 2:1 «Стабек» взял верх над «Волеренгой».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лиллестрём» – 1.68

Ничья – 3.80

Победит «Стабек» – 4.70

Победит «Лиллестрём» с форой -1.5 – 2.73

Обе забьют — нет – 2.02

Обе забьют — да – 1.73

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.76

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.99

Статистика

Три личных матча команд из пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

Два поражения потерпели «канарейки» в пяти крайних матчах

За аналогичный период «синие» уступили в одной игре.

Прогноз

Крайний раз команды встречались в феврале текущего года в товарищеском матче. Игра завершилась вничью со счётом 2:2. В предстоящей игре, скорее всего, мы также не увидим победителя. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.80 на ничью.