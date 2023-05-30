«Русенборг» – «Хам-Кам»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:52

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Элитсерии чемпионата Норвегии «Русенборг» — «Хам-Кам», который состоится 4 июня 2023 года

«Русенборг»

«Маленькие тролли» в турнирной таблице чемпионата Норвегии занимают на текущий момент одиннадцатое место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «чёрно-белых» за последнее время. С минимальным счётом на своём поле в матче 7-го тура «Русенборг» одержал победу над «Хёугесунном». В 1/64 Кубка Норвегии «маленькие тролли» обыграли команду «Трюгг-Ладе» (1:0).

29 мая на выезде с разницей в пару мячей «чёрно-белые» уступили «Бранну» (1:3).

«Хам-Кам»

«Зелёно-белые» в Элитсерии находятся на две строчки ниже «Русенборга» в турнирной таблице. Предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей «Хам-Кама», чтобы оценить шансы команды на успех в предстоящей встрече с «маленькими троллями». 16 мая в сухую, пропустив три гола, «зелёно-белые» проиграли «Волеренге» в игре 7-го тура чемпионата. С разгромным счётом «Хам-Кам» выиграл в 1/64 Кубка Норвегии команду «Нюбергсунд».

«Нулёвку» раскатали «зелёно-белые» с «канарейками» из Лиллестрёма в матче прошлого тура.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Русенборг» – 1.66

Ничья – 3.75

Победит «Хам-Кам» – 5.00

Победит «Русенборг» с форой -1.5 – 2.68

Обе забьют — нет – 1.88

Обе забьют — да – 1.85

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.88

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.85

Статистика

«Русенборг» в двух матчах из пяти последних одержал победы

За тот же период «Хам-Кам» выиграл в одной встрече

Из пяти крайних поединков в четырёх исход был следующий: обе забьют – да.

Прогноз

С разницей в один мяч «чёрно-белые» одержали победу в крайней встрече с «зелёно-белыми». Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.66 на победу «Русенборга» в предстоящем футбольном поединке.