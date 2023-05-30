«Русенборг» – «Хам-Кам»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Элитсерии чемпионата Норвегии «Русенборг» — «Хам-Кам», который состоится 4 июня 2023 года
«Русенборг»
«Маленькие тролли» в турнирной таблице чемпионата Норвегии занимают на текущий момент одиннадцатое место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «чёрно-белых» за последнее время. С минимальным счётом на своём поле в матче 7-го тура «Русенборг» одержал победу над «Хёугесунном». В 1/64 Кубка Норвегии «маленькие тролли» обыграли команду «Трюгг-Ладе» (1:0).
29 мая на выезде с разницей в пару мячей «чёрно-белые» уступили «Бранну» (1:3).
«Хам-Кам»
«Зелёно-белые» в Элитсерии находятся на две строчки ниже «Русенборга» в турнирной таблице. Предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей «Хам-Кама», чтобы оценить шансы команды на успех в предстоящей встрече с «маленькими троллями». 16 мая в сухую, пропустив три гола, «зелёно-белые» проиграли «Волеренге» в игре 7-го тура чемпионата. С разгромным счётом «Хам-Кам» выиграл в 1/64 Кубка Норвегии команду «Нюбергсунд».
«Нулёвку» раскатали «зелёно-белые» с «канарейками» из Лиллестрёма в матче прошлого тура.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Русенборг» – 1.66
- Ничья – 3.75
- Победит «Хам-Кам» – 5.00
- Победит «Русенборг» с форой -1.5 – 2.68
- Обе забьют — нет – 1.88
- Обе забьют — да – 1.85
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.88
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.85
Статистика
- «Русенборг» в двух матчах из пяти последних одержал победы
- За тот же период «Хам-Кам» выиграл в одной встрече
- Из пяти крайних поединков в четырёх исход был следующий: обе забьют – да.
Прогноз
С разницей в один мяч «чёрно-белые» одержали победу в крайней встрече с «зелёно-белыми». Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.66 на победу «Русенборга» в предстоящем футбольном поединке.