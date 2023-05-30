«Тромсё» – «Сарпсборг 08»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:20

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Элитсерии чемпионата Норвегии «Тромсё» — «Сарпсборг 08», который состоится 4 июня 2023 года

«Тромсё»

«Парни» в турнирной таблице чемпионата Норвегии находятся на пятой строчке. Предлагаем ознакомиться с недавними футбольными поединками с участием «Тромсё». 16 мая в матче 7-го тура Элитсерии «красно-белые» дома проиграли с разницей в один мяч «Будё-Глимту». С разгромным счётом в сухую «парни» обыграли команду «HIF Stein» в 1/64 Кубка Норвегии (8:0).

Со счётом 2:1 «Тромсё» на выезде выиграло у «Хёугесунна» в игре прошлого тура.

«Сарпсборг 08»

«Сине-белые» в Элитсерии на данный момент занимают третье место. Предлагаем рассмотреть несколько матчей «Сарпсборга», чтобы оценить шансы команды на успех в будущей встрече с «парнями» из Тромсё. Восемь матчей к ряду «сине-белые» не уступают своим соперникам. С одинаковым счётом 2:1 «сине-белые» взяли верх над «Бранном» и «Лиллестрёмом». 25 мая с разницей в пару мячей «Сарпсборг» обыграл команду «Фуннефосс» в 1/64 Кубка Норвегии.

29 мая со счётом 3:1 «сине-белые» одержали победу над «Олесунном».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Тромсё» – 2.75

Ничья – 3.35

Победит «Сарпсборг 08» – 2.44

Победит «Сарпсборг 08» с форой -1.5 – 4.40

Обе забьют — нет – 2.14

Обе забьют — да – 1.66

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.83

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.91

Статистика

Три очные встречи из пяти крайних завершились исходом: обе забьют – да

Из пяти матчей в трёх «Тромсё» выиграло

За тот же период «Сарпсборг 08» одержал четыре победы.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу «Сарпсборга 08» коэффициент 2.44. Взять верх над таким серьёзным соперником в гостях будет непросто, но «сине-белые» справятся.