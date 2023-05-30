«Богемиан» – «Слайго Роверс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Богемиан» – «Слайго Роверс», который состоится 2 июня 2023 года
«Богемиан»
«Цыгане» в турнирной таблице чемпионата Ирландии занимают на текущий момент третье место. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных поединков с участием «чёрно-красных». В четырёх матчах подряд «Богемиан» не радует победами своих болельщиков. С минимальным счётом команда потерпела поражение дома от «Дерри Сити» в матче 15-го тура Премьер-дивизиона. В позапрошлом туре чемпионата на выезде «цыгане» раскатали ничью с «Дандолком» (2:2).
Вничью завершилась игра 17-го тура с «чёрно-красными» (0:0).
«Слайго Роверс»
«Слайго Роверс» на сегодняшний момент находится на седьмой строчке турнирной таблицы Премьер-дивизиона. Ознакомимся с результатами недавних матчей «красно-белых» за последнее время. 13 мая в матче 15-го тура чемпионата Ирландии на своём поле в сухую, пропустив три гола, «Слайго» проиграл «Шелбурну». Через неделю с минимальным счётом «красно-белые» уступили на выезде команде «Корк Сити».
Со счётом 1:0 в матче прошлого тура «Роверс» одержал победу над «Дерри Сити». Победный гол за «Слайго» забил защитник «Дерри» Кэмерон МакДжаннетт на пятой минуте игры.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Богемиан» – 2.13
- Ничья – 3.40
- Победит «Слайго Роверс» – 3.40
- Победит «Богемиан» с форой -1.5 – 3.85
- Обе забьют — нет – 1.91
- Обе забьют — да – 1.85
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.08
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.73
Статистика
- Три очные встречи из пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру
- В двух поединках из пяти крайних «цыгане» проиграли своим оппонентам
- «Слайго Роверс» уступил своим соперникам в трёх встречах из пяти последних.
Прогноз
«Цыгане» обыграли на выезде «Слайго» в апреле текущего года. На своём поле в предстоящей игре «чёрно-красные» повторят успех. Компания Pinnacle предлагает на победу «Богемиан» коэффициент 2.13.