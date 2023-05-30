«Богемиан» – «Слайго Роверс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:07

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Богемиан» – «Слайго Роверс», который состоится 2 июня 2023 года

«Богемиан»

«Цыгане» в турнирной таблице чемпионата Ирландии занимают на текущий момент третье место. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных поединков с участием «чёрно-красных». В четырёх матчах подряд «Богемиан» не радует победами своих болельщиков. С минимальным счётом команда потерпела поражение дома от «Дерри Сити» в матче 15-го тура Премьер-дивизиона. В позапрошлом туре чемпионата на выезде «цыгане» раскатали ничью с «Дандолком» (2:2).

Вничью завершилась игра 17-го тура с «чёрно-красными» (0:0).

«Слайго Роверс»

«Слайго Роверс» на сегодняшний момент находится на седьмой строчке турнирной таблицы Премьер-дивизиона. Ознакомимся с результатами недавних матчей «красно-белых» за последнее время. 13 мая в матче 15-го тура чемпионата Ирландии на своём поле в сухую, пропустив три гола, «Слайго» проиграл «Шелбурну». Через неделю с минимальным счётом «красно-белые» уступили на выезде команде «Корк Сити».

Со счётом 1:0 в матче прошлого тура «Роверс» одержал победу над «Дерри Сити». Победный гол за «Слайго» забил защитник «Дерри» Кэмерон МакДжаннетт на пятой минуте игры.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Богемиан» – 2.13

Ничья – 3.40

Победит «Слайго Роверс» – 3.40

Победит «Богемиан» с форой -1.5 – 3.85

Обе забьют — нет – 1.91

Обе забьют — да – 1.85

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.08

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.73

Статистика

Три очные встречи из пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

В двух поединках из пяти крайних «цыгане» проиграли своим оппонентам

«Слайго Роверс» уступил своим соперникам в трёх встречах из пяти последних.

Прогноз

«Цыгане» обыграли на выезде «Слайго» в апреле текущего года. На своём поле в предстоящей игре «чёрно-красные» повторят успех. Компания Pinnacle предлагает на победу «Богемиан» коэффициент 2.13.