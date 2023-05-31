«Дроэда Юнайтед» – «Корк Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Дроэда Юнайтед» – «Корк Сити», который состоится 2 июня 2023 года
«Дроэда Юнайтед»
«Дроги» в Премьер-дивизионе находятся на восьмой строчке турнирной таблицы. Вспомним несколько матчей с участием команды за последнее время. 12 мая в сухую, пропустив три гола, «Дроэда Юнайтед» проиграла на выезде «святошам» из Дублина в рамках матча 15-го тура чемпионата Ирландии. Через неделю в гостях «Дроэда» взяла верх над «Шемроком» с разницей в один мяч.
26 мая со счётом 3:1 «турки» обыграли «студентов» на своём поле.
«Корк Сити»
«Бунтари» в турнирной таблице чемпионата Ирландии занимают на данный момент девятое место. Рассмотрим недавние футбольные поединки «горожан», чтобы оценить шансы команды в предстоящей игре с «дрогами». 12 мая в матче 15-го тура Премьер-дивизиона с разницей в один мяч «Корк Сити» уступил на выезде «Дандолку». Через неделю с минимальным счётом «бунтари» одержали победу над «Слайго Роверс».
Со счётом 1:0 в прошлом туре Премьер-дивизиона «горожане» выиграли у команды «Шемрок Роверс».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Дроэда Юнайтед» – 2.06
- Ничья – 3.55
- Победит «Корк Сити» – 3.45
- Победит «Дроэда Юнайтед» с форой -1.5 – 3.50
- Обе забьют — нет – 2.16
- Обе забьют — да – 1.66
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.81
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.00
Статистика
- В двух матчах из пяти последних «Дроэда» проиграла своим соперникам
- За аналогичный период «Корк Сити» уступил в трёх поединках
- Исходом тотал меньше 2.5 голов за игру завершились три личных матча команд из пяти крайних.
Прогноз
Два месяца назад встреча команд завершилась вничью со счётом 1:1. Скорее всего, в предстоящем матче мы не увидим больше двух голов на двоих. Компания Pinnacle предлагает на тотал меньше 2.5 голов за игру коэффициент 2.00.