Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Дроэда Юнайтед» – «Корк Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 00:33
«Дроэда Юнайтед» – «Корк Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Дроэда Юнайтед» – «Корк Сити», который состоится 2 июня 2023 года

«Дроэда Юнайтед»

«Дроги» в Премьер-дивизионе находятся на восьмой строчке турнирной таблицы. Вспомним несколько матчей с участием команды за последнее время. 12 мая в сухую, пропустив три гола, «Дроэда Юнайтед» проиграла на выезде «святошам» из Дублина в рамках матча 15-го тура чемпионата Ирландии. Через неделю в гостях «Дроэда» взяла верх над «Шемроком» с разницей в один мяч.

26 мая со счётом 3:1 «турки» обыграли «студентов» на своём поле.

«Корк Сити»

«Бунтари» в турнирной таблице чемпионата Ирландии занимают на данный момент девятое место. Рассмотрим недавние футбольные поединки «горожан», чтобы оценить шансы команды в предстоящей игре с «дрогами». 12 мая в матче 15-го тура Премьер-дивизиона с разницей в один мяч «Корк Сити» уступил на выезде «Дандолку». Через неделю с минимальным счётом «бунтари» одержали победу над «Слайго Роверс».

Со счётом 1:0 в прошлом туре Премьер-дивизиона «горожане» выиграли у команды «Шемрок Роверс».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Дроэда Юнайтед» – 2.06
  • Ничья – 3.55
  • Победит «Корк Сити» – 3.45
  • Победит «Дроэда Юнайтед» с форой -1.5 – 3.50
  • Обе забьют — нет – 2.16
  • Обе забьют — да – 1.66
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.81
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.00

Статистика

  • В двух матчах из пяти последних «Дроэда» проиграла своим соперникам
  • За аналогичный период «Корк Сити» уступил в трёх поединках
  • Исходом тотал меньше 2.5 голов за игру завершились три личных матча команд из пяти крайних.

Прогноз

Два месяца назад встреча команд завершилась вничью со счётом 1:1. Скорее всего, в предстоящем матче мы не увидим больше двух голов на двоих. Компания Pinnacle предлагает на тотал меньше 2.5 голов за игру коэффициент 2.00.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
БЛОГ
Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк дроэда
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 