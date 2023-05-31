«Вильярреал» – «Атлетико»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:42

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры чемпионата Испании «Вильярреал» – «Атлетико», который состоится 4 июня 2023 года

«Вильярреал»

«Жёлтая подлодка» на данный момент занимает в турнирной таблице чемпионата Испании пятое место. Заключительный тур не повлияет на положение команды. «Жёлтые» как выше не поднимутся, так и не опустятся ниже своей позиции. До поражения в матче прошлого тура «Вильярреал» не уступал своим соперникам в шести матчах к ряду. С разницей в один мяч «жёлтая подлодка» взяла верх в гостях над «жирондинцами». В позапрошлом туре на своём поле в сухую, забив пару мячей, «жёлтые» обыграли «Кадис».

Со счётом 1:2 «Вильярреал» на выезде проиграл «пчёлам» из Мадрида.

«Атлетико»

«Матрасники» входят в тройку самых сильных команд чемпионата на сегодняшний день. У команды есть возможность подняться до второго места. Всего лишь одно очко отделяет «красно-белых» от мадридского «Реала». В трёх крайних матчах «Атлетико» не уступает своим оппонентам. Дома с большим счётом «индейцы» обыграли «Осасуну» в матче 35-го тура Примеры (3:0). Целых шесть голов подарила болельщикам игра позапрошлого тура с «Эспаньолом». К началу второго тайма «матрасники» вели в три гола, но не удержали преимущество. Завершился матч вничью со счётом 3:3.

На прошлых выходных со счётом 2:1 «красно-белые» взяли верх над командой «Реал Сосьедад».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вильярреал» – 2.75

Ничья – 3.60

Победит «Атлетико» – 2.50

Победит «Атлетико» с форой -1.5 – 4.55

Обе забьют — нет – 2.48

Обе забьют — да – 1.52

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.61

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.27

Статистика

Три поражения потерпела «жёлтая подлодка» в десяти крайних матчах

За аналогичный период «матрасники» также уступили в трёх встречах

Из пяти крайних матчей в трёх исход был следующий: обе забьют – нет.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу «Атлетико» коэффициент 2.50. В предстоящей игре победа достанется той команде, которой она нужнее. Шанс подняться до второй строчки турнирной таблицы «индейцы» не упустят. Для «Вильярреала» будущий матч не имеет принципиального значения.