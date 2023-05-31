«Вильярреал» – «Атлетико»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры чемпионата Испании «Вильярреал» – «Атлетико», который состоится 4 июня 2023 года
«Вильярреал»
«Жёлтая подлодка» на данный момент занимает в турнирной таблице чемпионата Испании пятое место. Заключительный тур не повлияет на положение команды. «Жёлтые» как выше не поднимутся, так и не опустятся ниже своей позиции. До поражения в матче прошлого тура «Вильярреал» не уступал своим соперникам в шести матчах к ряду. С разницей в один мяч «жёлтая подлодка» взяла верх в гостях над «жирондинцами». В позапрошлом туре на своём поле в сухую, забив пару мячей, «жёлтые» обыграли «Кадис».
Со счётом 1:2 «Вильярреал» на выезде проиграл «пчёлам» из Мадрида.
«Атлетико»
«Матрасники» входят в тройку самых сильных команд чемпионата на сегодняшний день. У команды есть возможность подняться до второго места. Всего лишь одно очко отделяет «красно-белых» от мадридского «Реала». В трёх крайних матчах «Атлетико» не уступает своим оппонентам. Дома с большим счётом «индейцы» обыграли «Осасуну» в матче 35-го тура Примеры (3:0). Целых шесть голов подарила болельщикам игра позапрошлого тура с «Эспаньолом». К началу второго тайма «матрасники» вели в три гола, но не удержали преимущество. Завершился матч вничью со счётом 3:3.
На прошлых выходных со счётом 2:1 «красно-белые» взяли верх над командой «Реал Сосьедад».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Вильярреал» – 2.75
- Ничья – 3.60
- Победит «Атлетико» – 2.50
- Победит «Атлетико» с форой -1.5 – 4.55
- Обе забьют — нет – 2.48
- Обе забьют — да – 1.52
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.61
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.27
Статистика
- Три поражения потерпела «жёлтая подлодка» в десяти крайних матчах
- За аналогичный период «матрасники» также уступили в трёх встречах
- Из пяти крайних матчей в трёх исход был следующий: обе забьют – нет.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает на победу «Атлетико» коэффициент 2.50. В предстоящей игре победа достанется той команде, которой она нужнее. Шанс подняться до второй строчки турнирной таблицы «индейцы» не упустят. Для «Вильярреала» будущий матч не имеет принципиального значения.