«Мальорка» – «Райо Вальекано»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры чемпионата Испании «Мальорка» – «Райо Вальекано», который состоится 4 июня 2023 года
«Мальорка»
На сегодняшний день «островитяне» занимают двенадцатое место в чемпионате Испании. Предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием «красно-чёрных». В гостях, пропустив три гола, «Мальорка» в сухую проиграла «Альмерии» в матче 35-го тура Ла Лиги. На своём поле с минимальным счётом «киноварные» одержали победу над «летучими мышами» из Валенсии. Победный гол за «островитян» забил в начале второго тайма нападающий из Косово Ведат Мурики.
На прошлых выходных «Барса» со счётом 3:0 взяла верх над «красно-чёрными».
«Райо Вальекано»
Мадридские «пчёлы» в турнирной таблице Примеры находятся на две строчки выше «островитян». Принимая во внимание расклад в турнирной таблице, даже в последнем туре у «Райо Вальекано» всё ещё остаются шансы побороться за седьмое место. 21 мая на своём поле с разницей в один мяч «пчёлы» проиграли «попугаям» из Барселоны в матче 35-го тура чемпионата Испании. «Реал» дома обыграл команду «Райо Вальекано» со счётом 2:1.
Победой «пчёл» завершилась игра прошлого тура с «Вильярреалом» (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Мальорка» – 3.10
- Ничья – 3.40
- Победит «Райо Вальекано» – 2.37
- Победит «Райо Вальекано» с форой -1.5 – 4.55
- Обе забьют — нет – 1.91
- Обе забьют — да – 1.93
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.14
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.71
Статистика
- Три личных матча команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру
- В четырёх играх из десяти последних «киноварные» проиграли
- За аналогичный период «пчёлы» уступили своим оппонентам в шести встречах.
Прогноз
В игре первого круга чемпионата «островитяне» одержали победу над «пчёлами» в гостях. В предстоящем матче гости возьмут реванш. Компания Pinnacle предлагает на победу «Райо Вальекано» коэффициент 2.37.