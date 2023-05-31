«Мальорка» – «Райо Вальекано»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры чемпионата Испании «Мальорка» – «Райо Вальекано», который состоится 4 июня 2023 года

«Мальорка»

На сегодняшний день «островитяне» занимают двенадцатое место в чемпионате Испании. Предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием «красно-чёрных». В гостях, пропустив три гола, «Мальорка» в сухую проиграла «Альмерии» в матче 35-го тура Ла Лиги. На своём поле с минимальным счётом «киноварные» одержали победу над «летучими мышами» из Валенсии. Победный гол за «островитян» забил в начале второго тайма нападающий из Косово Ведат Мурики.

На прошлых выходных «Барса» со счётом 3:0 взяла верх над «красно-чёрными».

«Райо Вальекано»

Мадридские «пчёлы» в турнирной таблице Примеры находятся на две строчки выше «островитян». Принимая во внимание расклад в турнирной таблице, даже в последнем туре у «Райо Вальекано» всё ещё остаются шансы побороться за седьмое место. 21 мая на своём поле с разницей в один мяч «пчёлы» проиграли «попугаям» из Барселоны в матче 35-го тура чемпионата Испании. «Реал» дома обыграл команду «Райо Вальекано» со счётом 2:1.

Победой «пчёл» завершилась игра прошлого тура с «Вильярреалом» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Мальорка» – 3.10

Ничья – 3.40

Победит «Райо Вальекано» – 2.37

Победит «Райо Вальекано» с форой -1.5 – 4.55

Обе забьют — нет – 1.91

Обе забьют — да – 1.93

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.14

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.71

Статистика

Три личных матча команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

В четырёх играх из десяти последних «киноварные» проиграли

За аналогичный период «пчёлы» уступили своим оппонентам в шести встречах.

Прогноз

В игре первого круга чемпионата «островитяне» одержали победу над «пчёлами» в гостях. В предстоящем матче гости возьмут реванш. Компания Pinnacle предлагает на победу «Райо Вальекано» коэффициент 2.37.