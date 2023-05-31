«Реал» – «Атлетик»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1685548907

вчера, 19:01

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры чемпионата Испании «Реал» – «Атлетик», который состоится 4 июня 2023 года

«Реал»

Мадридский «Реал» за тур до окончания текущего сезона Примеры находится на второй строчке турнирной таблицы. «Атлетико» также претендует на место «сливочных». «Матрасники» всего лишь на одно очко отстают от «белых». В матче 35-го тура чемпионата Испании «Галактикос» в гостях уступил с минимальным счётом «оранжевым» из Валенсии. На своём поле с разницей в один мяч «Реал» выиграл у «Райо Вальекано».

На прошлых выходных со счётом 2:1 «сливочные» обыграли «севильцев».

«Атлетик»

«Баски» в чемпионате Испании на данный момент занимают восьмое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «красно-белых», чтобы оценить шансы команды на успех в будущей встрече с «Реалом». 20 мая на своём поле «Атлетик» взял верх над «Сельтой» (2:1). В сухую, пропустив пару голов, «львы» потерпели поражение от «Осасуны» на их поле в матче позапрошлого тура чемпионата.

С минимальным счётом «Атлетик» дома неожиданно уступил команде «Эльче».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реал» – 2.03

Ничья – 3.75

Победит «Атлетик» – 3.55

Победит «Реал» с форой -1.5 – 3.40

Обе забьют — нет – 2.31

Обе забьют — да – 1.59

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.67

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.21

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру

В трёх матчах из пяти последних «Реал» выиграл

За тот же период «Атлетик» одержал одну победу.

Прогноз

В предстоящем матче победа нужна как «сливочным», так и «красно-белым». Непросто отдать предпочтение какой-то одной из них. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.21 на тотал меньше 2.5 голов.