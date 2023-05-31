«Вальядолид» – «Хетафе»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:25

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры чемпионата Испании «Вальядолид» – «Хетафе», который состоится 4 июня 2023 года

«Вальядолид»

«Пусела» перед заключительным туром чемпионата Испании занимает восемнадцатое место. Нахождение команды в Ла Лиге в следующем сезоне под большим вопросом. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Вальядолида». На выезде в сухую, пропустив пару голов, «бело-фиолетовые» проиграли «Кадису». Дома с разницей в пару мячей в матче позапрошлого тура «Вальядолид» обыграл «Барселону».

«Нулёвку» раскатал «Вальядолид» на прошлых выходных с «Альмерией».

«Хетафе»

«Тёмно-синие» в турнирной таблице Примеры находятся на данный момент на четырнадцатой строчке. Команда также рискует провести следующий сезон в Сегунде. Ничейным исходом завершилась игра 35-го тура с командой «Эльче» (1:1). Команды обменялись голами ещё до перерыва. В гостях с минимальным счётом «городские» выиграли у «Бетиса». Победный гол во второй половине встречи забил парагвайский защитник Омар Альдерете.

На прошлых выходных со счётом 2:1 «Хетафе» выиграл у «Осасуны».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вальядолид» – 2.20

Ничья – 3.40

Победит «Хетафе» – 3.45

Победит «Вальядолид» с форой -1.5 – 4.10

Обе забьют — нет – 1.87

Обе забьют — да – 1.97

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.19

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.68

Статистика

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру

В трёх матчах из пяти последних «Пусела» проиграла

За аналогичный период «Хетафе» уступил в одной встрече.

Прогноз

Доверимся статистике очных встреч команд при прогнозировании исхода будущей встрече. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.68 на тотал меньше 2.5 голов за игру.