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«Вальядолид» – «Хетафе»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 20:25
«Вальядолид» – «Хетафе»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры чемпионата Испании «Вальядолид» – «Хетафе», который состоится 4 июня 2023 года

«Вальядолид»

«Пусела» перед заключительным туром чемпионата Испании занимает восемнадцатое место. Нахождение команды в Ла Лиге в следующем сезоне под большим вопросом. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Вальядолида». На выезде в сухую, пропустив пару голов, «бело-фиолетовые» проиграли «Кадису». Дома с разницей в пару мячей в матче позапрошлого тура «Вальядолид» обыграл «Барселону».

«Нулёвку» раскатал «Вальядолид» на прошлых выходных с «Альмерией».

«Хетафе»

«Тёмно-синие» в турнирной таблице Примеры находятся на данный момент на четырнадцатой строчке. Команда также рискует провести следующий сезон в Сегунде. Ничейным исходом завершилась игра 35-го тура с командой «Эльче» (1:1). Команды обменялись голами ещё до перерыва. В гостях с минимальным счётом «городские» выиграли у «Бетиса». Победный гол во второй половине встречи забил парагвайский защитник Омар Альдерете.

На прошлых выходных со счётом 2:1 «Хетафе» выиграл у «Осасуны».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Вальядолид» – 2.20
  • Ничья – 3.40
  • Победит «Хетафе» – 3.45
  • Победит «Вальядолид» с форой -1.5 – 4.10
  • Обе забьют — нет – 1.87
  • Обе забьют — да – 1.97
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.19
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.68

Статистика

  • Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру
  • В трёх матчах из пяти последних «Пусела» проиграла
  • За аналогичный период «Хетафе» уступил в одной встрече.

Прогноз

Доверимся статистике очных встреч команд при прогнозировании исхода будущей встрече. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.68 на тотал меньше 2.5 голов за игру.

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