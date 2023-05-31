«Эльче» – «Кадис»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:15

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры чемпионата Испании «Эльче» – «Кадис», который состоится 4 июня 2023 года

«Эльче»

На сегодняшний день «Эльче» в турнирной таблице чемпионата Испании занимает последнее место. Следующий сезон команда гарантированно проведёт в Сегунде. Предлагаем ознакомиться с результатами недавних футбольных поединков с участием «Эльче» за последнее время. С минимальным счётом на своём поле «зелёно-полосатые» одержали победу над мадридскими «матрасниками». С одинаковым счётом 1:1 вничью «бело-зелёные» сыграли с командами «Хетафе» и «Севилья».

Со счётом 1:0 в гостях «Эльче» на прошлых выходных выиграл у «Атлетика».

«Кадис»

«Жёлтая подлодка» из Кадиса за тур до окончания текущего сезона Ла Лиги находится на тринадцатой строчке турнирной таблицы. «Жёлто-синим» пока расслабляться нельзя. Команда ещё не обеспечила себе место в следующем сезоне Примеры. Освежим в памяти результаты недавних матчей «Кадиса», чтобы оценить шансы команды на успех в предстоящей встрече с «Эльче». Со счётом 2:0 на своём поле «жёлтая подлодка» одержала победу над «Вальядолидом». «Вильярреал» в игре следующего тура с таким же счётом обыграл «жёлто-синих».

На прошлых выходных «Кадис» со счётом 1:0 выиграл дома у «Сельты».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эльче» – 2.65

Ничья – 3.50

Победит «Кадис» – 2.65

Победит «Эльче» с форой -1.5 – 5.05

Обе забьют — нет – 2.23

Обе забьют — да – 1.66

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.85

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.00

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом: обе забьют – да

В одной встрече из пяти последних «Эльче» уступил

«Кадис» из пяти крайних встреч проиграл в трёх.

Прогноз

«Эльче» в последних матчах приятно удивляет, но у «Кадиса» есть шанс остаться в следующем сезоне в Ла Лиге и «жёлто-синие» его используют. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.65 на победу «Кадиса».