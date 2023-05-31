«Эльче» – «Кадис»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры чемпионата Испании «Эльче» – «Кадис», который состоится 4 июня 2023 года
«Эльче»
На сегодняшний день «Эльче» в турнирной таблице чемпионата Испании занимает последнее место. Следующий сезон команда гарантированно проведёт в Сегунде. Предлагаем ознакомиться с результатами недавних футбольных поединков с участием «Эльче» за последнее время. С минимальным счётом на своём поле «зелёно-полосатые» одержали победу над мадридскими «матрасниками». С одинаковым счётом 1:1 вничью «бело-зелёные» сыграли с командами «Хетафе» и «Севилья».
Со счётом 1:0 в гостях «Эльче» на прошлых выходных выиграл у «Атлетика».
«Кадис»
«Жёлтая подлодка» из Кадиса за тур до окончания текущего сезона Ла Лиги находится на тринадцатой строчке турнирной таблицы. «Жёлто-синим» пока расслабляться нельзя. Команда ещё не обеспечила себе место в следующем сезоне Примеры. Освежим в памяти результаты недавних матчей «Кадиса», чтобы оценить шансы команды на успех в предстоящей встрече с «Эльче». Со счётом 2:0 на своём поле «жёлтая подлодка» одержала победу над «Вальядолидом». «Вильярреал» в игре следующего тура с таким же счётом обыграл «жёлто-синих».
На прошлых выходных «Кадис» со счётом 1:0 выиграл дома у «Сельты».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Эльче» – 2.65
- Ничья – 3.50
- Победит «Кадис» – 2.65
- Победит «Эльче» с форой -1.5 – 5.05
- Обе забьют — нет – 2.23
- Обе забьют — да – 1.66
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.85
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.00
Статистика
- Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом: обе забьют – да
- В одной встрече из пяти последних «Эльче» уступил
- «Кадис» из пяти крайних встреч проиграл в трёх.
Прогноз
«Эльче» в последних матчах приятно удивляет, но у «Кадиса» есть шанс остаться в следующем сезоне в Ла Лиге и «жёлто-синие» его используют. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.65 на победу «Кадиса».