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«Фиорентина» – «Вест Хэм» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 10:22
«Фиорентина» – «Вест Хэм» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на финал Лиги Конференций «Фиорентина» – «Вест Хэм», который состоится 28 мая 2023 года

«Фиорентина»

Команда из Флоренции очень хочет выиграть европейский клубок и прошла достаточно сложный путь к финалу. Коллектив занял в Серии А восьмое место с 56 баллами и не попал в зону еврокубков, поэтому победа в Лиге Конференций – единственный путь пробиться в Лигу Европы. Матч с «Вест Хэмом» ожидается примерно равный, поэтому «Фиорентина» постарается быть более удачливой и аккуратной.

02 июня «Фиорентина» обыграла на выезде «Сассуоло» (3:1), а 27 мая на своем стадионе одолела римскую «Рому» (2:1).

«Вест Хэм»

«Молотобойцы» второй год подряд доходят до поздних стадий еврокубков и сейчас имеет хороший шанс взять кубок Лиги Конференций. «Вест Хэм» неудачно выступал в АПЛ на протяжении всего года, но смог сохранить свое место и теперь может сконцентрироваться исключительно на поединке с «Фиорентиной». Матч обещает быть интересным и притягивает внимание миллионов болельщиков по всей Европе.

28 мая «Вест Хэм» проиграл на выезде «Лестеру» (1:2), а 21 числа переиграл на своем поле «Лидс» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Фиорентина» – 2.85
  • Ничья – 3.3
  • Победит «Вест Хэм» – 2.7

Статистика

  • Пять последних матчей «Фиорентины» завершились исходом «обе забьют»
  • «Вест Хэм» проиграл четыре из пяти последних матчей на выезде
  • «Фиорентина» выиграла девять из десяти последних матчей на своем стадионе

Прогноз

Поставить на победу «Фиорентины», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.85. Предполагаем, что итальянскому клубу улыбнется удача и он первым откроет счет, доведя в целом поединок до победного результата.

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