«Фиорентина» – «Вест Хэм» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1686122572

вчера, 10:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на финал Лиги Конференций «Фиорентина» – «Вест Хэм», который состоится 28 мая 2023 года

«Фиорентина»

Команда из Флоренции очень хочет выиграть европейский клубок и прошла достаточно сложный путь к финалу. Коллектив занял в Серии А восьмое место с 56 баллами и не попал в зону еврокубков, поэтому победа в Лиге Конференций – единственный путь пробиться в Лигу Европы. Матч с «Вест Хэмом» ожидается примерно равный, поэтому «Фиорентина» постарается быть более удачливой и аккуратной.

02 июня «Фиорентина» обыграла на выезде «Сассуоло» (3:1), а 27 мая на своем стадионе одолела римскую «Рому» (2:1).

«Вест Хэм»

«Молотобойцы» второй год подряд доходят до поздних стадий еврокубков и сейчас имеет хороший шанс взять кубок Лиги Конференций. «Вест Хэм» неудачно выступал в АПЛ на протяжении всего года, но смог сохранить свое место и теперь может сконцентрироваться исключительно на поединке с «Фиорентиной». Матч обещает быть интересным и притягивает внимание миллионов болельщиков по всей Европе.

28 мая «Вест Хэм» проиграл на выезде «Лестеру» (1:2), а 21 числа переиграл на своем поле «Лидс» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фиорентина» – 2.85

Ничья – 3.3

Победит «Вест Хэм» – 2.7

Статистика

Пять последних матчей «Фиорентины» завершились исходом «обе забьют»

«Вест Хэм» проиграл четыре из пяти последних матчей на выезде

«Фиорентина» выиграла девять из десяти последних матчей на своем стадионе

Прогноз

Поставить на победу «Фиорентины», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.85. Предполагаем, что итальянскому клубу улыбнется удача и он первым откроет счет, доведя в целом поединок до победного результата.