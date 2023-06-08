«Факел» – «Енисей» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:50

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на плей-офф РПЛ «Факел» – «Енисей», который состоится 10 июня 2023 года

«Факел»

Воронежский клуб с большим трудом выиграл первый матч с «Енисеем», что говорит о сложности ответного матча. «Факел» находится в неплохой форме и является фаворитом данного противостояния, особенно после исхода первого поединка. Матч с «Енисеем» в Воронеже будет интересным, а поддержка хозяев вероятнее всего будет максимальной, ведь на кону стоит участие в РПЛ .

7 июня «Факел» обыграл на выезде «Енисей» (1:0), а третьего числа уступил на выезде «Зениту» (0:1).

«Енисей»

«Енисей» не показал вразумительной игре на своем поле и даже не нанес ни одного удара в створ ворот соперника. Тем не менее, разница в один мяч оставляет гостям шансы побороться за выход в РПЛ , хотя букмекеры совсем не верят в представителя РПЛ . Матч обещает быть интересным и несет в себе больше интриги, чем в параллельном поединке, который пройдет в Нижнем Новгороде.

7 июня «Енисей» уступил на выезде «Факелу» (0:1), а третьего числа сыграл вничью с «Волгой» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Факел» – 1.55

Ничья – 3.65

Победит «Енисей» – 7.1

Статистика

«Факел» выиграл пять из семи последних матчей во всех турнирах

«Енисей» выиграл лишь две встречи из десяти последних на выезде

«Факел» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Енисеем»

Прогноз

Поставить на «Факел», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.55. Воронежский клуб уверенно по статистике переиграл «Енисей», и мы предполагаем, что ему вполне по силам повторить свой успех на своем стадионе.