Символическая сборная 30-го тура. Герои ЦСКА и спасители «Крыльев Советов»

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вчера, 20:01

Отпускной тур не оставил без футбольных героев.

Вратарь

Евгений Фролов («Крылья Советов») – реабилитация тура

В предыдущем матче были огрехи, а в решающем поединке против «Спартака» Фролов сохранил для «Крыльев Советов» место в Премьер-Лиге. Фролов отразил пенальти Промеса. И взял еще пять ударов. Не все были невероятно опасными, но минимальная победа говорит в пользу Евгения. Игроки «Спартака» в антисборной тура, а футболисты «Крыльев Советов» выдохнули.

Защитники

Дмитрий Стоцкий («Пари НН»)

Хотя победа над «Химками» не изменила судьбу «Пари НН» — «Крылья Советов» переиграли «Спартак», клуб из Нижнего Новгорода сыграет в стыковых матчах, Стоцкий выложился на сто процентов. Он спешил и ошибался в передачах, но в сумбурной игре успел отметиться во всех фазах. Бил по воротам, пасовал на партнера, отбирал мяч и совершал перехваты. Активность Дмитрия помогла команде.

Виллиан Роша ( ЦСКА ) – чистильщик тура

Двенадцать раз Роша выносил мяч из своей штрафной площади. Это дикий показатель, ведь у всего «Ростова» 9 таких действий, а у остальных «армейцев» тоже девять. Роша также удачно пошел в атаку – перепрыгнул Осипенко и забил предпоследний гвоздь в крышку гроба надежд «Ростова» на успех в Москве. ЦСКА правильно сделал, что опротестовал дисквалификацию Роши, Виллиан очень важный для команды Федотова.

Матиас Перес («Оренбург»)

Разгромный счет не значит, что «Динамо» не было в атаке. Вот только из 23 ударов москвичей лишь четыре дошли до створа ворот. И причина в том, как располагались защитники «Оренбурга». На флангах были помарки, особенно справа, а в центре знаменитая после этого сезона связка Гойковича и Переса держалась. Иногда им везло – прерывали опасные прострелы, но счет на табло. Личка завершил сезон победой 3:0.

Наир Тикнизян («Локомотив») – стабильность весны

Снова в сборной тура, поскольку активно ходит в атаку. Тикнизян понимает Пиняева. Сергей помог Наиру организовать первый мяч в ворота «Торпедо». Также на счету крайнего защитника «Локомотива» еще два удара по воротам и два созданных момента. Также Тикнизян был полезен без мяча. Один из лучших латералей весны в РПЛ .

Полузащитники

Бенхамин Гарре («Крылья Советов») – дриблинг тура

Проскочил всех игроков «Спартака», которых встретил, и пробил мимо Литвинова и Максименко. Гарре спас «Крылья Советов», как и Фролов. Хвалили аргентинца, когда выделяли игроков, которые могут пойти на повышение, и в последних турах он подтвердил ту оценку. Кстати, Гарре подал документы на получение российского паспорта.

Лукас Вера («Оренбург») – фантазия тура

Умный полузащитник отметился серией классных передач, а потом хитро ушел от хавбеков и защитников «Динамо», чтобы забить самому. Его чудесный пас на Воробьева позволил форварду избежать офсайда и перебросить Лещука, а затем был упомянутый выше проход. Также хвалим аргентинца за работу без мяча. Часто помогал в отборе. Возможно, это был последний матч Веры за «Оренбург».

Иван Олейников («Ахмат»)

Хоть «Ахмат» и не победил «Краснодар» — на последних секундах вмешался Сперцян с очередной голевой передачей на Олусегуна, хозяева в Грозном отыгрались после ошибки Сафонова – Иван отдал голевую передачу, и вышли вперед после действий Олейникова. Хавбек хлестко пробил, вмешался рикошет, Сафонову пришлось пропустить еще раз. Желаем Ивану стабильности и здоровья, перспективный хавбек.

Нападающие

Андрей Егорычев («Урал»)

Один из главных универсалов РПЛ – играл на шести разных позициях, раскрывает в себе правого форварда. Всего лишь в третий раз за сезон Егорычев на этой позиции, но умудрился забить и отдать три результативные передачи в прошлом туре. Его действия на финише сезона принесли 6 пунктов, без которых «Урал» мог опуститься в зону стыковых матчей. У Андрея четыре удара против «Сочи» и удачная игра на штанге при стандарте.

Федор Чалов ( ЦСКА ) – легкость тура

Действия Чалова, который играючи уходил от футболистов «Ростова», четко реализовал пенальти и красиво выпрыгнул после навеса, когда забивал свой второй мяч, символизируют успех ЦСКА на финише сезона. Пускай это лишь второе место, но разгромили «Ростов» за тридцать три минуты. У Чалова 19 голов и 5 ассистов, его личный рекорд в РПЛ . Стоило поспорить с Геничем – пошла игра.

Хесус Медина ( ЦСКА )

Песьяков и Уткин подарили Медине первый мяч – их неудачные передачи привели к выходу Хесуса на ударную позицию. Но и дальше Осипенко он не замечал. По флангу в обороне играл Зайнутдинов, а вот Медина расположился на позиции инсайда. Парагваец также навесил мяч на Виллиана, когда защитник доводил дело до разгрома. Классный час игры от Медины, сделал дело – пошел отдыхать.

Главный тренер

Владимир Федотов ( ЦСКА )

Понятно, что Семак может не согласиться с этой оценкой, но Федотов – лучший тренер сезона. У ЦСКА появилась игра, наставник пережил с командой кризис. Весной правильно отреагировал на неожиданное поражение от «Сочи». К этому разговору отношения не имеет, но «армейцы» также в финале Кубка. И против «Ростова» Федотов отработал четко – разгромил Карпина за полчаса.

Тенденция тура. 7 побед хозяев