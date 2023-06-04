Объявлена символическая сборная РПЛ сезона 2022/23

Пресс-служба РПЛ объявила символическую сборную по итогам сезона 2022/23.
Вратарь: Игорь Акинфеев (ЦСКА).
Защитники: Мойсес (ЦСКА), Максим Осипенко («Ростов»), Георгий Джикия («Спартак»), Дуглас Сантос («Зенит»).
Полузащитники: Вендел («Зенит»), Руслан Литвинов («Спартак»), Эдуард Сперцян («Краснодар»).
Нападающие: Малком («Зенит»), Федор Чалов (ЦСКА), Квинси Промес («Спартак»).
Однозначно вместо этого недоразумения должен быть Роша из ЦСКА!
Однозначно вместо этого недоразумения должен быть Роша из ЦСКА!
Хоть один человек, который смотрит футбол, готов признать, что он лучший?
При этом Мойзеса на фланг засунули, хотя он должен быть, как раз на месте Джикии
Хоть один человек, который смотрит футбол, готов признать, что он лучший?
При этом Мойзеса на фланг засунули, хотя он должен быть, как раз на месте Джикии