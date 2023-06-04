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Объявлена символическая сборная РПЛ сезона 2022/23

вчера, 22:46

Пресс-служба РПЛ объявила символическую сборную по итогам сезона 2022/23.

Вратарь: Игорь Акинфеев (ЦСКА).

Защитники: Мойсес (ЦСКА), Максим Осипенко («Ростов»), Георгий Джикия («Спартак»), Дуглас Сантос («Зенит»).

Полузащитники: Вендел («Зенит»), Руслан Литвинов («Спартак»), Эдуард Сперцян («Краснодар»).

Нападающие: Малком («Зенит»), Федор Чалов (ЦСКА), Квинси Промес («Спартак»).

Объявлена символическая сборная РПЛ сезона 2022/23

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 16:15
Литвинов в этой компании ? Чудеса да и только ! За какие такие заслуги ? ... Видимо кому-то он очень нравится .
cska1948
cska1948 ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 15:37
И что ж такого незаконного Роша сделал из-за угла? Уверен, ответа не будет.
альсато
альсато
сегодня в 13:51
а где Дзюба?)))))
Сп62
Сп62 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 11:28
Этот кроет в открытую, а не, как Роша, из-за угла.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 10:15
Слава неучастникам шестицветных рекламных соревнований,наследникам неучастников Олимпиады 1936 года в Берлине!!!
cska1948
cska1948 ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 08:55
Как что? Судей матом кроет!
112910415
112910415
сегодня в 08:54
сборная заколдованного королевства,не имеющего связи с остальным миром ...
Напрасный труд
Напрасный труд ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 08:32
А что,условная сборная,по итогам сезона,имеет отношение к сборной России??? Что тогда тут делает Промес,Мойзес и зенитовские бразильцы??? Странные люди,желающие в своей неприязни отменить действительность.
ABir
ABir
сегодня в 00:11, ред.
Акинфиев уже отказался выступать за сборную. Зачем его даже в символическую включать?
амурец
амурец
сегодня в 00:09
А Джикия что там делает?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:41, ред.
Резюме Карпина: " Так..., Песьякова и Баринова нет; Смолова и Заболотного тоже. Не..., моя сборка круче".
SoloZone
SoloZone ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:40
Тогда уж вместо Осипенко
протон
протон
вчера в 23:05
Кто мне скажет что делает в этой символической сборной "джентельмен года" Джикия? Если только лавку полирнуть.
Однозначно вместо этого недоразумения должен быть Роша из ЦСКА!
протон
протон
вчера в 23:04
Джикия, конечно, феномен
Хоть один человек, который смотрит футбол, готов признать, что он лучший?
При этом Мойзеса на фланг засунули, хотя он должен быть, как раз на месте Джикии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:59
В целом можно поаплодировать данному составу, не без шероховатостей, но с авансом Литвинову...)
8c45v8fe9gex
8c45v8fe9gex
вчера в 22:59
Литвинов из Спартака там лишний
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