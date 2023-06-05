Сборная сезона с Малкомом, Промесом и спорной защитой. Герои РПЛ 2022/23

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вчера, 13:14

Отмечаем футболистов семи разных клубов.

Вратарь

Игорь Акинфеев ( ЦСКА ) – спокойствие сезона

Нравится игра Лантратова, Шелии, хвалим Бабурина. Но Акинфеев держал марку, пока другие ее время от времени роняли. Игорь создавал голы ЦСКА – развлекался, показывая молодым коллегам, как нужно играть ногами. Акинфеев спокойно реагировал на хавбека с латералями в центре своей обороны. Вечные перестановки и отсутствие нового Вернблума не разрушили оборону «армейцев». Игорь вернул ЦСКА на второе место.

Защитники

Гленн Бейл («Крылья Советов») – темная лошадка

Одного лучшего не было, ко всем легко придраться. В официальной сборной РПЛ правым защитником поставили левшу Мойсеса. Так поступать не будем. Эктов, Лангович, Сильянов, Бейл и Тодорович в отдельных матчах выступали здорово. И ни чемпион Караваев, ни весенний Волков не убедили на 100 %. Правофлангового Дугласа нет, но выберем Бейла. Гленн, в отличие от коллег, еще и лидер, помог спастись от вылета.

Максим Осипенко («Ростов») – лидер года

С обороной проблемы, но напоминаем, что это оценка за весь сезон. Без Осипенко «Ростов» хуже. С ним тоже порой много пропускали, но центральный защитник знаменит не только исполнением пенальти. Осипенко страховал молодых напарников и сделал все, чтобы «Ростов» не боролся за выживание. Это герой команды, которая до финишного падения совершила прорыв в таблице.

Виллиан Роша ( ЦСКА ) – ключевой новичок

У «армейцев» появился человек, который олицетворяет одну из бразильских школ обороны. Вроде Пепе (бразилец с португальским паспортом) и Лусио. Виллиан из числа хулиганов, но является одним из сильнейших защитников сезона в РПЛ . Родригао, Гойковича, Ловрена и Мойсеса после перехода в центр отмечаем, но Виллиан подстраховал ЦСКА , когда треть матчей пропустил Дивеев.

Дуглас Сантос («Зенит») – мистер стабильность

Единственный бесспорный кандидат в защиту. Акинфеев или Лантратов, Бейл или любой другой на выбор, Осипенко или Родригао, Виллиан или, быть может, Алонсо из «Краснодара»? Всюду можно спорить, доказывать и возмущаться. И только здесь всё просто. Дуглас Сантос это не только навесы и отборы, это еще и стабильность, которую в РПЛ олицетворяет сейчас «Зенит». Мойсес в порядке, но Дуглас еще круче.

Полузащитники

Артём Карпукас («Локомотив») – открытие сезона

У Карпукаса и Барриоса разный футбольный опыт, но невероятно похожая статистика. И это комплимент молодому игроку. По объему работы Артём даже чуть выше, ведь «Локомотив» чаще был без мяча. Признавая, что Вильмар – супервезда РПЛ и один из ключевых игроков для Семака, что особенно заметно, когда колумбиец не играет, не можем пройти мимо прогресса Карпукаса. Артём – лучший молодой российский игрок сезона. Спасал «Локомотив», пока не приехал «прекрасный цветок», как окрестил себя Дзюба.

Эдуард Сперцян («Краснодар») – лучший ассистент

11 голевых передач сделали 22-летнего армянина лучшим ассистентом сезона в РПЛ . Играл он при этом в команде, которая редко могла использовать оптимальные сочетания в середине поля, ведь Черников был в лазарете, а другие напарники Эдуарда не баловали стабильностью. Но сам хавбек был прекрасен во всех фазах игры, ведь также забил 10 мячей. Отказался от сборной России, но вряд ли откажется от трансфера в клуб с еврокубковой путевкой.

Вендел («Зенит») – аккуратист года

В середине сезона называли Вендела игроком, который ближе всех к топ-5. Оценку он оправдал, ведь на счету хавбека 8 голов, что для его нынешней позиции много, 3 ассиста, а еще много промежуточных и важных передач. У Вендела безумная точность пасов – почти 92 %, но он охотнее двигается, чем Витсель, который тоже радовал в «Зените» меткими передачами. У Вендела есть будущее в серьезной лиге и команде, ведь ему всего 25 лет. Хорошо соображает, находка для команды Семака.

Нападающие

Малком («Зенит») – игрок сезона

Долго думали, включать ли Малкома в список, ведь это неочевидный кандидат. Но если присмотритесь к крайнему форварду, который не заиграл в «Барселоне», а потом сидел в лазарете «Зенита», то окажется, что этот малый профессиональный футболист. А если серьезно, то Малком лучший игрок сезона. У него титул, 23 мяча, 7 ассистов. К сожалению, перерос уровень РПЛ . Как только найдет клуб, где повторят финансовые условия «Зенита» — уедет.

Фёдор Чалов ( ЦСКА ) – гибкость сезона

Соболев и Комличенко классно провели сезон. Кордоба порадовал весной. Были центральные нападающие, которых частенько хвалили. Но игра Федора Чалова оставила самое интересное послевкусие. Он успел сменить позицию, но остался результативным внутри штрафной площади. У него привычно были промахи, но это значит, что находил ударные позиции. Чалов был стабильнее, чем Соболев, не говоря о метеорите Писарском.

Квинси Промес («Спартак») – класс года

Какие могут быть вопросы? Промес пригласил на церемонию вручения наград сезона своего друга Зиеша. Квинси получил приз зрительских симпатий, хотя также имеет право именовать себя лучшим вингером наравне с Малкомом. Оба влияли на свои команды. Оба прошли отметку в 20 голов за сезон. Промес поставил на класс и его выбор оказался верным. Голландец надеется, что «Спартак» через год будет чемпионом. Верите ему?

Главный тренер

Владимир Федотов ( ЦСКА ) – экспериментатор года

Семак важен для «Зенита», но даже на церемонии награждения РПЛ отметили Федотова. ЦСКА не «Сочи», намного сильнее, но пришлось навести порядок. Он сделал выводы после спада отдельных игроков, много экспериментировал и получил команду, которая играет рационально, но немало атакует и забивает. Понятно, что двенадцатью фамилиями список тех, кого стоит похвалить, не ограничивается.

Понравилась игра лидеров «Оренбурга» Флорентина и Веры. Клаудиньо, когда мог выйти на поле, созидал на уровне старой РПЛ с Халком и Данни. Соболев, Комличенко, Медина, Гойкович, Кордоба, Мойсес, Литвинов, Глебов, Родригао, Тимофеев, Зайнутдинов, Глушенков, Кузяев, а весной Обляков и Пиняев – герои высшей лиги.

Не может быть «правильной» символической сборной. Но это не повод игнорировать игроков, заслуживших комплименты. Выше семь-восемь позиций, где сложно найти лучшего кандидата. И рядом футболисты, которых можете спокойно поменять на своих любимчиков, с чем не поспоришь, когда кандидаты близки по качеству игры.