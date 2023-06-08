«Вест Хэм» взял первый трофей с 1980 года. Покорилась Лига Конференций

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сегодня, 01:01

В финале вырвали победу у «Фиорентины».

Нынешний еврокубковый сезон связан с итальянским феноменом. В каждом из трех финалов присутствует по одному клубу из Серии А. Но вот уже завершились два финала, и еврокубковая кампания может стать одной из наиболее обидных для итальянского футбола. Ведь проигрывать, когда ты в шаге от успеха, еще больнее. Сначала «Рома» уступила в серии пенальти «Севилье» в финале Лиги Европы. Теперь «Фиорентина» проиграла «Вест Хэму», пропустив решающий мяч на 90-й минуте. Хотя игры были совсем не похожими друг на друга.

Нервное напряжение

На протяжении всего поединка ощущалась невероятная нервозность, царившая на поле и даже на трибунах. В этом одна из прелестей нового и уже ругаемого турнира. Лига Конференций многим кажется ненужным и бесполезным придатком для выкачивания денег из спонсоров в пользу УЕФА . Действительно, более-менее внимательно за турниром начинают следить лишь в районе четвертьфиналов, а то и полуфиналов. Однако финал обладает собственным шармом. Ведь в нем сходятся команды, которые не обласканы еврокубковой славой, которые не привыкли играть в принципе на такой стадии какого бы то ни было еврокубка. И в этом прелесть Лиги Конференций, которой не обладают Лига Европы и Лига чемпионов. Давайте хотя бы за это попытаться начать ценить этот турнир.

Но отсюда и сумасшедшее напряжение от давящей ответственности. Первый тайм матча нельзя было назвать чем-то выдающимся. Игра проходила по вполне предсказуемому сценарию, в котором тотальным преимуществом обладала «Фиорентина», хорошо умеющая и любящая обращаться с мячом, комбинировать, атаковать. «Вест Хэм» же умеет терпеть и бороться. Чем и занимался.

Только 35 процентов времени мяч находился в распоряжении «Вест Хэма». Лондонцы нанесли всего три удара против семи у «Фиорентины». Правда, ни одна из итальянских попыток не оказалась точной. А у «Вест Хэма» было хотя бы единичное попадание в створ. Но по ожидаемым голам «Вест Хэм» уступал – 0,15 против 0,59.

Первая часть тайма выглядела горячей в игровом плане, динамичной, пусть и с большим процентом брака. Вторая часть смотрелась уже более вязко и вяло. Однако не обошлось без скандального эпизода. Поддерживая свою репутацию, фанаты «Вест Хэма» регулярно бросали в игроков «Фиорентины» пустые пластиковые стаканы, когда те оказывались в зоне досягаемости. Один «удачный» бросок рассек голову Бираги. Надо отдать ему должное, капитан не стал корчиться от боли и кувыркаться, а саркастически поаплодировал трибунам. Между тем игру приостановили, а диктор по стадиону вместе с игроками «Вест Хэма» попытался вразумить английских фанатов. С тех пор ничего в сторону поля не летело.

Зато влетело в ворота британцев. Уже в компенсированное время мяч все же оказался в воротах «Вест Хэма», но добивавший его туда Йович оказался в офсайде, что подтвердил ВАР. Лишними оказались считанные сантиметры. И это было последним активным действием Луки, которого в перерыве заменили.

Драматическая составляющая

В какой-то момент могло показаться, что во втором финале подряд зрителей будет ждать дополнительное время, а то и серия пенальти. Но одиннадцатиметровый в игре образовался и без всякой серии. Ярко проявивший себя в первом тайме Бираги тут допустил ошибку. Единичная вылазка «Вест Хэма» позволила в чужой штрафной добраться до мяча Боуэну, а Бираги в борьбе четко смахнул мяч с курса кистью руки. Судья этого вроде бы не заметил, но ВАР помог повтором.

Бенрахма с «точки» не пощадил Террачиано. И вот тут началась вторая фаза игры, гораздо более динамичная и острая. Любопытно, что гол воодушевил «Вест Хэм», и лондонцы попытались даже заиграть в открытый футбол. Но их стихия все же – более вкрадчивая контратакующая манера. А в открытом стиле «Фиорентина» господствует. Что и показала через несколько минут, когда Бонавентура после скидки Гонсалеса оформил красивый гол в угол ворот Ареоля.

В этот раз равный счет уже не навевал мысли о дополнительном времени, потому что обе команды, несмотря на накапливающуюся усталость, хотели добыть победу без всяких лотерей. Опасные моменты возникали и у ворот Терраччано, и у ворот Ареоля. Забить могли и те, и другие. В целом качество футбола не было выдающимся, но в самоотдаче и искреннем стремлении вырвать победу ни тем, ни другим нельзя было отказать.

Развязка наступила на 90-й минуте, когда «Фиорентина» поплатилась за свою страсть к давлению и высокой линии обороны. Пакета сумел чуть ли не впервые за матч в центре поля получить свободный миг и выдал шикарный проникающий пас мимо Игора на рывок Боуэна, который реализовал выход один на один. Забег счастливого Дэвида Мойеса, который за свою богатую карьеру ничего не добывал, кроме формального Суперкубка Англии, нужно было видеть.

Как нужно было видеть и искреннюю обиду Винченцо Итальяно, прекрасно понимавшего, что его команда весь матч играла лучше, интереснее, но все потеряла. В сердцах он даже накричал на Игора. Уже после финального свистка, который осчастливил «Вест Хэм», взявший первый трофей с далекого 1980 года. Тогда «молотобойцы» выиграли Кубок Англии. Целые поколения фанатов этой команды не видели титулов своих любимцев. Хотя бы для этого следовало придумать Лигу Конференций.

Впечатляет теперь и представительство Англии на следующий сезон еврокубков. «Вест Хэм» получил путевку в Лигу Европы. Там же выступят «Ливерпуль» с «Брайтоном», в Лиге чемпионов сыграют «Манчестер Сити», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл», а в Лиге конференций попробует свои силы «Астон Вилла». Восемь команд. И теперь никто не скажет, что английским клубам не интересны никакие турниры, кроме Лиги чемпионов.