Определились все участники РПЛ сезона 2023/24

Завершился сезон чемпионата России 2022/23.
Стали известны все участники следующего сезона Российской Премьер-Лиги. В сезоне 2023/24 в РПЛ сыграют «Зенит», ЦСКА, «Спартак», «Ростов», «Ахмат», «Краснодар», «Оренбург», «Динамо», «Локомотив», «Сочи», «Урал», «Крылья Советов».
«Пари НН» и «Факел» обыграл «Родину» и «Енисей» соответственно, поэтому сохранили прописку в РПЛ на следующий сезон. Из Первой лиги в Российскую Премьер-Лигу вышли «Рубин» и «Балтика», а «Химки» и «Торпедо» вылетели в низший дивизион.
... умные головы (в управлении)
... умные головы (в управлении)
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