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Определились все участники РПЛ сезона 2023/24

вчера, 19:42

Завершился сезон чемпионата России 2022/23.

Стали известны все участники следующего сезона Российской Премьер-Лиги. В сезоне 2023/24 в РПЛ сыграют «Зенит», ЦСКА, «Спартак», «Ростов», «Ахмат», «Краснодар», «Оренбург», «Динамо», «Локомотив», «Сочи», «Урал», «Крылья Советов».

«Пари НН» и «Факел» обыграл «Родину» и «Енисей» соответственно, поэтому сохранили прописку в РПЛ на следующий сезон. Из Первой лиги в Российскую Премьер-Лигу вышли «Рубин» и «Балтика», а «Химки» и «Торпедо» вылетели в низший дивизион.

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Источник: soccer.ru Фото: ФК «Зенит»
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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 13:19
Хорошая Информация для болельщиков России.
ОПС
ОПС
сегодня в 12:55
Состав есть. Остается подождать начала сезона.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 11:43
Красивые города...отличные арены...

... умные головы (в управлении)
альсато
альсато
сегодня в 06:46
меня больше интересует, ни участники, а те кто будет на ВЫЛЕТ)))))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:00
Посмотрим,чем порадует Балтика в РПЛ.
drug01
drug01
вчера в 21:40
Всё прошло без заметных перемен! Надо готовиться к новому сезону и не делать больше промахов!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 20:36, ред.
Все норма по городам . Рудует Балтика и Рубин и хотелось бы подтянуть Аланию в РПЛ
lotsman
lotsman
вчера в 20:03
Всё закономерно. Рубин с возвращением!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:58
По составу мне всё нравится. Поменьше Москвы и её окрестностей, побольше других городов России...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:52
Казань и Калининград с выходом в высший дивизион !!!!

Красивые города...отличные арены...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:51
Без неожиданностей, стыки прошли с закономерным исходом, присутствие Алании дало бы новые краски...
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