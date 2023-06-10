Определились все участники РПЛ сезона 2023/24

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вчера, 19:42

Завершился сезон чемпионата России 2022/23.

Стали известны все участники следующего сезона Российской Премьер-Лиги. В сезоне 2023/24 в РПЛ сыграют «Зенит», ЦСКА , «Спартак», «Ростов», «Ахмат», «Краснодар», «Оренбург», «Динамо», «Локомотив», «Сочи», «Урал», «Крылья Советов».