«Манчестер Сити» проигрывал финал «Интеру». А дальше Гвардиолу спасли разрушители

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сегодня, 00:10

Эдерсон, Аканджи и Родри вырвали кубок и требл.

Гвардиола выбрал брутальный состав

Не сработало. Уокер на скамейке, а Бернарду и Грилиш на флангах. Выбор Хосепа, обреченный на диагноз «перемудрил» в случае неудачи. Опасно для обороны, но Стоунз привычно мог садиться глубже, Аканджи закрывал правый фланг, а для Аке привычно смещаться левее. Смела схема «3-2-4-1» заставила «Интер» на первых минутах довольно агрессивно прессинговать.

Индзаги не рисковал, его состав читался. Даже решение оставить Лукаку не назвать сюрпризом. Джеко доказал, что возраст ему не мешает. Против бывшего клуба нагружал защитников силовой работой, уводить за собой ради свободных зон для Лаутаро. На первых минутах «Манчестер Сити» не смог взвинтить темп, и это сказалось на скоростях первого часа игры.

Дефицит событий работал на «Интер»

За классических для футбола пятнадцать минут в дебюте почти ничего не произошло, кроме парочки мелких тактических фолов. Но Марциняк старался не поднимать высоко и прямо правую руку после скандала, который едва не стоил арбитру еще одного элитного назначения. Судья пришел на родине на сходку одиозного политика. В УЕФА быстро среагировали и осудили, а рефери извинился и заявил, что его ввели в заблуждение о цели конференции.

В следующий раз будет внимательнее, а сегодня ему собранность не требовалась. «Манчестер Сити» не мог зацепиться за мяч, а «Интер» неплохо встречал. Даже Джеко работал в защите, даже давил на Грилиша на фланге. Гвардиоле не понравился первый тайм. До финала довелось сравнить миланскую команду с «Манчестер Юнайтед» по неудобности для «горожан». Сегодня сравнение работало, но в атаке команда Индзаги себя не показала.

Ключевой могла стать концовка тайма

Первая половина матча задает тон поединку. Понятно, что в Стамбуле бывало иначе, но самоуверенность «Милана» тоже ведь помогла «Ливерпулю». «Манчестер Сити» старался не наглеть. «Интер» четко перестраивался с тройки на «4-3-3». Англичане неудачно подстраивались, но когда Холанд вышел на ударную позицию за счет скорости и длины шага, то Онана не запаниковал и потащил мяч после размашистого удара.

Момент позволил «горожанам» нащупать брешь, но сразу вылетел Де Брюйне. Бедняга Кевин снова стал зрителем в финале ЛЧ , но Фоден не зашел на поле как ураган, еще и после перерыва не забил. Долгое время лучше играл «Интер». Команда Индзаги грамотно перестраивалась, выбрала идеальную для себя высоту линии защиту. Не позволяли «горожанам» растаскивать линии по ширине. В атаке мало что получалось – один удар от Мартинеса, но Гвардиолу заставили нервничать и активно жестикулировать.

Хосеп повторял старенькую ошибку

В Порту у «Манчестер Сити» был один удар в створ ворот Менди при владении в 61 %. У «Челси» было два выстрела, но один из них оказался победным. «Интер» мог, учитывая наличие на скамейке Лукаку, подкараулить такой момент. У «горожан» держался мяч на том же уровне, что в финале против «Челси», но проблемой оставалась безударность. В Португалии на две команды было 15 попыток, а в Стамбуле за первый тайм всего восемь, причем поровну с каждой стороны.

Гвардиола, невзирая на любовь к экспериментам, честный и прямолинейный тренер. Как серийный душитель, который подходит к футбольной жертве с выставленными впереди руками. Но сложно задушить голыми ладонями без ударов по воротам такого опытного борца с железной шеей, как «Интер». Хорошим индикатором полезности правок Гвардиолы после перерыва могло стать лишь количество ударов. Когда тотальный фаворит не попадает в створ, то обречен на мучения, нервы и игру с огнем ничьей в пользу аутсайдера.

«Манчестер Сити» сумел найти брешь

Про «Интер» традиционно много стереотипов. Великий Эррера развил «катеначчо» в эру, когда многие ужасно оборонялись, поэтому выделялся. Но его «нерадзурри» были невероятно результативной командой. Еще один стереотип связан с «Интером» Моуриньо. Эта команда не была тотальным аутсайдером финала против «Баварии». Победа над «Барселоной Гвардиолы сделала Милито, Снейдера, Лусио и Камбьяссо равным соперником для мощных немцев. Тогда удивило лишь, насколько легко Жозе убрал Ван Гала.

А сегодня Индзаги поначалу убирал Гвардиолу. И чем дольше „Манчестер Сити“ не мог взяться за шею „Интера“ двумя руками, тем больше веры было в контратаку итальянцев. Но важно учесть фактор физики. Самые богатые клубы не только ставят на талантливых игроков, но и выбирают атлетов. „Горожане“ могли разок завестись. Но Гвардиола закономерно просил трибуны о поддержке, „Интер“ достойно держался, Димарко, Брозович и Бастони проводили хороший финал. Но итальянцы не реализовали свой момент.

Аканджи упустил на ворота Лаутаро, но Мартинес не отдал на Лукаку. А дальше сыграл фактор, упомянутый чуть выше. „Интер“ устал быстрее. В результате наглый проход Аканджи продолжился разрезающим пасом на Бернарду, а дальше Родри идеально пробил, отправив мяч за спинами игроков „Интера“. Аутсайдеру пришлось рисковать, но быстро сравнять не получилось. Против итальянцев работало пространство. Да, „Манчестер Сити“ не вынес соперника. Они не были „акулами“, как любил их величать Менди.

На многих отрезках матчах фаворит был хуже. И момент в концовке, когда Лукаку попал мячом в Эдерсона, это тоже доказывает, как и сэйв бразильца в финале матча. Как и пропажа Холанда, у Эрлинга один удар за матч. Пожалуй, „Интеру“ не хватало только удачной игры между линиями, Чалханоглу и Барелла недоработали в атаке. Но финалы не о том, кто сильнее по номиналу, что в Стамбуле высек в футбольных скрижалях „Ливерпуль“. Сочувствуем итальянцам после трех проигранных финалов еврокубков подряд.

Во всех случаях хорошо сопротивлялись. Но опыт и класс сработали. Гвардиола впервые с 2011-го года выиграл Лигу чемпионов, что автоматически ведет к разговору о лучшем тренере в истории футбола. Финал, после которого в „Манчестер Сити“ с радостью забудут игру, но никогда не забудут результат. Поздравляем „горожан“ с первой победой в Лиге чемпионов. По сумме многолетних усилий точно заслужили.