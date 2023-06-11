«Кальчо вернулся». Итальянцы – рекордсмены по поражениям в финалах ЛЧ

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вчера, 10:35

Отдаём дань уважения финалистам без кубков.

Многие проигравшие заслужили «ушастого»

Гвардиола целуется с женой и Кубком чемпионов, не изменял Кристине с «ушастым» двенадцать лет. Второй требл в карьере, уникальное достижение. Но к поединку в Стамбуле приклеится ярлык «выиграл фаворит, а проиграл лучший в финале». Ханжа отметит, что «Интер» был достойным статистом, который не реализовал 14 ударов (6 в створ). У «Манчестер Сити» было всего 7 попыток.

Но ханжа может быть неправ. Надо отдать должное Индзаги и его подопечным. Не повезло, как не везло раньше в ЛЧ «Манчестер Сити». Многие проигравшие заслужили кубок. «Ливерпуль» не был хуже «Реала», но уступил Куртуа. «Челси» не переиграл «Манчестер Сити», хотя выключил команду Гвардиолы еще успешнее, чем «Интер». Нойер помог «Баварии» победить ПСЖ со счетом 1:0.

«Тоттенхэм» прижимал «Ливерпуль». Да и проход «Аякса» каноничный, команда Почеттино была близка к победе в ЛЧ . Случались выносы в финалах, но даже разгром «Атлетико» 4:1, вернувший кубок «Реалу», был ничьей в основное время. Роналду и Марсело дожали команду Симеоне, но историю переписал гол Рамоса. Победа «сливочных» в серии пенальти через два года из той же оперы.

Если взять все финалы нового века, то получаем семнадцать из двадцати трех финалистов, которые заслуживали победу. Даже «Монако» Дешама, который уступил «Порту» молодого Моуриньо 3:0, был интересной бандой. «Байер», проигравший великому по составу «Реалу», тоже впечатлял. Причем даже финалисты, которые уступали показательно, как МЮ Фергюсона, были крутыми.

Не бывает легкого пути в финал Лиги чемпионов

Накануне финала аналитики посчитали «качество» оппонентов для всех финалистов Лиги чемпионов, начиная с московского финала. Оказалось, что самый сложный путь прошла «Барселона» Энрике. Хотя финал получился предсказуемым, каталонцы встретили «Ювентус», который убрал «Реал». До этого испанцы прошли «Манчестер Сити», ПСЖ и «Баварию». Но не всем попадались настолько сложные соперники.

У Гвардиолы на пути были «Лейпциг», «Бавария» и «Реал» — чемпионская проверка. А вот клуб из Мюнхена, когда зашел в финал, в котором подарил «Челси» победу, прошел самых скромных по сумме соперников, «Интер», «Марсель» и «Реал». «Интер» Индзаги, которому тоже грех жаловаться на жребий в плей-офф – переиграли «Порту», «Бенфику» и «Милан», тоже уступил, как и «Бавария».

Единственная «легкая» победа за много лет у Зидана в 2016-м. Опытному «Реалу» достались «Рома», «Вольфсбург» и «Манчестер Сити». Аналитики высчитали, что это одна из самых слабых комбинаций. Вот только у «Реала» дважды были почти такие сложные соперники, как у «Барселоны» Энрике. А из всех проигравших команд самый сложный путь прошел «Атлетико» в 2016 году.

Симеоне обыграл не только ПСВ , но и «Барселону» с «Баварией». Как видите, пока Зидан нервничал после влета от «Вольфсбурга», его сосед по Мадриду переживал сложные матчи против фаворитов. В итоге сил на финал с соседями не осталось. Гвардиола теперь шутит о победах «Реала», а сам он сейчас в рейтинге сложности оппонентов в середине, а «Интер» внизу. Скорее всего, фактор свежести сказался в стамбульском финале.

«Интер» в Серии А финишировал на третьем месте, отстав от «Наполи» на 18 очков. Пока Индзаги спокойно проигрывал 12 раз, Гвардиола едва не отдал титул «Арсеналу». Пришлось включаться. Хосеп взял требл, но очевидно, что англичанам было сложнее, АПЛ отнимает много сил. Вчера не только Холанд был не первой свежести, чем «Интер» едва не воспользовался в концовке игры.

Итальянцы и французы – главные неудачники

Обиднее всего грекам, бельгийцам и шведам. У них было по одной попытке выиграть Кубок чемпионов, но все не реализовали. «Панатинаикос» тренера Пушкаша уступил «Аяксу» Михелса. «Брюгге» проиграл великому «Ливерпулю». Сразу после этого «Мальме» уступил «Ноттингем Форест» Клафа. Но если считать количество поражений, а не их долю, то на первом месте Италия – 17 проигранных финалов.

Дальше испанцы – 11 поражений, а у англичан и немцев по десять осечек. Иногда речь о мононациональных финалах, вроде МЮ против «Челси», «Атлетико» против «Реала». Или «Бавария» против «Боруссии» Дортмунд. Вчера Гюндоган, который забил в том старом финале, поднял Кубок чемпионов. Но многим везло меньше. Например, у французских клубов было 7 финалов Лиги чемпионов, а выиграли лишь раз.

Кроме итальянцев и французов, можно отметить португальцев. То самое проклятие Белы Гуттманна. Венгерский тренер обиделся на боссов «Бенфики», что не подняли зарплату, «проклял» великий клуб на сто лет без побед в финалах Кубка чемпионов. Бедняга Эйсебио ездил на могилу тренера просить «отменить проклятие». «Бенфика» проиграла пять финалов подряд, невероятно обидная серия.

Большими неудачниками могут чувствовать себя только «Ювентус» — 7 поражений в 9 финалах, и «Бавария» — 5 поражений при 6 победах, а ведь у немцев шансы были выше, чем у «Бенфики». «Интер» вчера «сравнял счет», теперь 3:3 по победам и поражениям. «Милан» из Италии держится в плюсе, 7 побед и 4 поражения, но «Фиорентина», «Рома» и «Сампдория» проигрывали единственные финалы.

Впрочем, в этой категории «чемпионом» стал «Атлетико». Трижды достойно сражались – затянули «Баварию» в переигровку и кусали «Реал», но проигрывали. Теперь обидно «Интеру». Лукаку вряд ли спал прошлой ночью. Рядом с безудержной радостью англичан идет горький металлический вкус поражения во рту, третьего подряд для Серии А в финалах года после неудач «Ромы» и «Фиорентины».

«Интер» создал моменты, но Лукаку не переиграл Эдерсона. Да здравствует новый король футбольной Европы. «Горожане» стали всего девятнадцатым клубом с победой за 67-летнюю историю кубка чемпионов. Впервые за 11 лет новое имя выгравировано на трофее. «Челси» и «Манчестер Сити» — единственные победители-дебютанты в 21 веке.