Испания – Италия : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на полуфинал Лиги Наций Испания – Италия, который состоится 15 июня 2023 года
Испания
Сборная этой страны переживает смену поколений и новым звездам «красной фурии» необходимо время чтобы сыграться. Тем не менее, уже сейчас они показывают результаты и в этот футбольный вечер имеют неплохие шансы выйти в финал Лиги Наций, где может встретиться с командой Хорватии. Матчи между испанцами и итальянцами всегда максимально накалены до предела, независимо от турнира.
28 марта Испания проиграла на выезде Шотландии (0:2), а 25 марта уверенно переиграла на своем поле Норвегию (3:0).
Италия
Чемпион Европы не очень уверенно стартовал в квалификации к Евро 2024, и чтобы защитить свой титул, итальянской сборной необходимо будет еще туда попасть. Однако сейчас речь идет о совсем другом турнире и выездной матч против Испании сильно настораживает болельщиков. Тем не менее, Хорватия недавно показала, как можно выигрывать подобные матчи на выезде, поэтому шансы команд на выход в финал примерно равные.
26 марта Италия на выезде обыграла скромную Мальту (2:0), а 23 марта на своем поле уступила в важном матче Англии (1:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Испания – 2.25
- Ничья – 3.2
- Победит Италия – 3.4
Статистика
- Испания выиграла лишь один матч из пяти последних во всех турнирах
- Четыре из шести последних матчей Италии завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Испания выиграла два из пяти последних матчей с Италией при одном поражении
- Три из четырех последних матчей между сборными завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.25. Предполагаем, что сборные покажут зрелищный футбол, а в финал выйдет тот, кому немного больше повезет в реализации.