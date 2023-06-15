Испания – Италия : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 08:57

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на полуфинал Лиги Наций Испания – Италия, который состоится 15 июня 2023 года

Испания

Сборная этой страны переживает смену поколений и новым звездам «красной фурии» необходимо время чтобы сыграться. Тем не менее, уже сейчас они показывают результаты и в этот футбольный вечер имеют неплохие шансы выйти в финал Лиги Наций, где может встретиться с командой Хорватии. Матчи между испанцами и итальянцами всегда максимально накалены до предела, независимо от турнира.

28 марта Испания проиграла на выезде Шотландии (0:2), а 25 марта уверенно переиграла на своем поле Норвегию (3:0).

Италия

Чемпион Европы не очень уверенно стартовал в квалификации к Евро 2024, и чтобы защитить свой титул, итальянской сборной необходимо будет еще туда попасть. Однако сейчас речь идет о совсем другом турнире и выездной матч против Испании сильно настораживает болельщиков. Тем не менее, Хорватия недавно показала, как можно выигрывать подобные матчи на выезде, поэтому шансы команд на выход в финал примерно равные.

26 марта Италия на выезде обыграла скромную Мальту (2:0), а 23 марта на своем поле уступила в важном матче Англии (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит Испания – 2.25

Ничья – 3.2

Победит Италия – 3.4

Статистика

Испания выиграла лишь один матч из пяти последних во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей Италии завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Испания выиграла два из пяти последних матчей с Италией при одном поражении

Три из четырех последних матчей между сборными завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.25. Предполагаем, что сборные покажут зрелищный футбол, а в финал выйдет тот, кому немного больше повезет в реализации.