Финляндия – Словения : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 09:07

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на квалификацию Евро 2024 Финляндия – Словения, который состоится 16 июня 2023 года

Финляндия

Сборная Финляндии набрала три очка в стартовых турах и имеет слишком много конкурентов, которые также стремятся выйти из группы. Шансов у финских футболистов будет не так много, а потому предстоящий матч очень важен для хозяев. Победа над Словенией поможет сравняться с ней по очкам и тогда турнирное положение приобретет интересный вид, где сразу четыре команды будут иметь реальные шансы на выход.

26 марта Финляндия обыграла на выезде Северную Ирландию (1:0), а 23 числа на выезде уступила Дании (1:3).

Словения

Словения играла не с самыми сильными соперниками, но тем не менее одержала важные две победы, которые позволяют чувствовать себя уверенно перед следующими турами отбора на ЧЕ 2024. Сейчас коллектив лидирует в своей группе и в случае победы сделает достаточно большой шаг к общему успеху. Матч с Финляндией является одним из важнейших в этой квалификации, поэтому зрителям точно не придется скучать на стадионе.

26 марта Словения обыграла на своем поле Сан-Марино (2:0), а 23 числа одолела на выезде команду Казахстана (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит Финляндия – 2.5

Ничья – 3.15

Победит Словения – 3.05

Статистика

Словения не проигрывает уже восемь матчей подряд во всех турнирах

Семь последних домашних матчей Финляндии завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Испания выиграла два из пяти последних матчей с Италией при одном поражении

В двух последних личных встречах коллективов было забито не больше двух мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.57. Команды играют совсем нерезультативно и ждать голевой феерии от них в таком важном поединке не стоит.