Дания – Северная Ирландия : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:28

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на квалификацию Евро 2024 Дания – Северная Ирландия, который состоится 16 июня 2023 года

Дания

До начала квалификации Дания считалась главным фаворитом на первое место в группе, но три набранных балла из шести возможных говорят о том, что здесь не будет все так просто. Тем не менее, коллектив отстает от лидера всего на три пункта и очень нуждается в победе в предстоящей встрече. В случае еще одной осечки коллектив усугубит свое положение, но не лишится реальных шансов на выход из группы.

26 марта сборная Дании проиграла на выезде Казахстану (2:3), а 23 марта на своем поле обыграла Финляндию (3:1).

Северная Ирландия

Северная Ирландия является разрушающим коллективом, которому не так легко забить, однако и сами в нападении очень часто испытывают проблемы. Команда набрала три очка в двух стартовых турах и уступает трем конкурентам лишь по дополнительным показателям. В предстоящей встрече с Данией на выезде даже ничья будет очень хорошим результатом, который позволит и дальше продолжать борьбу за выход из группы.

23 марта Северная Ирландия обыграла на выезде Сан-Марино (2:0), а 26 числа уступила на своем поле Финляндии (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит Дания – 1.3

Ничья – 5.3

Победит Северная Ирландия – 12

Статистика

Дания выиграла только один матч из пяти последних во всех турнирах

Четыре из шести последних выездных матчей Северной Ирландии завершились тоталом больше 2.5 мячей

Четыре из пяти матчей между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Три из пяти последних матчей между коллективами закончились ничейным результатом

Прогноз

Поставить на победу Дании с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.95. После осечки в прошлом туре, на своем поле Дания обязана обыгрывать Северную Ирландию и вернуть уверенность в собственных силах.