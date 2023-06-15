Дания – Северная Ирландия : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на квалификацию Евро 2024 Дания – Северная Ирландия, который состоится 16 июня 2023 года
Дания
До начала квалификации Дания считалась главным фаворитом на первое место в группе, но три набранных балла из шести возможных говорят о том, что здесь не будет все так просто. Тем не менее, коллектив отстает от лидера всего на три пункта и очень нуждается в победе в предстоящей встрече. В случае еще одной осечки коллектив усугубит свое положение, но не лишится реальных шансов на выход из группы.
26 марта сборная Дании проиграла на выезде Казахстану (2:3), а 23 марта на своем поле обыграла Финляндию (3:1).
Северная Ирландия
Северная Ирландия является разрушающим коллективом, которому не так легко забить, однако и сами в нападении очень часто испытывают проблемы. Команда набрала три очка в двух стартовых турах и уступает трем конкурентам лишь по дополнительным показателям. В предстоящей встрече с Данией на выезде даже ничья будет очень хорошим результатом, который позволит и дальше продолжать борьбу за выход из группы.
23 марта Северная Ирландия обыграла на выезде Сан-Марино (2:0), а 26 числа уступила на своем поле Финляндии (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Дания – 1.3
- Ничья – 5.3
- Победит Северная Ирландия – 12
Статистика
- Дания выиграла только один матч из пяти последних во всех турнирах
- Четыре из шести последних выездных матчей Северной Ирландии завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Четыре из пяти матчей между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Три из пяти последних матчей между коллективами закончились ничейным результатом
Прогноз
Поставить на победу Дании с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.95. После осечки в прошлом туре, на своем поле Дания обязана обыгрывать Северную Ирландию и вернуть уверенность в собственных силах.