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Дания – Северная Ирландия : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 10:28
Дания – Северная Ирландия : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на квалификацию Евро 2024 Дания – Северная Ирландия, который состоится 16 июня 2023 года

Дания

До начала квалификации Дания считалась главным фаворитом на первое место в группе, но три набранных балла из шести возможных говорят о том, что здесь не будет все так просто. Тем не менее, коллектив отстает от лидера всего на три пункта и очень нуждается в победе в предстоящей встрече. В случае еще одной осечки коллектив усугубит свое положение, но не лишится реальных шансов на выход из группы.

26 марта сборная Дании проиграла на выезде Казахстану (2:3), а 23 марта на своем поле обыграла Финляндию (3:1).

Северная Ирландия

Северная Ирландия является разрушающим коллективом, которому не так легко забить, однако и сами в нападении очень часто испытывают проблемы. Команда набрала три очка в двух стартовых турах и уступает трем конкурентам лишь по дополнительным показателям. В предстоящей встрече с Данией на выезде даже ничья будет очень хорошим результатом, который позволит и дальше продолжать борьбу за выход из группы.

23 марта Северная Ирландия обыграла на выезде Сан-Марино (2:0), а 26 числа уступила на своем поле Финляндии (0:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит Дания – 1.3
  • Ничья – 5.3
  • Победит Северная Ирландия – 12

Статистика

  • Дания выиграла только один матч из пяти последних во всех турнирах
  • Четыре из шести последних выездных матчей Северной Ирландии завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • Четыре из пяти матчей между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • Три из пяти последних матчей между коллективами закончились ничейным результатом

Прогноз

Поставить на победу Дании с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.95. После осечки в прошлом туре, на своем поле Дания обязана обыгрывать Северную Ирландию и вернуть уверенность в собственных силах.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:30
Думаю, после сенсационного поражения в Казахстане датчане обязаны реабилитироваться перед своими фанатами уверенной и по игре, и по счёту домашней победой над Северной Ирландией. Рискну взять здесь фору (-1,5) хозяев, так как верю в их викторию с разницей минимум в два мяча. Как ни крути, а данные сборные всё же заметно различаются по уровню. Да, гости вполне могут запереться всей командой на своей половине поля. Но не думаю, что это им сильно поможет. Датчане объективно сильнее, в их составе более качественные футболисты. У хозяев не должно возникнуть никаких проблем в этом поединке.
Гость
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