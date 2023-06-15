Мальта – Англия : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:13

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на квалификацию Евро 2024 Мальта – Англия, который состоится 16 июня 2023 года

Мальта

Мальта в очередной раз не смогла хорошо стартовать в квалификации на Евро 2024 и не набрала ни одного очка в двух стартовых турах. Шансов у сборной занять первые два места практически равны нулю, поэтому их задачей становится достойная игра с непростыми соперниками до окончания отборочного цикла. Забить в ворота сборной Англии станет настоящим праздником для пришедших болельщиков.

9 июня сборная Мальты обыграла на выезде Люксембург в товарищеском матче (1:0), а 26 марта команда уступила Италии (0:2) в отборе.

Англия

Сборная Англии выиграла два тура стартовых тура у прямых конкурентов и теперь мало у кого возникают сомнения в том, что подопечные Сатугейта выиграют эту группу. Матч с Мальтой рассматривается как возможность набрать очередные три очки и готовиться к более сложным противостояниям. Матч не имеет большой интриги, но возможно будет интересен поклонникам этих сборных.

26 марта сборная Англии обыграла на своем поле Украину (2:0), а 23 числа выиграла очень важный поединок на выезде у Италии (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит Мальта – 64

Ничья – 12.5

Победит Англия – 1.06

Статистика

Мальта выиграла четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей Англии завершились тоталом больше 2.5 мячей

Англия выиграла пять последних матчей у Мальты

Четыре из пяти последних поединков между сборными завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на крупную победу Англии с форой (-3.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.17. Предполагаем, что у английской сборной не будет проблем в этом матче и она добьется уверенного успеха.