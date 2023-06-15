Лига Наций покоряет сердца. Впереди вечер футбольной классики

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вчера, 14:13

Испания против Италии – повторение полуфинала Евро.

Тактические фишки Испании де ла Фуэнте

После ухода Энрике, который уволился после вылета от Марокко, «Красную Фурию» доверили тренеру без опыта. Де ла Фуэнте десять лет работал с разными сборными Испании, но речь о юношеских и молодежных командах. Переход на взрослый уровень таит опасности, а знания о футболистах не помогают. Тем более, команда по составу не такая, как была у Дель Боске.

Стартовал новый наставник прилично, разгромил 3:0 Норвегию в отборе к Евро-2024. Холанд пропустил тот матч. Ольмо быстро забил, а Хоселу сделал дубль на последних минутах. Испания катала мяч, оттеснила скандинавскую команду от своих ворот. Футбол Луиса Энрике, который не сработал в Катаре. Помогли замены – Себальос, Руис и Хоселу улучшили игру.

Рядом с Родри работал Мерино. Де ла Фуэнте показывал, что доверяет всем из крутой заявки. Схема осталась прежней, «4-3-3». Появилась конкуренция в воротах, в основу вернулся Кепа. Слева Бальде подменял Альбу, но сегодня выбор в пользу ветерана. Начо и Ле Норман конкурируют за позицию рядом с Ляпортом в центре защиты. В центре поля будет не хватать Педри, у него травма.

Родри может сыграть рядом с футболистами «Реала Сосьедад» — Мерино и Субименди. Также не исключено, что перейдут на гибридную схему «4-2-3-1». Тогда для работы между итальянскими линиями используют троих атакующих хавбеков. Ольмо и Гави – игроки основы, а еще можем увидеть Асенсио. А на острие Мората – основной форвард и новый капитан сборной.

Кроме традиционной для Испании одержимости владением мячом, видно желание нового тренера припрятать диспетчера. Против Норвегии пробовали Аспаса, но ветерана теперь нет в заявке. Зато есть Навас из «Севильи». Хесус вряд ли выбьет Карвахаля справа, но его можно завести в центральную тройку. В основе появились позиции, где в разгаре выбор лучшего.

Ждём смещения латералей на полуфланги в атаке. Свободно может сыграть Мерино, если выйдет в основе. Ключевым элементом будет Родри, лучший игрок сезона Лиги чемпионов по версии экспертов УЕФА . Видна уязвимость перед чужими контратаками, побочный эффект от игры латералей в атаке. Де ла Фуэнте может защищаться узко и довольно глубоко.

Родри может вспомнить свою игру в центре защиты при Луисе Энрике, хотя есть также Руис. У него плохой сезон в ПСЖ , хочет компенсировать трофеем в сборной. Испания — это мощная команда, которая перестраивается и не всегда контролирует игру так хорошо, как держит мяч.

Тактические фишки Италии Манчини

Намного проще делать выводы, Манчини работает давно. Сразу зашел с генеральной идеей, что в его состав может попасть любой человек с итальянским паспортом. Даже аргентинский форвард Ретеги, арендованный «Тигре» у «Бока Хуниорс». Матео ударно начал, но Иммобиле оправился от последствий ДТП и передумал завершать карьеру в сборной.

Сегодня на острие может сыграть любой из тройки Распадори, Ретеги и Иммобиле. Причем все форварды разные по стилю. Италия стала гибче, чем была на одном из самых неудачных отрезков в истории, когда пропустила несколько крупных турниров. Невыход на ЧМ -2022 стал ударом по самолюбию чемпионов Европы. Но посмотрите на состав. Это роскошная команда.

Особенно с учетом формы игроков «Интера» и «Наполи». В нашей сборной сезона ЛЧ три футболиста Манчини. Ачерби тоже в полном порядке, не только Димарко, Бастони и Ди Лоренцо. Доннарумма тоже был важным для ПСЖ , Джанлуиджи в хорошей форме. Полузащита самая крутая, хотя для Жоржиньо и Верратти весна сложилась хуже, чем для Бареллы.

Опытный хавбек «Челси» перешел в «Арсенал» и провел несколько удачных матчей. Да и Верратти поиграл с Месси. Хорошее упражнение для мозга, учился у лучшего, как Де Пауль и МакАллистер в сборной. Только Верратти тридцать лет, давно многое умеет. А вот атака у Италии моложе. Есть разные варианты, ведь Распадори, Ньонто и Дзаньоло могут выйти на поле.

Но скорее ждем Пеллегрини и Кьезу, надежд «Ромы» и «Ювентуса». Италия может играть интереснее благодаря наработкам Моуриньо, Индзаги и Спаллетти на клубном уровне. Манчини не великий тренер, но сделал несколько выводов о своей предыдущей карьере. Во-первых, важен тренерский штаб. Ударом стала смерть Виалли. Роберто шокирован уходом друга.

Во-вторых, влияет гибкость. Например, Барелла одновременно цербер в отборе, грамотный диспетчер с мячом и опасный игрок с голевым чутьем в атаке. Барелла среди недооцененных героев сезона, и таких игроков у Манчини достаточно. Что объединяет почти всех? Самостоятельные футболисты. У Испании многие ребята часть системы, а итальянцы наглее.

Уверенность Кепы всегда зависит от качества работы защитников, голкипер может запаниковать, а вот Доннарумма подучился играть самостоятельно. Также у Италии крутая вертикальная игра флангами. А еще универсальные инсайды, поскольку Кьеза и Пеллегрини большие умницы.

Сочетаемость стилей полуфиналистов

Испания и Италия разные, но это невероятно крутые команды. Понятно, что нарвались на шуточки после поражений от японцев и македонцев в прошлом году. Очевидно, что неудача против Англии в отборе к Евро-2024 заставляет Манчини нервничать. В группе также сборная Украины, которую теперь возглавляет толковый специалист Ребров. Всякое случается в сложных группах.

А сегодня Испания хочет реванша за полуфинал Евро, ведь вылетели от Италии по пенальти. А Манчини нужен трофей. Осталось всего два поединка, чтобы компенсировать неудачи части игроков в финалах еврокубков. Не стоит смотреть на Италию через стереотипы. Не всегда отдают мяч, хватает фантазии, конкуренция достойная. Например, слева и Спинаццола, и Димарко.

«Красная Фурия» даже более прямолинейная, но новый тренер это возможность удивить тактически. Впереди не обязательно такой зрелищный полуфинал, как роскошный бой хорватов и голландцев, но давние знакомые – сегодня 41-й матч Италии с Испанией, не разочаруют. Лига Наций оказалась крутой идеей, на сто голов выше обычных спаррингов.