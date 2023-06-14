Полуфинал Евро-2023 уже сегодня. Модрич против хозяев турнира четырёх Лиги Наций

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вчера, 10:24

А завтра поединок Испании и Италии.

Полезно узнать о Нидерландах

- Сегодня первый полуфинал в Роттердаме, а завтра матч Испании и Италии в Энсхеде. В воскресенье сначала игра за третье место там же, а вечером финал на «Де Кёйп», арене нового чемпиона Нидерландов. Неделя уровня плей-офф кубка Европы сразу после финала в Стамбуле. Все команды сильные. Хорваты выбили датчан и французов, а голландцы оставили без шанса на титул бельгийцев. Но есть нюанс.

- Прошло достаточно времени с решающих поединков сезона для большинства клубов, чтобы игроки растеряли форму. Рональд Куман уверен, что у Аке и Думфриса нормальное состояние, но вот остальные отдыхали после сложного сезона. Рядом с загадочностью, у голландцев есть и явные козыри. Вратарь Бейлоу сыграет на родной арене, он из «Фейеноорда». Ван Дейк и Ботман – звезды АПЛ . Вернулся после травмы Вейналдум, а рядом Де Йонг.

- В атаке у Нидерландов приятным сюрпризом может стать 20-летний Хави Симонс. Он провел крутой сезон в ПСВ , забил 19 мячей, сделал 8 ассистов в национальной лиге. Также может сыграть в центре поля. На международном уровне мало опыта, но знаменитый благодаря социальным сетям парнишка из школ «Барселоны» и ПСЖ стремительно растет. Также ждут прогресса от Гакпо. У голландцев будут точечные эксперименты в составе после ухода Ван Гала.

- Схема Кумана вряд ли будет сильно отличаться от моделей предшественника, Нидерланды любят «4-3-3». Но учтите факторы Гвардиолы и Клоппа. Аке может уходить в центр обороны, если Думфрис поднимется высоко в атаку на другом фланге. Это уже переход на гибридную игру в три центральных защитника. Вейналдум и Гакпо поработали с Клоппом, он их обучал фишкам с высоким прессингом в стиле «Ливерпуля».

- Кумана сложно назвать тренером с невероятной фантазией. Но у Рональда несколько вариантов ведения игры. Тяжелый Вегхорст в центре, а Гакпо и Симонс на флангах. Или слева может выйти Мален, а Бергвейн из «Аякса» сыграть на любом фланге. С Депаем фишка с ложной девяткой в лице Мемфиса могла работать лучше, но опытный форвард травмирован, как и Де Лигт. За трофей также мог побороться Промес. Подходит на левый фланг, но все знают причины, почему Квинси не вызывают в сборную.

Ориентировочный состав Нидерландов (4-3-3): Бейлоу – Думфрис, Ван Дейк, Ботман, Аке – Де Рон, Де Йонг, Вейналдум (Симонс) – Симонс (Бергвейн), Гакпо, Бергвейн (Мален).

Полезно узнать о Хорватии

- Главные потери хорватов это травма Гвардиола и уход Ловрена из сборной. Не помогут Ливаковичу. Но у Доминика кастинг в серьезные клубы, по матчам Лиги Наций боссы команд будут оценивать его готовность к переезду в топ-5. В «Баварию» больше не зовут, но о «Вильярреале» говорили. Эрлич и Шутало не пара защитников, которую можно назвать идеальной, но хорваты хороши во всех остальных зонах.

- Суперзвезды Хорватии в центре. Брозович сыграл финал Лиги чемпионов. У Модрича коллекция побед в этом турнире. Ковачич идет на повышение, и тоже не раз выигрывал кубок чемпионов. С такой тройкой вынудят хозяев поля действовать не так, как им удобно и как привыкли. Вот только Модрич и Брозович уставшие. А Ковачич пережил не лучший сезон в «Челси».

- Нет Шукера и Манджукича, но атака Далича работает. Пашалич, Крамарич и Перишич – добротные футболисты. Пусть Иван закончил свой сезон серией из пяти поражений и ничьей в «Тоттенхэме», но для сборной по-прежнему важен. В мартовских матчах работал в основе. А поскольку у Перишича есть опыт игры не только ближе к атаке, то будет помогать ловить Думфриса, когда гости окажутся без мяча.

- На примере встречи с Бразилией хорваты показали, что умеют играть против фаворита. В матче с Марокко снова взяли медали чемпионата мира. Модрич не ушел, в отличие от Ракитича, который завязал несколько лет назад. Диспетчер есть, а еще имеется приличный голкипер, добротные игроки на флангах, Перишич слева в атаке. У хорватов будут шансы, не говоря о психологическом преимуществе. Они увереннее в себе, чем голландцы.

- Полуфиналы Лиги Наций роскошные, ведь жребий свел сборные, которые мало в чем друг другу уступают. Хорватия тоже сыграет «4-3-3». Вряд ли будут переходить на игру в три центральных в одной из фаз игры, хотя Брозович и умеет страховать подключения Бастони в атаку в «Интере». «Ложная девятка» это тоже не стиль Далича. Впрочем, Златко уже разок удивил, так как перестроил команду, когда казалось, что ему пора уйти. Хорваты – мастера клепания сенсаций.

Ориентировочный состав Хорватии (4-3-3): Ливакович – Юранович, Шутало, Эрлич, Соса – Модрич, Брозович, Ковачич – Пашалич, Крамарич, Перишич.

Полезно узнать о противостоянии

- Играют седьмая – хорваты, и шестая – голландцы, команды рейтинга ФИФА . Элитные сборные, выше в списке, чем Италия, Испания и Португалия. Обе команды вылетели от Месси на ЧМ , но Нидерланды дошли до серии пенальти. Хорватам не хватило сил, но переключаться умеют. А голландцы учатся ментальной перезагрузке после серии неудач в отборах на крупные турниры.

- Хорватия и Нидерланды разок делили медали. Речь о матче за третье место на ЧМ -98. Банда легендарного Блажевича обыграла команду Хиддинка. У голландцев был невероятный состав – ван дер Сар, Стам, Франк де Бур, Зеедорф, Давидс, Бергкамп и Клюйверт. У хорватов играли Ладич, Билич, Ярни, Асанович и Бобан. Зенден ответил на гол Просинечки, но Шукер поставил точку. Хорватия впервые взошла на пьедестал ЧМ , чтобы позже повторить этот путь еще дважды.

- Ладно, голландцы, их 18 миллионов человек. Но хорватов около 3,9 миллионов, одна улица Москвы. А если без шуток, то впечатляет умение жителей Балкан добиваться успехов в спорте. Вот только в футболе именно сегодня у них появляется реальный шанс на трофей. Францию переиграть не могли, объективно слабее. У голландцев хотя бы древняя победа Ван Бастена на Евро есть, но и они великие неудачники мира футбольных сборных. Куман и Далич понимают, что сегодняшний вечер важнее, чем многим кажется.

Прогноз «Соккер.ру»: поскольку хочется в финал, а еще многие устали, то можем или увидеть цунами на ровном месте – тогда счет 3:2 в любую пользу, или осторожный футбол с одним, максимум двумя голами. Поставим на ничью и проход Хорватии в финал по пенальти.