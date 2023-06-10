«Ростов» потеряет место в топ-5 РПЛ. Команда Карпина не готова к конкуренции с «Локо» и «Краснодаром»

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вчера, 18:54

Нужны трансферы, но о переговорах не слышно.

У ростовчан от сезона наверняка осталось горькое послевкусие. Если вылет от «Урала» в Кубке воспринимается не так обидно, поскольку это произошло на ранних стадиях, то потерянные медали в памяти останутся надолго. И вполне возможно, что топ-5 южане не увидят еще долго.

Результат этого года — исключение

Аргумент вполне понятный и справедливый. Сам главный тренер «Ростова» Валерий Карпин не раз отмечал, что не ожидал для своей команды таких результатов:

Я уже много раз говорил: если бы мне сказали перед началом сезона, что мы окажемся в первой пятерке, то подумал бы, что человек сошел с ума. Если брать в целом, то четвертое место для «Ростова» – как для «Зенита» первое. Работой всех ребят доволен, за это им отдельная благодарность. С нашими переездами вообще непонятно, как они выдержали.

Неочевидная, но существенная проблема была с логистикой – ростовский аэропорт «Платов» не работает до сих пор, поэтому на выезды ростовчане автобусом отправлялись до аэропорта в Ставрополе, и уже оттуда – авиарейсом в нужный город. Времени на перемещение тратилось больше, что очевидно сказывалось на тренировочном процессе. Когда с такой ситуацией коллектив сталкивается на протяжении всего сезона, она становится серьезным препятствием.

Помимо этого, «Ростов» остался без своих легионеров – приходилось искать выходы в ограниченных условиях. Конечно, это не значит, что у южан совсем нет лидеров, но по подбору игроков коллектив явно уступал конкурентам.

Уже по ходу сезона на эти факторы наслоилась еще и череда травм. На финальном отрезке Валерий Карпин оставался без Даниила Уткина и Николая Комличенко. Игры 26-29-го тура пропускал столп центра обороны Максим Осипенко. По всей видимости, как раз в этот момент проявилась накопившаяся усталость футболистов. «Ростов», который ранее шел на втором месте в Премьер-Лиге, откатился на 4-е – в заключительных 6 турах обыграть получилось только «Ахмат».

Летом надо прежде всего сохранить Чернова и Сильянова

Карпин открыто говорит о необходимости усиления:

У меня есть понимание, на какие позиции «Ростову» нужно усиление летом, но озвучивать не буду. Разговаривал уже на эту тему с руководством, будем искать футболистов. От иностранцев никто отказываться не собирался. Нам нужны хорошие игроки.

На первый план сейчас выходит необходимость выкупить арендованных игроков. В прошлом году все-таки удалось договориться с «Динамо» по Комличенко. Также перехватили Уткина у «Ахмата» — грозненцы тоже собирались подписать Даниила после аренды.

Сейчас в первую очередь выкупить надо Александра Сильянова и Евгения Чернова. 22-летний защитник «Локомотива» провел эталонный сезон в «Ростове» — всего за год его рыночная стоимость выросла с 1,5 млн евро до 4 млн. Александр регулярно появлялся в старте, не был подвержен травмам, показал себя как универсал – во время травмы Евгения выходил на левом фланге. При этом переговоры наверняка будут складываться тяжело. «Железнодорожники» намерены сохранить игрока. Хотя если от ростовчан поступит предложение о трансфере, его все же рассмотрят.

Чернов тоже не затерялся и, за исключением травмы, регулярно выходил на поле. С его выкупом проблем куда меньше – по словам агента Евгения, сделка с большой долей вероятности все же будет оформлена.

На этом фоне совсем не слышно о поиске новичков. Инсайдов по этому поводу минимум, хотя до старта сборов не так много времени. Плюс остается в подвешенном состоянии вопрос с приостановившими контракты легионерами. Есть теоретические шансы на возвращение Матиаса Норманна – год он провел в «Динамо», «бело-голубые» не торопятся его выкупать. Проблема в том, что норвежский опорник провел слабый сезон – не факт, что заиграет в следующем. Также существует вероятность, что вернется форвард Али Соу – осенью 2022 года его агент говорил, что гамбиец счастлив в «Анкарагюджю», но летом отправится обратно в Россию. С Альмквистом, Кнудсеном, Хашимото и Хаджикадуничем этого ожидать не стоит.

В следующем году добавятся конкуренты

Отчасти забраться так высоко получилось и потому, что конкуренция за топ-5 РПЛ ослабла. Прежде всего, выпали «Локомотив» и «Краснодар» — за счет этого «Ростов» с «Ахматом» и оказались в пятерке.

Однако оба коллектива успели перестроиться. «Железнодорожники» избавились от немцев в менеджменте и переориентировались на российский рынок. Михаил Галактионов – молодой и перспективный специалист, который быстро вывел команду из пике и интегрировал в состав новобранцев. Новый костяк подобрался довольно быстро – молодые Пиняев и Глушенков влились в команду, Дзюба стал дядькой-наставником и наработал на новый контракт. Летом планируется очередная волна перестройки – и «красно-зеленые» уже будут претендовать на место в пятерке.

Спад «Краснодара» носил менее тотальный характер – «быки» уходили на зимнюю паузу седьмой командой Премьер-Лиги. Боссы попросту решили укрепить позиции клуба, назначив нового тренера и привезя ему еще игроков. И Владимир Ивич быстро сформировал несколько устойчивых сочетаний в каждой из линий. Если уже на финише текущего сезона южане боролись за пятерку, то в следующем их амбиции будут еще выше.

Ростовчанам на этом фоне нужна крайне качественная трансферная кампания, если они хотят закрепиться на своих позициях. В противном случае итог очевиден – возвращение в зону 7-9-го мест.