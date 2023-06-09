Первый требл «Сити» в истории. Гвардиола красиво снимет еврокубковое проклятье с «горожан»

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вчера, 22:19

Предпосылок к победе «Интера» — минимум.

Полезно узнать о «Манчестер Сити»

- Просто интересно залезть в голову к игрокам и тренерскому штабу «горожан», чтобы понять, насколько на них давит груз свалившейся ответственности. Клуб на пороге исторического для себя достижения – требла.

- «Небесно-голубые» решили все поставленные перед собой задачи, за исключением победы в ЛЧ . Притом ничто не далось легко. В чемпионате неожиданно высокую планку для конкуренции задал «Арсенал». «Канониры» уже на ранней стадии формирования команды (есть очертания, но нет вариативности, глубины скамейки) пробились в лидеры Премьер-лиги и оставались там вплоть до конца апреля. «Сити» сполна продемонстрировал свою силу – ушел в тень, держал небольшую дистанцию и наказал лондонцев за ошибки на финишной прямой. Все было решено в очном противостоянии – «горожане» одержали разгромную победу, выиграли матчи, остававшиеся в запасе, и вышли на первое место.

- Вторым трофеем в сезоне стал Кубок Англии. Важной предпосылкой для победы над МЮ стала возможность дать передышку лидерам. Когда вопрос о чемпионстве был снят, на скамейку присели и Холанд, и Грилиш, и Де Брюйне, и Стоунз. Пеп заменил их резервистами – и все равно уверенно завершил чемпионат. На свежих ногах подопечные Пепа Гвардиолы бросились на «красных дьяволов». Забили быстрый гол, потом вернули лидерство в счете после пропущенного мяча. В обоих случаях отличились Илкай Гюндоган (гол) и Кевин Де Брюйне (ассист).

- Особенно важен предстоящий матч для тренера «Ман Сити». Хосеп Гвардиола близок к тому, чтобы окончательно развеять миф о лысом шарлатане. Требл он брал только с «Барселоной» на начальном этапе своей карьеры, ЛЧ – в тот же период. Ни с «Баварией», ни с «Сити» ему не довелось повторить достижение. И в прошлый раз, когда «горожане» оказались настолько же близки к победе в главном еврокубке, «ушастый трофей» ушел к «Челси».

- Да и для игроков событие важное – никто из основной обоймы коллектива до этого не одерживал победу в Лиге чемпионов. Сейчас они к трофею даже ближе, чем в сезоне-2020/21. Давление на них, должно быть, феноменальное. Одно хорошо – отдохнуть успели.

Ориентировочный состав «Манчестер Сити» (3-4-2-1): Эдерсон – Диаш, Аканджи, Уокер – Грилиш, Родри, Стоунз, Силва – Де Брюйне, Гюндоган – Холанд.

Полезно узнать об «Интере»

- «Нерадзурри», как бы это ни было странно, чуть легче. Надо учитывать, что на них сейчас вряд ли идет хоть какое-то давление – на старте сезона вообще никто не мог представить миланцев в финале главного еврокубка и на таких высоких позициях в Серии А. Начинали подопечные Симоне Индзаги из рук вон плохо. По итогам 13-ти туров коллектив ушел на паузу вне первой пятерки итальянского чемпионата. В ЛЧ предпочтение отдавали тоже не им – «Баварии» прогнозировали 1-е место, 2-я строчка должна была достаться «Барсе». Однако «Интер» эталонно подготовился к каталонцам – и набрал в двух матчах с ними 4 очка, обойдя в группе.

- На протяжении большей части кампании регулярно появлялись слухи о том, что Индзаги может быть уволен. «Нерадзурри» медленно улучшали свои позиции, забравшись в топ-4, затем оказались вторыми. На фоне матчей в ЛЧ начался спад в Серии А – 1 победа в 7 матчах с конца февраля по середину апреля. В то же время миланцы пробрались в финал Кубка Италии и показывали эталон итальянской философии в Лиге чемпионов.

- Нависшая над Симоне угроза привела к тому, что в ЛЧ они играли ужасающе примитивно – и ужасающе эффективно смотрелись в рамках такой тактики. Найти противоядие не смогли ни «Порту», ни «Бенфика», ни «Милан». И эти успехи – на фоне разговоров о приближающейся отставке Индзаги. Боссы уже подбирали кандидатов на смену – а «Интер», тем временем завоевал национальный Кубок и финишировал в топ-3 чемпионата страны. А скоро сыграют с «Сити» за «ушастый трофей».

- Большой плюс для миланцев в том, что к этому моменту как раз разыгрался Ромелу Лукаку. Бельгиец прошел через непринятие фанатами «Интера» за предательство, затяжную травму, спад – и весной забил 8 голов и отметился 5 ассистами в 12 матчах национального первенства. Сложно сказать, есть ли решение по его выкупу из «Челси» — Почеттино хочет видеть страйкера в команде, сам форвард предпочитает остаться. Вполне возможно, что выступление в финале ЛЧ станет решающим фактором в принятии решения.

- При этом есть определенные кадровые проблемы – Индзаги придется обходиться без Мхитаряна и Корреа.

Ориентировочный состав «Интера» (3-5-2): Онана – Бастони, Ачерби, Дармиан – Димарко, Брозович, Чалханоглу, Барелла, Дюмфрис – Мартинес, Лукаку

Полезно узнать о противостоянии

- До этого момента команды играли между собой только в товарищеских встречах, каждый раз – в начале 2010-х.

Прогноз Soccer.ru: да, в отдельно взятом матче может произойти все что угодно. Да, «Интер» уже наиграл на высокую оценку сезона и отсутствие давления играет на руку. Да, на «Сити» может сказаться груз ответственности и ожиданий. Но все это разбивается о класс «горожан» — они имеют необходимый опыт, прошли огонь и воду, нашли финальную деталь паззла в лице Эрлинга Холанда. Хочется верить в красивый финал этой истории – в победу английского гранда.