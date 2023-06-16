Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

Азербайджан – Эстония: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 14:26
Азербайджан – Эстония: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 3-го тура квалификации на Евро-2024 Азербайджан – Эстония, который состоится 17 июня 2023 года

Азербайджан

Сборная Азербайджана в турнирной таблице группы F занимает на текущий момент последнюю строчку. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных поединков с участием «милли» за последнее время. Осенью прошлого года азербайджанская сборная провела две товарищеские встречи. 16 ноября в один мяч азербайджанцы взяли верх над сборной Молдовы. С разницей в пару мячей «милли» обыграли сборную Северной Македонии. В рамках матча первого тура группового этапа квалификации на Евро-2024 азербайджанская сборная потерпела поражение от австрийцев (1:4).

27 марта «жёлто-синие» из Швеции разгромили со счётом 5:0 сборную Азербайджана в игре 2-го тура.

Эстония

Эстонская сборная в своей группе находится на четвёртой строчке турнирной таблицы. Ознакомимся с недавними матчами «синих футболок», чтобы спрогнозировать возможный исход встречи с «милли». С начала текущего года сборная Эстонии сыграла в трёх товарищеских матчах. Ничейным исходом завершилась игра со сборной Исландии (1:1). С минимальным счётом эстонцы обыграли «филинов» из Финляндии. Венгерские «мадьяры» взяли верх над «синими футболками» на своём поле (1:1).

В матче второго тура квалификации на Евро со счётом 1:2 эстонская сборная потерпела поражение от австрийцев.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит Азербайджан – 3.35
  • Ничья – 3.30
  • Победит Эстония – 2.28
  • Победит Азербайджан с форой -1.5 – 4.55
  • Обе забьют — нет – 1.73
  • Обе забьют — да – 2.11
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.41
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.55

Статистика

  • «Милли» пока не выигрывали у эстонской сборной
  • В трёх матчах из пяти азербайджанцы обыграли своих соперников
  • За аналогичный период «синие футболки» одержали две победы.

Прогноз

Эстонцы проиграли сборной Австрии с более достойным счётом, чем азербайджанская национальная команда. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.28 на победу сборной Эстонии. В гостях выиграть у «милли» будет непросто, но «синие футболки» справятся с поставленной задачей.

Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 16:23
2 матча в истории между командами и ни разу эстонцы азербайджанцам не проигрывали (1 победа 2-1, 1 ничья 0-0). Есть четкое ощущение того, что эта мини-серия продлится. Азербайджан выглядит слабее соперника физически, опыта игрокам хозяев на фоне старичков из Прибалтики явно не хватает, как и надежности в обороне. Хюберле сделал очень гибкую сборную из выносливых игроков, научил гостей более-менее качественно обороняться и не забывать про атаку. На контратаках гости будут очень опасны и они имеют высокий шанс не проиграть в данном поединке, на мой взгляд, так как выглядят уж точно не слабее соперника на бумаге.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 