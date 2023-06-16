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Черногория – Венгрия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 17:23
Черногория – Венгрия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 3-го тура квалификации на Евро-2024 Черногория – Венгрия, который состоится 17 июня 2023 года

Черногория

Черногорцы в турнирной таблице группы G на данный момент занимают третье место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «храбрых соколов» за последнее время. Две товарищеские встречи провели черногорцы в ноябре прошлого года. Ничейным исходом завершилась игра со словацкой сборной (2:2). С минимальным счётом сборная Черногории уступила словенцам. 24 марта в матче 1-го тура группового этапа квалификации на Евро-2024 «храбрые соколы» взяли верх над болгарами (1:0).

27 марта сербская сборная со счётом 2:0 обыграла черногорскую национальную команду.

Венгрия

«Мадьяры» на сегодняшний день в своей группе находятся на второй строчке турнирной таблицы. Освежим в памяти результаты недавних матчей сборной Венгрии. В ноябре прошлого года венгры провели две товарищеские встречи. Ничейным исходом завершилась игра со сборной Люксембурга. В один мяч «волшебные мадьяры» обыграли греков на своём поле. 23 марта в игре 1-го тура квалификации на Евро с минимальным счётом венгерская сборная взяла верх над эстонцами.

Со счётом 3:0 «мадьяры» выиграли «львов» из Болгарии в игре 2-го тура.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит Черногория – 3.55
  • Ничья – 3.25
  • Победит Венгрия – 2.21
  • Победит Венгрия с форой -1.5 – 4.10
  • Обе забьют — нет – 1.78
  • Обе забьют — да – 2.06
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.34
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.58

Статистика

  • Три очные встречи команд завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру
  • В трёх футбольных поединках из пяти последних черногорцы проиграли
  • За аналогичный период сборная Венгрии уступила в одной встрече.

Прогноз

Предлагаем довериться статистике очных встреч при прогнозировании исхода предстоящего матча. Компания Pinnacle предлагает на исход тотал больше 2.5 голов за игру коэффициент 2.34.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:34
Думаю, что гости имеют все шансы добиться успеха в этом матче. У них более качественная и интенсивная игра в атаке, где правят бал Шалаи, Салаи и Шобошлаи, у них более надежная оборона,особенно крайки, которые выросли за эти сезоны. У Черногории же я наблюдаю недостаток таланта и менее стабильную игру в принципе в последние годы, так что команда из дивизиона А ЛН должна взять верх на классе над командой дивизиона С.
Гость
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