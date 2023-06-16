Черногория – Венгрия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:23

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 3-го тура квалификации на Евро-2024 Черногория – Венгрия, который состоится 17 июня 2023 года

Черногория

Черногорцы в турнирной таблице группы G на данный момент занимают третье место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «храбрых соколов» за последнее время. Две товарищеские встречи провели черногорцы в ноябре прошлого года. Ничейным исходом завершилась игра со словацкой сборной (2:2). С минимальным счётом сборная Черногории уступила словенцам. 24 марта в матче 1-го тура группового этапа квалификации на Евро-2024 «храбрые соколы» взяли верх над болгарами (1:0).

27 марта сербская сборная со счётом 2:0 обыграла черногорскую национальную команду.

Венгрия

«Мадьяры» на сегодняшний день в своей группе находятся на второй строчке турнирной таблицы. Освежим в памяти результаты недавних матчей сборной Венгрии. В ноябре прошлого года венгры провели две товарищеские встречи. Ничейным исходом завершилась игра со сборной Люксембурга. В один мяч «волшебные мадьяры» обыграли греков на своём поле. 23 марта в игре 1-го тура квалификации на Евро с минимальным счётом венгерская сборная взяла верх над эстонцами.

Со счётом 3:0 «мадьяры» выиграли «львов» из Болгарии в игре 2-го тура.

Котировки БК Pinnacle

Победит Черногория – 3.55

Ничья – 3.25

Победит Венгрия – 2.21

Победит Венгрия с форой -1.5 – 4.10

Обе забьют — нет – 1.78

Обе забьют — да – 2.06

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.34

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.58

Статистика

Три очные встречи команд завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

В трёх футбольных поединках из пяти последних черногорцы проиграли

За аналогичный период сборная Венгрии уступила в одной встрече.

Прогноз

Предлагаем довериться статистике очных встреч при прогнозировании исхода предстоящего матча. Компания Pinnacle предлагает на исход тотал больше 2.5 голов за игру коэффициент 2.34.