Сербы – в числе лидеров отбора Евро, Грузия готовится обогнать Испанию. Матчи сборных не дают скучать

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вчера, 21:16

Начинается новый цикл турнира.

Победитель и обладатель третьего места Лиги Наций определится в воскресенье – и параллельно с этим турниром начинается новый цикл матчей отбора к Евро-2024. Погружаемся в сюжеты квалификации и рассказываем, как развиваются события в группах.

Испанцы оступились с Шотландией – Грузия готова этим воспользоваться

«Красная фурия» под руководством Луиса де ла Фуэнте – не такая уж и фурия. В марте испанцы сенсационно проиграли сборной Шотландии (0:2) и пропустили их на первую строчку. В отношении национальной команды ходят нездоровые слухи – сообщается, что новый наставник сборной в скором времени может лишиться своей должности. Руководство Федерации футбола Испании назначило специалиста из системы национальных команд, ожидая, что он принесет в коллектив спокойствие, но проверку давлением Луис пока не проходит – по слухам, после мартовских матчей часть игроков Испании выразила обеспокоенность за способность специалиста управлять командой такого уровня. Результаты в Лиге Наций окажут большое влияние на дальнейшую судьбу де ла Фуэнте.

И лучше бы решить этот вопрос летом. «Красная фурия» не будет играть в отборочном турнире в июне, ближайший матч – в сентябре. Иначе говоря, в случае рокировки у нового тренера будет время на адаптацию, и не придется терпеть просадку.

Но ниже испанцы опуститься все же могут. На место в двойке группы А по итогам лета метит Грузия. Коллектив сыграет с Кипром и лидером квинтета – Шотландией. Первая скрипка сборной – Хвича Кварацхелия. Вингер «Наполи» после прорыва в Серии А рвется закончить сезон на мажорной ноте – а 1-2-е место в группе отбора будет смотреться красиво.

У Греции есть шанс оторваться от Нидерландов

Голландцы не играют в отборочном турнире летом по той же причине, что и Испания – они попали в полуфинал Лиги Наций и боролись с Хорватией за путевку в финал. Для «оранжевых» противостояние сложилось неудачно – «шашечные» опять свели матч к удобному для себя сценарию, переведя его в дополнительное время, и уже там забили дважды.

Ни о каком отрыве на начальном этапе борьбы за Евро речи идти не может – у Греции и Нидерландов по 3 очка. Но хотя бы оформить задел грекам необходимо. В теории «эллины» могут оторваться от «оранжевых» на 6 очков – есть матч в запасе, а в июне будут две игры. При этом одна из них – против Франции.

Расстановка сил в поединке с «синими» очевидна – у французов почти все лидеры в строю. В то же время перед игрой с ними предстоит сойтись со сборной Ирландии, где очки брать жизненно необходимо. В дальнейшем Греции будет сложнее – Франция и Нидерланды считаются явными фаворитами, на бумаге первые две строчки будут разыгрываться именно между этими коллективами. Чтобы вклиниться в борьбу, грекам необходимо сократить количество осечек до минимума.

Турция поборется с Уэльсом

Хорватия – фаворит квинтета D из-за своего феноменального запаса прочности и огненной связки в центре поля. Подвинуть их с первой строчки получится разве что на время. В долгосрочной перспективе бодаться за второе место предстоит Уэльсу, Турции и Армении. Валлийцы провели 2 матча и опережают турок лишь на 1 балл. Плюс к этому команды сыграют между собой 19 июня – это будет контрольная точка в распределении мест. Явного фаворита в этой гонке нет – Уэльс остался без Гарета Бэйла, а у турок появился главный талант поколения – Арда Гюлер, который провел яркий сезон в составе «Фенербахче» и уже в 18 лет закрепился в основе топ-клуба. Остается в строю и Хакан Чалханоглу, который вышел на пик и сыграл в финале ЛЧ против «Манчестер Сити».

Где-то в тени пока прячется команда Армении – у сборной добротный подбор игроков с представителями топ-клубов РПЛ . Сборная успела провести лишь матч отбора – проиграла Турции (1:2). Июньский цикл армяне начнут с поединка против Уэльса – нужна победа, чтобы ворваться в погоню за вторую строчку. А пока валлийцы будут выяснять отношения с турками, Армения сойдется со сборной Латвии.

Сербы разрывают группу G

Вполне ожидаемо, что сербы забрались на вершину своей группы. У «белых орлов» собрался крайне боеспособный состав из сплава молодости и опыта. На острие атаки есть выбор между габаритными Митровичем и Влаховичем – Александар провел яркий сезон в АПЛ с «Фулхэмом», Душан остается основной опцией в «Ювентусе». Позиции инсайдов железобетонно закреплены за Душаном Тадичем и Милинковичем-Савичем, а в центре обороны уверенно играют Страхиня Павлович с Николой Миленковичем. Кто-то уже выступает в топ-чемпионатах, кто-то имеет хорошие перспективы туда перейти – тот же Павлович попал в высококлассную систему австрийского «Ред Булла», где умеют готовить игроков для европейских грандов. Все это в перспективе сделает сербов грозной силой.

Борьбу за путевку на чемпионат Европы 2024 «белые орлы» начали с двух побед – над Литвой и Черногорией (оба матча – 2:0). Душан Влахович успел отметиться тремя забитыми мячами, еще один гол – в активе Тадича, все лидеры в хорошей форме. В июне подопечные Драгана Стойковича проведут лишь один матч квалификации – сыграют против Болгарии. Для Венгрии это шанс не дать сопернику оторваться, но на данный момент преимущество сербов очевидно.