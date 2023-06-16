«Ньюкасл» делает заявку на медали в новом сезоне АПЛ. Переманивают финалиста ЛЧ, хотят Мэддисона

Для топ-3 пока не хватает опыта.
«Ньюкасл» — одно из откровений минувшего сезона АПЛ. Конечно, от команды, в которую пришли богатые владельцы, ожидают прогресса, – но даже так «сороки» заскочили в топ-5 довольно рано и почти без раскачки. Рассказываем о том, что происходит в клубе сейчас.
Для топ-3 еще рановато
Подопечные Эдди Хау не сразу запрыгнули в первую пятерку. В первых 7 матчах команда одержала лишь одну победу (если не брать в расчет отложенный 7 тур) – в то же время «сороки» отбирали очки у довольно сильных соперников: «Ман Сити» (3:3) и «Брайтона» (0:0).
За «горожанами» и «Арсеналом» команда расположилась в середине октября – и сохраняла эту позицию вплоть до финиша чемпионата. Конкуренты на протяжении сезона менялись. Сначала «Тоттенхэм» и «Челси», затем «шпоры» и МЮ, весной – «Юнайтед» и «Ливерпуль». Все это – коллективы, которых гораздо привычнее видеть в первой пятерке.
На этой дистанции «Ньюкасл» отлично проявил себя – в конкуренции с более опытными соперниками «сороки» не давали слабину, чем обычно грешат выскочки. Команда Хау отбирала очки и у еще боеспособных «шпор» и «аристократов», лидировавшего в АПЛ «Арсенала», на классе обыгрывала неуступчивый «Фулхэм», громила «Брайтон».
Но к погоне с «Ман Юнайтед» «Ньюкасл» был готов не до конца. У «манкунианцев» был сформировавшийся годами класс и достаточно сильный подбор игроков, а Эрик тен Хаг смог привить им свою манеру игры и примирить ее с недостатками своих подопечных. «Красные дьяволы» отобрали бронзу в двух последних турах – но тот факт, что это произошло так поздно, многое говорит о готовности «сорок» подняться в ранг грандов.
Избавляются от балласта
«Ньюкасл» успел сформировать фундамент, на котором будет строиться один из ведущих клубов Англии. У главного тренера есть группа лидеров – не хватает точечного усиления. Но прежде, чем перейти к подписанию новичков, надо было определиться с балластом. При том, что у «сорок» широкая скамейка (34 игрока), качество исполнителей уступает конкурентам.
И коллектив уже объявил о расставании с двумя игроками. Так, ряды «Ньюкасла» покидают центральный защитник Керан Кларк и хавбек Мэттью Лонгстафф. 33-летний центрбек попал в «Ньюкасл» еще в 2016 году и на протяжении 6 сезонов регулярно выходил в основе. Завершившийся сезон он уже провел в «Шеффилд Юнайтед» на правах аренды. Сейчас защитник – очевидный игрок запаса. Но усилить им игру, когда возникнет необходимость ротации, вряд ли получится – а потому и продлевать с Кераном истекший контракт не стали. В случае с Мэттью «сороки» надеялись на то, что его талант раскроется и хавбек закрепится в основе вместе с его братом Шоном. Но Шон получает регулярную игровую практику, а Мэттью начал кататься по арендам.
Вопросов к боссам «Ньюкасла» по таким решениям точно нет – но нужно заменить ушедших более сильными исполнителями.
Борются с «Тоттенхэмом» за хавбека «Лестера», претендуют на вингера «Юве»
К поиску потенциального усиления селекционеры тоже подходят крайне избирательно. Приоритетной целью клуба является полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон. За желание хавбека сменить команду не приходится беспокоиться – это один из лидеров «Лестера» в центре поля, а «лисы» по итогам сезона вылетели в Чемпионшип. 26-летний англичанин не хочет тратить время на возвращение в элитный дивизион – тем более, когда есть варианты от топ-клубов Премьер-лиги.
Конкурировать приходится с «Тоттенхэмом». Правда, «шпоры» в этом споре не являются фаворитами. Их предложение по Мэддисону и Барнсу на 50 миллионов фунтов «Лестер» отклонил, решающий шаг – за «сороками».
Другой вариант для усиления – 26-летний полузащитник «Интера» Николо Барелла. «Ньюкасл» активно ведет переговоры и готов предложить 50 миллионов фунтов. Помимо спортивной составляющей у этой сделки будет и другой аспект – переманив финалиста ЛЧ, «сороки» хотят повысить привлекательность проекта для других игроков. К слову, есть и определенные сложности. Прежде всего, сами миланцы не собираются продавать хавбека. Николо – в расцвете сил и оценивается в 75 млн евро. Контракт с итальянцев действует до 2026 года, что позволяет «нерадзурри» диктовать максимально выгодные для себя условия.
Также англичане следят за развитием ситуации между вингером Федерико Кьезой и «Ювентусом». Футболист решил покинуть коллектив – соглашение действует до лета 2025 года, «старая синьора» собирается выручить от сделки 35 миллионов евро. К слову, в списке претендентов на итальянца помимо «Ньюкасла» — «Ливерпуль» и «Бавария».
Не планируют космическую трансферную кампанию
Предпочтение клуб отдает усилению центра поля. На трансферы выделили 75 миллионов фунтов, что по меркам Английской Премьер-лиги – скромная сумма. Вероятно, владельцы посчитали, что боеспособный костяк под борьбу за тройку у коллектива уже есть – и в принципе это правда.
Все, что сейчас остается «сорокам», это точечное усиление и укрепление имиджа бренда как одной из ведущих сил АПЛ. Для исполнения обеих целей подойдет Барелла, в случае неудачи нужен Мэддисон. У игроков уже есть опыт борьбы за медали, к тому же подопечные Хау заработали путевку в ЛЧ – это еще один плюсик в копилку для победных традиций.
Следующий сезон будет сложным для Ньюкасла и тут всем ясно что нужно укреплять состав как основу, так и лавку. Нужна качественная глубина состава. Но у сорок есть одна проблемка. Самый богатый футбольный клуб мира не может тратить большие суммы на трансферы, т.к находятся под угрозой нарушения ФФП, а всё из-за того, что бывший владелец клуба Майк Эшли и его "команда" намудрили в свое время с трансферами и что то там еще было... у клуба отрицательный баланс, а теперь страдает команда! Думаю сороки все же купят трех, четырех игроков высокого уровня. Самый главный трансфер называется Мэддисон и он точно усилит основу команды. Так же Хау хочет купить левого защитника Арсенала, Кирана Тирни, который как по мне тоже должен усилить именно основу команды. Так жк ьыл слух, что сороки хотят купить Собослая из Лейпцига, и если этот трансфер тоже состоится, то болельщики Ньюкасла могут быть довольны. Вообщем, ТО в Англии открылось только пару дней назад, слухов будет много, а итог узнаем первого сентября
Следующий сезон будет сложным для Ньюкасла и тут всем ясно что нужно укреплять состав как основу, так и лавку. Нужна качественная глубина состава. Но у сорок есть одна проблемка. Самый богатый футбольный клуб мира не может тратить большие суммы на трансферы, т.к находятся под угрозой нарушения ФФП, а всё из-за того, что бывший владелец клуба Майк Эшли и его "команда" намудрили в свое время с трансферами и что то там еще было... у клуба отрицательный баланс, а теперь страдает команда! Думаю сороки все же купят трех, четырех игроков высокого уровня. Самый главный трансфер называется Мэддисон и он точно усилит основу команды. Так же Хау хочет купить левого защитника Арсенала, Кирана Тирни, который как по мне тоже должен усилить именно основу команды. Так жк ьыл слух, что сороки хотят купить Собослая из Лейпцига, и если этот трансфер тоже состоится, то болельщики Ньюкасла могут быть довольны. Вообщем, ТО в Англии открылось только пару дней назад, слухов будет много, а итог узнаем первого сентября
Лучше бы попробовали сорвать куш от распродажи Лестера и взять Мэддисона, Тилеманса, может удалось бы заманить Кастаня и Ихеаначо. А на закуску перекупить Бареллу. Вот с таким составом можно и второй год подряд в тройке оказаться и наконец взять кубок, например кубок Англии.
Лучше бы попробовали сорвать куш от распродажи Лестера и взять Мэддисона, Тилеманса, может удалось бы заманить Кастаня и Ихеаначо. А на закуску перекупить Бареллу. Вот с таким составом можно и второй год подряд в тройке оказаться и наконец взять кубок, например кубок Англии.