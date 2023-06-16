«Ньюкасл» делает заявку на медали в новом сезоне АПЛ. Переманивают финалиста ЛЧ, хотят Мэддисона

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вчера, 13:48

Для топ-3 пока не хватает опыта.

«Ньюкасл» — одно из откровений минувшего сезона АПЛ . Конечно, от команды, в которую пришли богатые владельцы, ожидают прогресса, – но даже так «сороки» заскочили в топ-5 довольно рано и почти без раскачки. Рассказываем о том, что происходит в клубе сейчас.

Для топ-3 еще рановато

Подопечные Эдди Хау не сразу запрыгнули в первую пятерку. В первых 7 матчах команда одержала лишь одну победу (если не брать в расчет отложенный 7 тур) – в то же время «сороки» отбирали очки у довольно сильных соперников: «Ман Сити» (3:3) и «Брайтона» (0:0).

За «горожанами» и «Арсеналом» команда расположилась в середине октября – и сохраняла эту позицию вплоть до финиша чемпионата. Конкуренты на протяжении сезона менялись. Сначала «Тоттенхэм» и «Челси», затем «шпоры» и МЮ , весной – «Юнайтед» и «Ливерпуль». Все это – коллективы, которых гораздо привычнее видеть в первой пятерке.

На этой дистанции «Ньюкасл» отлично проявил себя – в конкуренции с более опытными соперниками «сороки» не давали слабину, чем обычно грешат выскочки. Команда Хау отбирала очки и у еще боеспособных «шпор» и «аристократов», лидировавшего в АПЛ «Арсенала», на классе обыгрывала неуступчивый «Фулхэм», громила «Брайтон».

Но к погоне с «Ман Юнайтед» «Ньюкасл» был готов не до конца. У «манкунианцев» был сформировавшийся годами класс и достаточно сильный подбор игроков, а Эрик тен Хаг смог привить им свою манеру игры и примирить ее с недостатками своих подопечных. «Красные дьяволы» отобрали бронзу в двух последних турах – но тот факт, что это произошло так поздно, многое говорит о готовности «сорок» подняться в ранг грандов.

Избавляются от балласта

«Ньюкасл» успел сформировать фундамент, на котором будет строиться один из ведущих клубов Англии. У главного тренера есть группа лидеров – не хватает точечного усиления. Но прежде, чем перейти к подписанию новичков, надо было определиться с балластом. При том, что у «сорок» широкая скамейка (34 игрока), качество исполнителей уступает конкурентам.

И коллектив уже объявил о расставании с двумя игроками. Так, ряды «Ньюкасла» покидают центральный защитник Керан Кларк и хавбек Мэттью Лонгстафф. 33-летний центрбек попал в «Ньюкасл» еще в 2016 году и на протяжении 6 сезонов регулярно выходил в основе. Завершившийся сезон он уже провел в «Шеффилд Юнайтед» на правах аренды. Сейчас защитник – очевидный игрок запаса. Но усилить им игру, когда возникнет необходимость ротации, вряд ли получится – а потому и продлевать с Кераном истекший контракт не стали. В случае с Мэттью «сороки» надеялись на то, что его талант раскроется и хавбек закрепится в основе вместе с его братом Шоном. Но Шон получает регулярную игровую практику, а Мэттью начал кататься по арендам.

Вопросов к боссам «Ньюкасла» по таким решениям точно нет – но нужно заменить ушедших более сильными исполнителями.

Борются с «Тоттенхэмом» за хавбека «Лестера», претендуют на вингера «Юве»

К поиску потенциального усиления селекционеры тоже подходят крайне избирательно. Приоритетной целью клуба является полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон. За желание хавбека сменить команду не приходится беспокоиться – это один из лидеров «Лестера» в центре поля, а «лисы» по итогам сезона вылетели в Чемпионшип. 26-летний англичанин не хочет тратить время на возвращение в элитный дивизион – тем более, когда есть варианты от топ-клубов Премьер-лиги.

Конкурировать приходится с «Тоттенхэмом». Правда, «шпоры» в этом споре не являются фаворитами. Их предложение по Мэддисону и Барнсу на 50 миллионов фунтов «Лестер» отклонил, решающий шаг – за «сороками».

Другой вариант для усиления – 26-летний полузащитник «Интера» Николо Барелла. «Ньюкасл» активно ведет переговоры и готов предложить 50 миллионов фунтов. Помимо спортивной составляющей у этой сделки будет и другой аспект – переманив финалиста ЛЧ , «сороки» хотят повысить привлекательность проекта для других игроков. К слову, есть и определенные сложности. Прежде всего, сами миланцы не собираются продавать хавбека. Николо – в расцвете сил и оценивается в 75 млн евро. Контракт с итальянцев действует до 2026 года, что позволяет «нерадзурри» диктовать максимально выгодные для себя условия.

Также англичане следят за развитием ситуации между вингером Федерико Кьезой и «Ювентусом». Футболист решил покинуть коллектив – соглашение действует до лета 2025 года, «старая синьора» собирается выручить от сделки 35 миллионов евро. К слову, в списке претендентов на итальянца помимо «Ньюкасла» — «Ливерпуль» и «Бавария».

Не планируют космическую трансферную кампанию

Предпочтение клуб отдает усилению центра поля. На трансферы выделили 75 миллионов фунтов, что по меркам Английской Премьер-лиги – скромная сумма. Вероятно, владельцы посчитали, что боеспособный костяк под борьбу за тройку у коллектива уже есть – и в принципе это правда.