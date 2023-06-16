Кипр – Грузия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1686943312

вчера, 22:21

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 3-го тура квалификации на Евро-2024 Кипр – Грузия, который состоится 17 июня 2023 года

Кипр

Киприоты в группе A находятся на последней строчке турнирной таблицы. Освежим в памяти результаты недавних футбольных поединков с участием «сине-белых». Осенью прошлого года команда провела две товарищеские встречи. Со счётом 0:2 сборная Кипра проиграла болгарам. С разницей в один мяч киприоты обыграли израильскую сборную. Уверенную победу одержали шотландцы на своём поле над «сине-белыми» в игре 1-го тура квалификации на Евро-2024 (3:0).

28 марта в товарищеской встрече киприоты разошлись миром с «горцами» из Армении (2:2).

Грузия

Предпоследнее место на текущий момент занимают грузины в своей группе. Рассмотрим несколько матчей «крестоносцев» за последнее время. Со счётом 0:3 грузинская сборная проиграла марокканцам в товарищеской игре. С разгромным счётом «красно-белые» взяли верх над национальной командой Монголии (6:1). Первый тайм завершился вничью, а во второй половине встречи болельщикам посчастливилось увидеть пять мячей.

В матче 2-го тура квалификации на Евро-2024 ничейным исходом завершилась домашняя игра со «свёрлами» из Норвегии (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит Кипр – 4.10

Ничья – 3.40

Победит Грузия – 1.99

Победит Грузия с форой -1.5 – 3.55

Обе забьют — нет – 1.75

Обе забьют — да – 2.08

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.27

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.61

Статистика

Три очные встречи команд из четырёх завершились следующим исходом: обе забьют – да

В трёх футбольных поединках из пяти последних киприоты проиграли

Только в одной игре из пяти крайних грузины уступили.

Прогноз

Сборная Грузии не уступила норвежской национальной команде, поэтому вполне можно предположить, что в предстоящей игре «крестоносцы» возьмут верх над киприотами. Компания Pinnacle предлагает на победу сборной Грузии коэффициент 1.99.