Португалия – Босния и Герцеговина: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:03

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 3-го тура квалификации на Евро-2024 Португалия – Босния и Герцеговина, который состоится 17 июня 2023 года

Португалия

«Команда избранных» после двух туров занимает в группе J первое место. Ознакомимся с результатами недавних матчей с участием португальской сборной. На чемпионате мира в Катаре команда дошла до четвертьфинала, где проиграла с минимальным счётом марокканцам. В игре первого тура группового этапа квалификации на Евро-2024 португальцы с большим счётом обыграли национальную команду Лихтенштейна (4:0).

26 марта во 2-ом туре «команда избранных» со счётом 6:0 взяла верх над «красными львами» из Люксембурга.

Босния и Герцеговина

«Сине-жёлтые» в турнирной таблице своей группы находятся на третьей строчке. Вспомним несколько матчей команды за последнее время. В Лиге наций УЕФА в группе 3 Лиги B сборная Боснии и Герцеговины заняла первое место, оставив позади финнов, черногорцев и румынов. 23 марта в игре первого тура группового этапа квалификации на Евро-2024 «драконы» уверенно выиграли у сборной Исландии (3:0).

Во 2-ом туре «сине-жёлтые» со счётом 0:2 потерпели поражение от сборной Словакии.

Котировки БК Pinnacle

Победит Португалия – 1.19

Ничья – 7.40

Победит Босния и Герцеговина – 17.00

Победит Португалия с форой -1.5 – 1.56

Обе забьют — нет – 1.51

Обе забьют — да – 2.51

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.59

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.31

Статистика

Три очные встречи из четырёх завершились исходом тотал меньше 1.5 гола за игру

Семь побед одержали португальцы в десяти последних матчах

За тот же период «сине-жёлтые» выиграли в пяти футбольных поединках.

Прогноз

Никаких сюрпризов предстоящий матч не преподнесёт. Компания Pinnacle предлагает на победу сборной Португалии с форой -1.5 гола коэффициент 1.56. Как минимум с разницей в пару мячей, «команда избранных» обыграет «драконов».