Португалия – Босния и Герцеговина: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 3-го тура квалификации на Евро-2024 Португалия – Босния и Герцеговина, который состоится 17 июня 2023 года
Португалия
«Команда избранных» после двух туров занимает в группе J первое место. Ознакомимся с результатами недавних матчей с участием португальской сборной. На чемпионате мира в Катаре команда дошла до четвертьфинала, где проиграла с минимальным счётом марокканцам. В игре первого тура группового этапа квалификации на Евро-2024 португальцы с большим счётом обыграли национальную команду Лихтенштейна (4:0).
26 марта во 2-ом туре «команда избранных» со счётом 6:0 взяла верх над «красными львами» из Люксембурга.
Босния и Герцеговина
«Сине-жёлтые» в турнирной таблице своей группы находятся на третьей строчке. Вспомним несколько матчей команды за последнее время. В Лиге наций УЕФА в группе 3 Лиги B сборная Боснии и Герцеговины заняла первое место, оставив позади финнов, черногорцев и румынов. 23 марта в игре первого тура группового этапа квалификации на Евро-2024 «драконы» уверенно выиграли у сборной Исландии (3:0).
Во 2-ом туре «сине-жёлтые» со счётом 0:2 потерпели поражение от сборной Словакии.
Котировки БК Pinnacle
- Победит Португалия – 1.19
- Ничья – 7.40
- Победит Босния и Герцеговина – 17.00
- Победит Португалия с форой -1.5 – 1.56
- Обе забьют — нет – 1.51
- Обе забьют — да – 2.51
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.59
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.31
Статистика
- Три очные встречи из четырёх завершились исходом тотал меньше 1.5 гола за игру
- Семь побед одержали португальцы в десяти последних матчах
- За тот же период «сине-жёлтые» выиграли в пяти футбольных поединках.
Прогноз
Никаких сюрпризов предстоящий матч не преподнесёт. Компания Pinnacle предлагает на победу сборной Португалии с форой -1.5 гола коэффициент 1.56. Как минимум с разницей в пару мячей, «команда избранных» обыграет «драконов».