Фарерские острова – Чехия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:34

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 3-го тура квалификации на Евро-2024 Фарерские острова – Чехия, который состоится 17 июня 2023 года

Фарерские острова

«Островитяне» на текущий момент в турнирной таблице группы E занимают четвёртое место. В четырёх своих крайних матчах «рыбаки» не выигрывают у своих соперников. В ноябре прошлого года крайний раз фарерская сборная встречалась на футбольном поле с чехами. Тогда со счётом 0:5 «красно-сине-белые» проиграли чешской «народной команде» в рамках товарищеской встречи. Ничейным исходом завершилась игра со сборной Косово (1:1). 24 марта в гостях ничейным исходом завершилась игра с молдаванами в 1-ом туре квалификации на Евро-2024.

27 марта во втором туре сборная Северной Македонии с минимальным счётом выиграла у «островитян».

Чехия

«Локомотив» после двух туров находится на первой строчке турнирной таблицы. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием чешской сборной. В товарищеском матче в ноябре прошлого года с разницей в один мяч «народная команда» уступила турецкой сборной. Уверенную победу одержала сборная Чехии над поляками в рамках матча первого тура квалификации на Евро-2024. Первый гол чехи забили уже на первой минуте встречи.

Ничейным исходом завершилась гостевая игра со сборной Молдовы во втором туре (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит Фарерские острова – 12.00

Ничья – 6.20

Победит Чехия – 1.26

Победит Чехия с форой -1.5 – 1.74

Обе забьют — нет – 1.61

Обе забьют — да – 2.27

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.65

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.24

Статистика

Все пять очных встреч команд завершились исходом: обе забьют – нет

В одной игре из пяти последних «рыбаки» выиграли

За аналогичный период чешская «народная команда» обыграла своих оппонентов в двух поединках.

Прогноз

«Островитяне» ни разу не забивали чехам, и вряд ли в предстоящей игре им это удастся осуществить. Чехи пару раз точно поразят ворота «рыбаков». Компания Pinnacle предлагает на победу сборной Чехии с форой -1.5 гола коэффициент 1.74.