Молдова – Польша: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:39

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 4-го тура квалификации на Евро-2024 Молдова – Польша, который состоится 20 июня 2023 года

Молдова

Сборная Молдовы в турнирной таблице группы E находится на предпоследней строчке турнирной таблицы. Ознакомимся с результатами недавних матчей с участием «сине-жёлто-красных» за последнее время. 24 марта в матче 1-го тура группового этапа квалификации на Евро-2024 молдаване дома разошлись миром со сборной Фарерских островов (1:1). «Нулёвку» раскатала сборная Молдавии с чехами в матче второго тура.

17 июня в игре 3-го тура квалификации со счётом 0:2 «сине-жёлто-красные» уступили албанской сборной.

Польша

В своей группе «белые орлы» занимают второе место на текущий момент. Предлагаем вспомнить несколько футбольных поединков сборной Польши. С разницей в пару мячей чехи дома обыграли поляков в рамках матча первого тура группового этапа квалификации на Евро-2024. Через три дня с минимальным счётом «бело-красные» взяли верх над национальной командой Албании. Победный гол забил нападающий сборной Польши Кароль Свидерски.

16 июня в товарищеском матче со счётом 1:0 «белые орлы» взяли верх над сборной Германии.

Котировки БК Pinnacle

Победит Молдова – 14.00

Ничья – 6.60

Победит Польша – 1.22

Победит Польша с форой -1.5 – 1.67

Обе забьют — нет – 1.55

Обе забьют — да – 2.41

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.65

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.24

Статистика

Четыре крайних очных встречи завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру

Три победы одержали молдаване в десяти последних матчах

В пяти футбольных поединках из десяти крайних поляки выиграли.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу сборной Польши с форой -1.5 гола коэффициент 1.67. На кураже после победы над сборной Германии «белые орлы» в предстоящем матче с разницей, как минимум, в пару мячей обыграют молдаван.