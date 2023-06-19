Австрия – Швеция: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:31

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 4-го тура квалификации на Евро-2024 Австрия – Швеция, который состоится 20 июня 2023 года

Австрия

Австрийцы возглавляют турнирную таблицу группы F после трёх туров. Рассмотрим несколько матчей с участием сборной Австрии за последнее время. В матче 1-го тура группового этапа квалификации на Евро-2024 «красно-белые» с разницей в три мяча обыграли сборную Азербайджана. Через три дня в один мяч австрийцы дома взяли верх над эстонцами. Голами за сборную Австрии отметились полузащитник «Кёльна» Флориан Каинц и нападающий «Фрайбурга» Михаэль Грегорич.

17 июня в 3-ем туре квалификации выездная игра с бельгийцами завершилась ничейным исходом (1:1).

Швеция

Сборная Швеции в своей группе занимает на текущий момент третье место. Освежим в памяти результаты недавних футбольных поединков «сине-жёлтых». 24 марта в игре первого тура группового этапа квалификации на Евро-2024 шведы проиграли дома в сухую бельгийцам, пропустив от «красных дьяволов» три гола. В матче второго тура сборная Швеции взяла верх над «милли» из Азербайджана. Пять безответных голов забили «сине-жёлтые» в ворота соперника.

16 июня в товарищеской встрече, пропустив первыми, шведы одержали победу над сборной Новой Зеландии со счётом 4:1.

Котировки БК Pinnacle

Победит Австрия – 2.13

Ничья – 3.40

Победит Швеция – 3.65

Победит Австрия с форой -1.5 – 3.90

Обе забьют — нет – 1.91

Обе забьют — да – 1.93

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.13

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.72

Статистика

В четырёх матчах из десяти последних австрийцы обыграли своих соперников

За аналогичный период «сине-жёлтые» выиграли в шести футбольных поединках

Три очные встречи из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру.

Прогноз

«Красно-белые» сыграли вничью с бельгийцами, которые со счётом 3:0 обыграли шведов. Компания Pinnacle предлагает на победу сборной Австрии коэффициент 2.13. Данный исход встречи наиболее вероятен.