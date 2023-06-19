Австрия – Швеция: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 4-го тура квалификации на Евро-2024 Австрия – Швеция, который состоится 20 июня 2023 года
Австрия
Австрийцы возглавляют турнирную таблицу группы F после трёх туров. Рассмотрим несколько матчей с участием сборной Австрии за последнее время. В матче 1-го тура группового этапа квалификации на Евро-2024 «красно-белые» с разницей в три мяча обыграли сборную Азербайджана. Через три дня в один мяч австрийцы дома взяли верх над эстонцами. Голами за сборную Австрии отметились полузащитник «Кёльна» Флориан Каинц и нападающий «Фрайбурга» Михаэль Грегорич.
17 июня в 3-ем туре квалификации выездная игра с бельгийцами завершилась ничейным исходом (1:1).
Швеция
Сборная Швеции в своей группе занимает на текущий момент третье место. Освежим в памяти результаты недавних футбольных поединков «сине-жёлтых». 24 марта в игре первого тура группового этапа квалификации на Евро-2024 шведы проиграли дома в сухую бельгийцам, пропустив от «красных дьяволов» три гола. В матче второго тура сборная Швеции взяла верх над «милли» из Азербайджана. Пять безответных голов забили «сине-жёлтые» в ворота соперника.
16 июня в товарищеской встрече, пропустив первыми, шведы одержали победу над сборной Новой Зеландии со счётом 4:1.
Котировки БК Pinnacle
- Победит Австрия – 2.13
- Ничья – 3.40
- Победит Швеция – 3.65
- Победит Австрия с форой -1.5 – 3.90
- Обе забьют — нет – 1.91
- Обе забьют — да – 1.93
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.13
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.72
Статистика
- В четырёх матчах из десяти последних австрийцы обыграли своих соперников
- За аналогичный период «сине-жёлтые» выиграли в шести футбольных поединках
- Три очные встречи из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру.
Прогноз
«Красно-белые» сыграли вничью с бельгийцами, которые со счётом 3:0 обыграли шведов. Компания Pinnacle предлагает на победу сборной Австрии коэффициент 2.13. Данный исход встречи наиболее вероятен.