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Болгария – Сербия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 16:58
Болгария – Сербия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 4-го тура квалификации на Евро-2024 Болгария – Сербия, который состоится 20 июня 2023 года

Болгария

Сборная Болгарии в турнирной таблице группы G на текущий момент занимает четвёртое место. Освежим в памяти результаты недавних футбольных поединков с участием «львов». В четырёх матчах к ряду болгарская сборная не радует победами своих болельщиков. С минимальным счётом черногорцы обыграли в гостях болгар в матче 1-го тура группового этапа квалификации на Евро-2024. Через три дня «львы» в сухую, пропустив три гола, проиграли на выезде «мадьярам» из Венгрии.

В матче 3-го тура квалификации сборная Болгарии раскатала ничью с литовцами (1:1).

Сербия

«Белые орлы» в своей группе на сегодняшний день находятся на первой строчке. Выигрышная серия сербов составляет четыре матча к ряду. В матче первого тура группового этапа квалификации на Евро-2024 сборная Сербии в сухую, дважды поразив ворота соперника, обыграла литовцев. Через три дня сербы обыграли «храбрых соколов» на выезде в игре 2-го тура (2:0). Дублем отметился за сербов нападающий «Ювентуса» Душан Влахович.

16 июня в товарищеском матче со счётом 3:2 «белые орлы» обыграли сборную Иордании.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит Болгария – 6.80
  • Ничья – 4.30
  • Победит Сербия – 1.52
  • Победит Сербия с форой -1.5 – 2.38
  • Обе забьют — нет – 1.71
  • Обе забьют — да – 2.14
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.99
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.86

Статистика

  • Болгары ни разу не выигрывали у сербской сборной
  • Только в одном матче «львы» одержали победу в пяти крайних матчах
  • За аналогичный период «белые орлы» выиграли в четырёх встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу сборной Сербии коэффициент 1.52. Особых проблем в матче с болгарской сборной у сербов не будет. Свои три очка «белые орлы» возьмут.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:19
Северная Македония, Гибралтар и Северная Ирландия вот уровень тех команд, которых в недавнем прошлом сумели превзойти в очном сражении болгары. С соперниками чуть более высокого класса Болгарии кроме характера зачастую нечего противопоставить. Таким образом, шансы болгар на положительный результат в матче с Сербией я оцениваю как минимальные. Думаю, что для Митровича, Милинковича-Савича, Тадича, Влаховича и компании не составит огромного труда одержать уверенную победу, даже, несмотря на то, что этот матч является гостевым для сербов. Все таки возможности обоих коллективов на данный момент просто несопоставимые. Мой прогноз: победа Сербии.
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