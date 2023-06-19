Болгария – Сербия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:58

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 4-го тура квалификации на Евро-2024 Болгария – Сербия, который состоится 20 июня 2023 года

Болгария

Сборная Болгарии в турнирной таблице группы G на текущий момент занимает четвёртое место. Освежим в памяти результаты недавних футбольных поединков с участием «львов». В четырёх матчах к ряду болгарская сборная не радует победами своих болельщиков. С минимальным счётом черногорцы обыграли в гостях болгар в матче 1-го тура группового этапа квалификации на Евро-2024. Через три дня «львы» в сухую, пропустив три гола, проиграли на выезде «мадьярам» из Венгрии.

В матче 3-го тура квалификации сборная Болгарии раскатала ничью с литовцами (1:1).

Сербия

«Белые орлы» в своей группе на сегодняшний день находятся на первой строчке. Выигрышная серия сербов составляет четыре матча к ряду. В матче первого тура группового этапа квалификации на Евро-2024 сборная Сербии в сухую, дважды поразив ворота соперника, обыграла литовцев. Через три дня сербы обыграли «храбрых соколов» на выезде в игре 2-го тура (2:0). Дублем отметился за сербов нападающий «Ювентуса» Душан Влахович.

16 июня в товарищеском матче со счётом 3:2 «белые орлы» обыграли сборную Иордании.

Котировки БК Pinnacle

Победит Болгария – 6.80

Ничья – 4.30

Победит Сербия – 1.52

Победит Сербия с форой -1.5 – 2.38

Обе забьют — нет – 1.71

Обе забьют — да – 2.14

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.99

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.86

Статистика

Болгары ни разу не выигрывали у сербской сборной

Только в одном матче «львы» одержали победу в пяти крайних матчах

За аналогичный период «белые орлы» выиграли в четырёх встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу сборной Сербии коэффициент 1.52. Особых проблем в матче с болгарской сборной у сербов не будет. Свои три очка «белые орлы» возьмут.