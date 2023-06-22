«Тигре» – «Велес» Сарсфилд : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 09:37

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки Суперлигу Аргентины «Тигре» – «Велес» Сарсфилд, который состоится 22 июня 2023 года

«Тигре»

Команде не удалось удачно стартовать в нынешнем розыгрыше Суперлиги Аргентины и теперь она вынуждена будет исправлять свои ошибки на старте турнира. «Тигре» занимает лишь 20 место с 22 баллами, но на своем поле имеет хорошую возможность набрать еще три пункта, если обыграет последнюю на данный момент команду чемпионата Аргентины. Матч обещает быть напряженным и интересным.

11 июня «Тигре» уступил на выезде «Платенсе» (0:1), а ранее переиграл на своем стадионе «Пуэрто Кабелло» (2:1) в рамках Южноамериканского кубка.

«Велес» Сарсфилд

Первая половина сезона в Суперлиге для «Велеса» сложилась неважно и сейчас команда плетется на последнем месте в турнирной таблице. Однако, несколько удачных матчей смогут значительно улучшить положение клуба, ведь все команды идут плотно и даже три очка вполне вероятно поднимут коллектив на 1-2 позиции вверх. Для этого гостям необходимо правильно настроиться на соперника и четко отыграть в первую очередь в обороне.

18 июня «Велес» Сарсфилд проиграл на выезде «Расингу» (1:2), а 13 июня уступил на своем стадионе «Архентинос Хуниорс» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Тигре» – 2.25

Ничья – 3

Победит «Велес» Сарсфилд – 3.7

Статистика

«Велес» смог забить лишь в четырех поединках из десяти последних

«Тигре» проиграл три матча из десяти на своем стадионе за последнее время

Команды обменялись двумя победами в четырех последних встречах

Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют — нет», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. Предполагаем, что команды не порадуют зрителей большим количеством мячей, исходя из статистики их личных встреч.