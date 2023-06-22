«Расинг» – «Барракас Сентраль» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 09:50

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки Суперлигу Аргентины «Расинг» – «Барракас Сентраль», который состоится 23 июня 2023 года

«Расинг»

«Расинг» демонстрирует средние результаты в этом сезоне и идет ровно в середине турнирной таблицы. Перед стартом очередного тура коллектив располагается на 14 месте с 26 баллами и имеет в своем активе 26 баллов, что на три пункта меньше, чем у девятой позиции, дающей место в плей-офф турнира. На своем поле хозяевам очень важно переиграть своего прямого конкурента, ведь сейчас они опережают «Барракас Сентраль» лишь на три балла.

18 июня «Расинг» обыграл на своем поле аутсайдера «Велес» Сарсфилд (2:1), а 13 числа поделил очки с «Институто» (1:1).

«Барракас Сентраль»

Команда имеет очень похожую ситуацию на своего нынешнего соперника, но уступает и ему три балла, в целом занимая лишь 19 место. Тем не менее, «Барракас Сентраль» все еще имеет шансы побороться за зону плей-офф Суперлиги Аргентины, если сможет существенно изменить результаты в лучшую сторону. Матч середняков чемпионата Аргентины не имеет яркой вывески, но будет наполнен борьбой и красивым футболом.

9 июня «Барракас Сентраль» разошелся миром на своем поле с «Россарио Сентраль» (0:0), а третьего числа крупно проиграл на выезде «Эстудиантесу» (2:5).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Расинг» – 1.85

Ничья – 3.55

Победит «Барракас Сентраль» – 4.4

Статистика

Пять из шести последних матчей «Расинга» завершились исходом «обе забьют»

«Барракас Сентраль» не может выиграть на выезде уже восемь матчей подряд

В единственной встрече между клубами была зафиксирована ничья (0:0)

«Барракас Сентраль» забивал в шести из десяти последних поединках

Прогноз

Поставить на победу «Расинга», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.85. Команда играет на своем стадионе и при поддержке своих трибун должна одолеть соперника с разницей в 1-2 мяча.