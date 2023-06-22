«Торпедо-БелАЗ» – «Энергетик-БГУ»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на чемпионат Беларуси «Торпедо-БелАЗ» – «Энергетик-БГУ», который состоится 23 июня 2023 года
«Торпедо-БелАЗ»
Команда хорошо выступает на старте сезона в чемпионате Беларуси и на данный момент заслуженно занимает третье место. В активе «Торпедо-БелАЗ» 25 очков, а отставание от минского «Динамо» составляет всего три пункта. В домашнем матче с последней командой турнирной таблицы у коллектива будет хороший шанс побороться за победу и даже возможно подняться выше на одну позицию.
18 июня «Торпедо-БелАЗ» выиграл товарищеский матч у сборной России U21 (1:0), а 11 числа обыграл на выезде «Гомель» в чемпионате (3:0).
«Энергетик-БГУ»
«Энергетик-БГУ» получил большой штраф в начале чемпионата и начинал сезон с -23 пунктов по решению федерации футбол Беларуси. Команда таким образом уже отыграла 11 пунктов и сейчас идет на последней строчке с 12 очками. В предстоящей встрече с мотивированным «Торпедо-БелАЗ» шансов у гостей будет немного, поэтому любые набранные очки пойдут на пользу гостям в такой сложной ситуации.
11 июня «Энергетик-БГУ» поделил очки с «Белшиной» (0:0), а третьего числа уступил на выезде «Сморгони» (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Торпедо-БелАЗ» – 1.7
- Ничья – 3.65
- Победит «Энергетик-БГУ» – 5.2
Статистика
- «Торпедо-БелАЗ» не проигрывает уже 14 матчей подряд в чемпионате Беларуси
- «Энергетик-БГУ» проиграл четыре последних матча на выезде, не забив ни одного мяча
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Энергетик-БГУ» не может выиграть уже три матча подряд у «Торпедо-БелАЗ»
Прогноз
Поставить на победу «Торпедо-БелАЗ», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. Предполагаем, хозяева смогут одолеть на своем поле аутсайдера и как минимум укрепиться на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Беларуси.