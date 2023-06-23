«Арсенал» Саранди – «Платенсе» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:53

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на Суперлигу Аргентины «Арсенал» Саранди – «Платенсе», который состоится 25 июня 2023 года

«Арсенал Саранди»

Команда идет на последнем месте в турнирной таблице чемпионата Аргентины, но не все так печально для руководства и болельщиков. «Арсенал» Саранди набрал 17 баллов и находится на 28 месте, но отставание от 22-й строчки составляет всего четыре пункта. Таким образом, несколько успешных поединков может поднять коллектив сразу на несколько ступенек. В матче с «Платенсе» у хозяев определенно будут моменты, которые останется лишь реализовать и порадовать своих поклонников.

11 июня «Арсенал» Саранди проиграл на выезде «Талерес Кордоба» (0:1), а второго числа достаточно неожиданно переиграл «Бока Хуниорс» (1:0).

«Платенсе»

«Платенсе» не показывает космических результатов в нынешнем сезоне Суперлиги Аргентины и находится лишь в середине турнирной таблицы, а именно на 14 месте. Команда смогла набрать 26 очков и опережает «Химнасию» только по разнице забитых и пропущенных мячей. В игре с последней командой чемпионата, болельщики ждут от своей команды победы, но недооценивать соперника никак нельзя, иначе можно остаться без набранных баллов.

11 июня «Платенсе» минимально обыграл на своем поле «Тигре» (1:0), а третьего числа с тем же счетом уступил «Архентинос Хуниорс» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Арсенал» Саранди – 2.95

Ничья – 2.85

Победит «Платенсе» – 2.75

Статистика

Пять из шести последних матчей «Арсенал» Саранди завершились исходом «обе забьют – нет»

«Платенсе» проиграл пять последних матчей на выезде

«Платенсе» выиграл два из пяти последних матчей с «Арсеналом» Саранди

Шесть из восьми последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.75. Предполагаем, что команды забьют достаточное количество мячей в этой встрече, несмотря на столь высокую котировку от букмекеров.