«Атлетико Паранаэнсе» – «Коринтианс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:24

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 12-го тура Серии A чемпионата Бразилии «Атлетико Паранаэнсе» – «Коринтианс», который состоится 24 июня 2023 года

«Атлетико Паранаэнсе»

Одиннадцатое место занимает «Ураган» в турнирной таблице чемпионата Бразилии на текущий момент. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием команды. В 5-ом туре группового этапа Кубка Либертадорес «Атлетико Паранаэнсе» с минимальным счётом взяло верх над парагвайским «Либертадом». Во втором тайме победный гол забил полузащитник Кристиан. В позапрошлом туре чемпионата, выигрывая в два гола, «красно-чёрные» не удержали преимущество в гостевой игре с командой «Америка МГ». Встреча завершилась вничью со счётом 2:2.

22 июня на выезде «Ураган» уступил в один мяч «Сан-Паулу» (1:2).

«Коринтианс»

«Коринтианс» находится на пятнадцатой строчке турнирной таблицы Серии A. Ознакомимся с результатами нескольких футбольных поединков «народной команды» за последнее время. 8 июня «Всемогущий» в сухую, пропустив три гола, потерпел поражение от эквадорской команды «Индепендьенте дель Валье» в рамках матча 5-го тура группового этапа Кубка Либертадорес. Ничейным исходом завершилась домашняя игра 10-го тура чемпионата Бразилии с клубом «Куяба».

Со счётом 2:0 в гостях «Коринтианс» одержал победу над «Сантосом» в прошлом туре Серии A.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Атлетико Паранаэнсе» – 2.08

Ничья – 3.25

Победит «Коринтианс» – 3.85

Победит «Атлетико Паранаэнсе» с форой -1.5 – 3.90

Обе забьют — нет – 1.68

Обе забьют — да – 2.15

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.46

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.53

Статистика

Три очные встречи из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру

Одно поражение потерпели «красно-чёрные» в пяти последних матчах

За аналогичный период «народная команда» уступила в двух футбольных поединках.

Прогноз

С 2018 года «Атлетико Паранаэнсе» не выигрывает у «Коринтианса». Доверимся статистике очных встреч при прогнозировании исхода будущей встречи. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.85 на победу «Коринтианса». Взять три очка на выезде в предстоящей встрече будет непросто, но «народная команда» справится с поставленной задачей.