«Атлетико Паранаэнсе» – «Коринтианс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 12-го тура Серии A чемпионата Бразилии «Атлетико Паранаэнсе» – «Коринтианс», который состоится 24 июня 2023 года
«Атлетико Паранаэнсе»
Одиннадцатое место занимает «Ураган» в турнирной таблице чемпионата Бразилии на текущий момент. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием команды. В 5-ом туре группового этапа Кубка Либертадорес «Атлетико Паранаэнсе» с минимальным счётом взяло верх над парагвайским «Либертадом». Во втором тайме победный гол забил полузащитник Кристиан. В позапрошлом туре чемпионата, выигрывая в два гола, «красно-чёрные» не удержали преимущество в гостевой игре с командой «Америка МГ». Встреча завершилась вничью со счётом 2:2.
22 июня на выезде «Ураган» уступил в один мяч «Сан-Паулу» (1:2).
«Коринтианс»
«Коринтианс» находится на пятнадцатой строчке турнирной таблицы Серии A. Ознакомимся с результатами нескольких футбольных поединков «народной команды» за последнее время. 8 июня «Всемогущий» в сухую, пропустив три гола, потерпел поражение от эквадорской команды «Индепендьенте дель Валье» в рамках матча 5-го тура группового этапа Кубка Либертадорес. Ничейным исходом завершилась домашняя игра 10-го тура чемпионата Бразилии с клубом «Куяба».
Со счётом 2:0 в гостях «Коринтианс» одержал победу над «Сантосом» в прошлом туре Серии A.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Атлетико Паранаэнсе» – 2.08
- Ничья – 3.25
- Победит «Коринтианс» – 3.85
- Победит «Атлетико Паранаэнсе» с форой -1.5 – 3.90
- Обе забьют — нет – 1.68
- Обе забьют — да – 2.15
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.46
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.53
Статистика
- Три очные встречи из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру
- Одно поражение потерпели «красно-чёрные» в пяти последних матчах
- За аналогичный период «народная команда» уступила в двух футбольных поединках.
Прогноз
С 2018 года «Атлетико Паранаэнсе» не выигрывает у «Коринтианса». Доверимся статистике очных встреч при прогнозировании исхода будущей встречи. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.85 на победу «Коринтианса». Взять три очка на выезде в предстоящей встрече будет непросто, но «народная команда» справится с поставленной задачей.