«Тромсё» – «Стабек»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:03

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 11-го тура Элитсерии чемпионата Норвегии «Тромсё» — «Стабек», который состоится 25 июня 2023 года

«Тромсё»

В тройку самых сильных команд чемпионата Норвегии входят на данный момент «парни» из Тромсё. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием команды. Со счётом 2:1 «Тромсё», уступая после первого тайма, выиграло дома в рамках матча 9-го тура чемпионата «Сарпсборг 08». На выезде с минимальным счётом «парни» одержали победу над «Альтой» в игре 1/16 Кубка Норвегии.

Со счётом 3:2 в гостях «Тромсё» взяло верх над «Олесунном» в прошлом туре Элитсерии.

«Стабек»

«Стабек» на текущий момент в чемпионате занимает восьмое место. Ознакомимся с несколькими футбольными поединками «синих» за последнее время. 1 июня с разницей в пару мячей в гостях «Стабек» уступил команде «Кьелсос» в рамках матча 1/32 Кубка Норвегии (1:3). С таким же счётом «Лиллестрём» взял верх над «синими» в игре позапрошлого тура Элитсерии.

Ничейным исходом со счётом 2:2 завершилась выездная игра «Стабека» с «Русенборгом».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Тромсё» – 2.10

Ничья – 3.65

Победит «Стабек» – 3.35

Победит «Тромсё» с форой -1.5 – 3.50

Обе забьют — нет – 2.38

Обе забьют — да – 1.56

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.63

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.23

Статистика

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру

Только два поражения потерпели «парни» в десяти крайних матчах

За аналогичный период «синие» проиграли в четырёх футбольных поединках.

Прогноз

Одно очко отделяет «парней» от второй строчки турнирной таблицы чемпионата. Победа в предстоящей игре позволит при определённом раскладе пододвинуть «Бранн». Компания Pinnacle предлагает на победу «Тромсё» коэффициент 2.10.