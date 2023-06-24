«Хам-Кам» – «Одд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:57

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 11-го тура Элитсерии чемпионата Норвегии «Хам-Кам» — «Одд», который состоится 25 июня 2023 года

«Хам-Кам»

В турнирной таблице Элитсерии «бело-зелёные» находятся на данный момент на предпоследней строчке. Вспомним несколько матчей с участием «Хам-Кама» за последнее время. В сухую, пропустив четыре гола, команда из города Хамар потерпела поражение на выезде от «Русенборга». После дополнительного времени «бело-зелёные» с разницей в пару мячей взяли верх над «Берумом» в рамках матча 1/16 Кубка Норвегии.

Со счётом 3:0 «Будё-Глимт» одержал победу на своём поле над «Хам-Камом» в прошлом туре Элитсерии.

«Одд»

«Чёрно-белые» в чемпионате Норвегии занимают на сегодняшний день десятое место. Ознакомимся с результатами недавних матчей с участием «Одда». С большим счётом «чёрно-белые» на выезде потерпели поражение от «Саннефьёрда» в матче 9-го тура Элитсерии (1:4). 7 июня в рамках матча 1/16 Кубка Норвегии «Одд» проиграл с разницей в пару мячей «Сарпсборгу 08» на выезде.

11 июня с минимальным счётом «чёрно-белые» дома взяли верх над «Мольде».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Хам-Кам» – 2.38

Ничья – 3.40

Победит «Одд» – 3.00

Победит «Хам-Кам» с форой -1.5 – 4.35

Обе забьют — нет – 2.06

Обе забьют — да – 1.76

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.99

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.82

Статистика

Три победы одержали «бело-зелёные» в десяти последних матчах

За аналогичный период «чёрно-белые» взяли верх над своими соперниками в четырёх встречах

Четыре очные встречи из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру.

Прогноз

Статистика недавних очных матчей подсказывает нам, что гости в предстоящей встрече одержат победу. Компания Pinnacle предлагает на победу «Одда» коэффициент 3.00.