«Я сейчас бы стоил 200 млн евро». В футболе переоценивают защитников

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25 июня 2023, 19:23

Фердинанд натолкнул на дискуссию.

Вирус транжирства подошел к защите

Рио Фердинанд не понимает, откуда такие суммы трансферов за защитников:

Сто миллионов фунтов за мой трансфер слишком дешево. Серьезно, на сегодняшнем рынке за меня пришлось бы заплатить 170 млн фунтов и выдать 400 тысяч в неделю.

170 млн фунтов это 198 млн евро. От скромности Рио не умрет, но представьте драку за молодых Мальдини и Несту. Молодой Рамос мог оцениваться в 120 миллионов евро, как Гвардиол, который переходит в «Манчестер Сити». Также победители Лиги чемпионов планируют выкупить у ПСЖ Хакими.

Двадцать лет назад огромными деньгами за защитника были 46 млн евро, которые МЮ отдал за Фердинанда, а сейчас Кути Ромеро стоил больше. А чемпион мира из «Тоттенхэма» не защитник, который заведет «шпор» в победный финал Лиги чемпионов. Его трансфер лишь двадцатый по стоимости среди защитников.

И рейтинг сильно изменился за последние несколько лет. В первой десятке по стоимости только один трансфер старше пяти лет.

Огорчили Магуйар, де Лигт и Кукурелья

МЮ доплатит Харри, чтобы англичанин ушел. «Ювентус» избавился от де Лигта. Кан и Салихамиджич заплатили за молодого голландца 67 млн евро, а итальянцы отдали за него 85.5 млн евро. Даже ван Дейк в прошлом году напомнил, почему так поздно оказался в клубе уровня «Ливерпуля».

Данные у голландца великолепные, но Вирджил не величайший защитник в истории. В пятерке самых дорогих также Фофана. И снова трансфер может не сработать, ведь «Челси» подписал игрока в смуту. Если Почеттино не подружится с французом, то Уэсли скоро покинет лондонский клуб.

А Люка Эрнандес покидает «Баварию». Даже странно, что не только клубы АПЛ виноваты в моде на переплату и аукционы при охоте за защитниками, но и немецкий чемпион. Много платили за де Лигта и Эрнандеса, не получив легенд на десятилетие, сравнимых по статусу с Ламом.

Бывшие клубы Гвардиолы обожают переплачивать за защитников. У Хосепа есть Диаш. Рубен эффективен, но 71.6 млн евро это перебор. Есть Канселу, но с Жоау тренер поссорился, идет за Хакими после вероятного расставания с Уокером, который не хочет сидеть на скамейке.

Менди, Стоунз и Ляпорт обошлись «горожанам» в большие деньги, как и Кайл. Бенжамен стал большим разочарованием, угодил в тюрьму. А в передряги на поле угодил новичок «Челси» Кукурелья. После прихода Почеттино основным снова может быть добротный англичанин Чилуэлл.

Тогда испанец, подписанный год назад за 65.3 млн евро, окажется в другом клубе. Команды АПЛ в 70 % случаев в ответе за безумный рост цен на защитников в мире футбола. Из 25 самых дорогих трансферов оборонцев в истории сразу семнадцать — это футболисты для английских клубов.

Защитники перестали быть лидерами

Многие величайшие капитаны в футболе – разрушители. Беккенбауэр, Карлос Альберто, Терри, Мур, Мальдини, Кин, Адамс, Барези, Пуйоль, Дзанетти, Дешам и Йерро отбирали мячи. В списке у двух людей был опыт игры в атаке, но универсальность не отменяет призвание.

А теперь у самых дорогих защитников нет того авторитета. Магуайр это один из самых неоднозначных капитанов в истории МЮ . Де Лигт не лидер. Ван Дейк капитан сборной, но не чемпион Европы или мира. С ним в роли вожака и лидера пропускали крупные турниры для сборных.

Фофана и Эрнандес, Диаш и Хакими, Кукурелья и Канселу не обладают таким авторитетом, как раньше Дзанетти, Терри и Мальдини. А ведь капитанами победителей чемпионатов мира были именно защитники и вратари, как Льорис, Лам, Касильяс, Каннаваро, Кафу, Дешам и Дунга.

Даже если вычесть хавбеков и вратарей, останется много защитников с лидерскими качествами. А сейчас переплачивают, не получая лидера. Зато есть гарантия, что защитник не отработает вложенные деньги, ведь его игра редко является единственной причиной успеха в Европе.

Победа «Манчестер Сити» складывается из голов Холанда, пасов Де Брюйне, сэйвов Эдерсона, отборов Родри, а не только классной игры Диаша в обороне. Тем более, Уокер, Аке и Стоунз тоже дорогущие футболисты обороны Гвардиолы, так что успех надо делить на всех.

Переоцененным игрокам сложнее заиграть

Зря ФИФА по-прежнему не вмешивается в работу трансферного рынка. Ведь есть вред и для самих игроков. Магуайру за 40 млн евро было бы проще играть за МЮ . Переходы Хакими за 45 и Ляпорта за 20 миллионов являлись адекватным отражением их ценности.

И Ван Дейк, который почти вдвое дороже, чем Салах, это нонсенс. Просто «Манчестер Сити» тоже хотел подписать голландского защитника, Клоппу пришлось перебить ставку Гвардиолы. Вирджил заиграл, но дальше будут неудачные сделки за 100 миллионов евро.

Неймар, Азар, Погба и другие не отработали безумные деньги, вложенные в их переходы. Весь футбол под ударом, когда платят 120 млн евро без учета бонусов за молодого хорвата из «Лейпцига». Мбаппе хотя бы часть стоимости отбивает за счет рекламы.

А вот из всех защитников с завышенным ценником только ван Дейк подходит для маркетинга, но Вирджил не имеет такой базы фанатов, как Неймар. Получается, переплата за защитников не имеет смысла еще сильнее, чем переплата за форвардов и полузащитников.

И с диким рынком, который подписывает футболу финансовый приговор, ничего не делают. Законы могли бы защитить клубы от усугубления проблем. Конечно, речь не только о защитниках, но если дошли до 50 млн евро за любого, кто может отобрать мяч, то дела плохи.

Гвардиол – классный молодой игрок, но 120 млн евро это перебор. Не уверены, что повторит футбольную судьбу Рио Фердинанда, став таким стабильным и успешным в Манчестере, только в футболке другого цвета. А вот Холанд достался Гвардиоле за 60 млн евро.

Были комиссия агенту и подъемные отцу, но речь о новом главном лице клуба. Дико платить намного больше за трансфер защитника, особенно когда у Гвардиолы уже семь оборонцев дороже 40 млн евро. Шейхи творят, что хотят.