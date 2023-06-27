«Пхохан Стилерс» – «Канвон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:29

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1/4 Кубка Южной Кореи «Пхохан Стилерс» — «Канвон», который состоится 28 июня 2023 года

«Пхохан Стилерс»

В турнирной таблице чемпионата Южной Кореи «сталевары» занимают на данный момент второе место. Ознакомимся с результатами недавних матчей с участием команды. 6 июня в один мяч «сталевары» обыграли дома «Чеджу Юнайтед» в рамках матча 17-го тура K-Лиги 1. Ничейным исходом завершилась выездная игра с командой «Сеул». После первого тайма «Пхохан» уступал сопернику, но на пятой добавленной минуте в конце матча «сталевары» сравняли счёт.

25 июня с минимальным счётом «Пхохан Стилерс» одержал победу над «Инчхоном» в игре прошлого тура.

«Канвон»

«Канвон» на сегодняшний день находится на предпоследней строчке турнирной таблицы. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «оранжевых» за последнее время. На своём поле с разницей в один мяч «Канвон» потерпел поражение от команды «Тэджон Ситизен» в рамках матча 17-го тура K-Лиги 1 (1:2). С таким же счётом проиграл дома футбольному клубу «Чонбук Моторс».

Со счётом 1:1 вничью завершилась выездная игра прошлого тура с «Сувоном».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Пхохан Стилерс» – 1.64

Ничья – 3.95

Победит «Канвон» – 5.40

Победит «Пхохан Стилерс» с форой -1.5 – 2.81

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.22

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.64

Статистика

Три крайние очные встречи завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру

Одно поражение потерпели «сталевары» в пяти последних матчах

За аналогичный период «оранжевые» проиграли в трёх поединках.

Прогноз

«Ульсан» оторвался от «сталеваров» на тринадцать очков. В предстоящей игре «Пхохану» необходимо набирать три очка, чтобы попытаться сократить отставание от конкурента. Компания Pinnacle предлагает на победу команды «Пхохан Стилерс» коэффициент 1.64.